Александр Разуваев — Папе Римскому: «Сегодня мы все — буряты и чеченцы»

Фото: предоставлено Александром Разуваевым

Папа Римский Франциск, комментируя на днях конфликт на Украине, заявил, что, возможно, самыми жестокими представителями российских войск являются люди, которые не придерживаются русской традиции,— буряты, чеченцы и другие. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это высказывание ответила, что «это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня». Свое мнение по этому поводу в авторской колонке для «Реального времени» высказывает известный финансовый аналитик, кандидат экономических наук и русский евразиец, член общественной организации «Штаб татар Москвы» Александр Разуваев.

«Как насчет компенсации за разгром Константинополя в 1204-м — Банк Ватикана не обанкротится?»

Чеченцы и буряты. А татары? Татар забыли? Не порядок. Татары, чеченцы, буряты, башкиры — вся веселая Орда вместе с русскими. А с русскими, если Римский Папа позабыл, — Бог. Кстати, как насчет компенсации за разгром Константинополя в 1204-м, сколько там процентов за столько лет набежало? Банк Ватикана не обанкротится? Римский Папа просто не в теме, что у нас, россиян, традиция одна, у нас общая история, множество смешанных браков. И в отличие от Европы, где на кострах сожгли почти всех красивых женщин, у нас — союз мужчины и женщины. Бог один — пророки разные. Важно не на каком языке и как ты молишься, а как ты живешь. В нашей стране веками мирно живут представители самых разных религий — так в своей великой Ясе нам завещал сам Чингисхан.

Абсолютно не важно, как называется наша страна — Российская Федерация, СССР, Российская империя, Московское царство или Улус Джучи. Мне, великороссу, крещенному в православии, наши российские волжские и сибирские татары, башкиры, калмыки, чеченцы, якуты, корейцы, монголы и буряты в сто раз ближе христиан-европейцев. Мы есть единый кулак, а не растопыренные пальцы. Бьем мы сильно. И прекрасно знаем, что ведем войну против объединенной Европы на Украине.

Фото wikipedia.org

В нашей стране веками мирно живут представители самых разных религий — так в своей великой Ясе нам завещал сам Чингисхан

Повод задуматься тем, кто еще не определился

Мы хорошо помним, что в 1941-м на стороне Гитлера были не только немцы, но и венгры, итальянцы, испанцы и так далее. Я не люблю альтернативную историю, но искренне жалею, что 800 лет назад Бату и Субудэй не сбросили католическую Европу в море. Непонятно, за какие заслуги Всевышний их пожалел. Видимо, дал им шанс, которым они не воспользовались. Сегодня мы все россияне — буряты и чеченцы.

Ну и в заключение. К столетию СССР. Если одна часть граждан бывшего СССР празднует 750 лет со дня основания Золотой Орды, а другая — говорит об «ордынском иге», вероятно, следует подумать, кто из нас прав? Это важно для будущего народов на постсоветских пространствах и, что не исключено, для всего мира. Если мы не Орда, сделает нас Запад, как Бог черепаху. Это повод задуматься тем в России, кто еще не определился. Алла бирса!



Александр Разуваев