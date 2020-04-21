Анимационная «Мельница» требует с татарстанского бизнеса полмиллиона

13 исков за неделю

ООО «Студия анимационного кино «Мельница» из Санкт-Петербурга с 13 по 20 апреля подало в Арбитражный суд Татарстана 13 исков к предпринимателям из РТ. С каждого по отдельности требуют небольшие суммы — от 20 до 50 тыс. рублей, но в сумме «набежало» 570 тысяч рублей.



Часть заявлений уже приняты к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Это означает, что арбитраж рекомендует сторонам подумать о мировом соглашении. Исходя из доступной информации, иски связаны с нарушением закона об авторских правах: изображения, используемые предпринимателями в продвижении своей продукции, подозрительно похожи на мультперсонажей «Мельницы».

Так, с предпринимательницы Алсу Саляхутдиновой из Набережных Челнов студия требует 20 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и 10 тысяч за нарушение исключительных прав на изображения персонажей. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Саляхутдинова занимается розничной торговлей обуви. На странице магазина во «ВКонтакте» — изделия, в том числе с принтами, изображающими мультперсонажей.

Еще одна челнинская бизнесвумен — Анна Фарукшина, с которой «Мельница» требует взыскать 50 тыс. рублей, уже была замешана в похожих разборках с правообладателем товарного знака. Анна шьет игрушки. Речь шла о британской компании Entertaiment One UK Limited, которая владеет правами на мультфильм «Свинка Пеппа». Так, в июле 2019 года суд взыскал с Фарукшиной чуть более 40 тысяч за нарушение исключительных авторских прав на рисунки «Героев в масках» — Алетта, Гекко и Кэтбоя. В январе суд присудил компании Entertaiment One UK Limited еще 70 тыс. за нарушение исключительных прав на художественное изображение тех же персонажей. Видимо, с британской компанией предпринимательница связываться зареклась — и перешла на российских «поставщиков» дизайна.

В студии «Мельница» на запрос «Реального времени» пока не ответили.



Не первый раз

Это далеко не первые иски «Студии анимационного кино «Мельница» к предпринимателям из Татарстана. Например, в марте прошлого года компания и индивидуальная предпринимательница Венера Халиуллина заключили мировое соглашение о нарушении исключительных прав на товарные знаки «Барбоскины». Изначально иск был на 120 тыс. рублей, однако удалось сбить до 40 тысяч.

Как пояснил тогда «Реальному времени» сотрудник отдела по защите авторских прав московского лицензионного агентства «Мельница» Михаил Зубарев, правообладатели предпочли бы не «кошмарить» мелких торговцев, а разбираться с изготовителями контрафакта, но проблема в том, что предприниматели не дают им информацию о поставщиках товара.

Дарья Пинегина