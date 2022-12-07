«Союзмультфильм» выставил счет предпринимателям Татарстана за мультяшные образы

Активизировалась студия осенью — подала в арбитражные суды по всей России более 5 тысяч исков о защите авторских прав

«Союзмультфильм» вновь начал требовать деньги с татарстанских предпринимателей за нарушение авторских и исключительных прав на товарные знаки. Речь о продаже товаров с изображением мультперсонажей без необходимой на то лицензии. Несколько человек уже проиграли суд и должны будут заплатить до 50 тысяч рублей каждый. Между тем всего в картотеке республиканского Арбитражного суда значатся семь гражданских дел по претензиям «Союзмультфильма» к бизнесменам из Татарстана. Детали — в материале «Реального времени».

За продажу игрушечных Волка и Зайца — от 20 до 40 тыс. рублей штрафа

Денежную компенсацию студия «Союзмультфильм» взыскала уже с четырех татарстанских предпринимателей — Навруза Саймахмабова из Казани, нижнекамца Павла Стерлова, жительницы Буинска Зили Гиматдиновой и Садриддина Сайфидинова из поселка Куюки. В списке незаконно продаваемых ими товаров — «попугай Кеша», «Карлсон», «Волк» из мультфильма «Жил-был пес», «Волк» и «Заяц» из «Ну, погоди! №2». По одному из исков — к предпринимательнице Халиде Агдиулиной — судебное решение пока не вынесено, иск только принят к рассмотрению. По остальным же требования правообладателя удовлетворены частично — по решению суда каждому продавцу придется выплатить киностудии за продажу товаров с мультперсонажами компенсацию в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Также после вступления решения суда в законную силу вещественное доказательство по делу, а именно те самые товары, незамедлительно подлежит уничтожению.

При этом, согласно ст. 1301 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплату компенсации в размере до 5 млн рублей.

Всего в картотеке республиканского Арбитражного суда значатся семь гражданских дел от «Союзмультфильма» к республиканским бизнесменам — сумма иска к каждому 50 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

5 тысяч исков о защите авторских прав

Осенью этого года киностудия «Союзмультфильм» подала в арбитражные суды по всей России более 5 тысяч исков о защите авторских прав на популярных мультперсонажей — решения в пользу правообладателя вынесены уже более чем по 140 искам. Перед этим компания в течение года вела мониторинг по выявлению фактов незаконного использования популярных анимационных персонажей по всей России — в итоге было обнаружено свыше 6 тыс. нарушений.

«Союзмультфильм» уже не первый раз через суд добивается от татарстанских предпринимателей денежных компенсаций за реализацию продукции без лицензионного соглашения с правообладателем. В прошлом году арбитражный суд удовлетворил два иска от этой киностудии — один на 60 тысяч рублей за реализацию гипсовых фигурок «Пятачок», «Крокодил Гена» и «Львенок», и второй на 20 тысяч — за продажу на площадке одного из российских маркетплейсов футболок с принтом Волка из «Ну, погоди!».

Как говорилось в судебном определении, «акционерному обществу «Киностудия «Союзмультфильм» принадлежат исключительные права на товарный знак №751836, который охраняется в том числе в отношении товаров 25-го класса МКТУ (футболки)».

В прошлом году арбитражный суд удовлетворил два иска от этой киностудии. Фото: Gennady Grachev/CC BY 2.0/wikipedia.org

«Маша и Медведь» и «Три богатыря» тоже «трясут» с предпринимателей

За незаконное использование товарных знаков предпринимателей «наказывает» не только «Союзмультфильм», но и другие анимационные компании. Так, в 2018 году правообладатель мультфильма «Маша и Медведь» подавал иски к четырем предпринимателям из Татарстана. Два года назад свои права на исключительный товарный знак в Арбитражном суде Татарстана отстояла и «Студия анимационного кино «Мельница». Тогда ею были поданы иски в адрес 13 ИП на общую сумму в 570 тыс. рублей. В этом году эта петербургская студия инициировала уже 15 судебных споров за нелегальное использование их авторских анимационных персонажей в отношении 13 индивидуальных предпринимателей Татарстана и двух ООО из Казани. В целом в республиканской картотеке арбитражных дел числятся 150 исков от «Мельницы» и почти 190 исковых заявлений от ООО «Маша и Медведь».

Чаще всего под выплату компенсаций попадают продавцы на рынках и мелкие предприниматели, которые продают игрушки, одежду и канцелярские товары с изображением героев известных мультфильмов, пользующиеся спросом среди детей. Иногда претензии касаются незаконного использования ростовых кукол — героев мультиков или их изображений на сайте продавца.

