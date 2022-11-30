«Первый театр»: ускользающая старина

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 28-я

Фото: Кадр из видео. www.youtube.com

В 1961 году на Казанской телестудии был снят фильм «Беренче театр» по пьесе Галиасгара Камала. Не так-то много у нас от того времени сохранилось записей, а по этой можно подробно рассказывать о татарском театре. «Беренче театр» 29-летний Камал написал в 1908 году. То есть через два года, как в Казани был впервые публично сыгран спектакль на татарском языке.

Нынешние ветераны сцены в роли молодежи



Кстати, одной из показанных пьес был его вольный перевод драмы «Жалкое дитя». «Беренче театр» — это насколько классическая постановка, что в ней каноническим стал каждый эпизод. Характерный длинный монолог Вали в начале и его песня. Препирательства с женой Гафифой (дочерью хозяина дома Хамзы бая), которая сомневается, стоит ли идти на театральную постановку. Зеркальная сцена — с мнительным сыном Хамзы Хабибрахманом и его супругой Факихой. Пересчет денег Хабибрахманом. Объяснения со служанкой Биби. Разговоры приказчика Фатиха. Яростный монолог Хамзы в конце.

Консультирует фильм Ибрагим Нуруллин, еще не написавший биографию Тукая как предвестника революции. В некоторых эпизодах можно увидеть старую Казань — проход у Иоанно-Предтеченского монастыря в сторону Кремля, подъем по неасфальтированной дороге по улице Достоевского у дома часовщика Климова. Минарет Азимовской мечети.

Ограду мечети Марджани, у которой жители Старо-Татарской слободы (среди них можно узнать молодого Рината Тазетдинова) читают афишу. Вроде бы спуск с Ульянова-Ленина (там, где сейчас ЖК «Вишневый сад»). Последнее хорошо рифмуется с фактом, что на этой улице в кругу друзей играли первый спектакль на татарском, еще не публично.



Играют актеры, об игре которых нам достались воспоминания, — и те, кого сейчас называют «щепкинцами». В 1961-м их как раз приняли в труппу. Фирдаус Ахтямова (Биби), которая сыграла в конце жизни главную роль в фильме «Бибинур». Недавно ушедший из жизни Николай Дунаев (Фатих). Равил Шарафеев (Хабибрахман), который играет до сих пор. Также из молодежи — Ирек Багманов (Вали), он несколько лет играл в Передвижном (ныне Тинчуринском) театре, а потом присоединился к главному академическому.

Есть и актеры других поколений. Назиб Гайнуллин (Хамза бай). Ему в момент съемок нет и 50, он в театре с 1936-го, а в 1959-м снимется в «Хмурый Вангур», причем будет играть проводника из народа манси. Шахсанем Асфандиярова (Гафифа), родившаяся в Узбекистане, учившаяся в местном хореографическом и бывшая сначала артисткой балета, а в 1950-м ставшая актрисой Камаловского. Вера Минкина (Факиха), играющая с 1952-го — ее также можно было увидеть в фильмах «Ришат — внук Зифы» и «Клад».

Трактовки и этнографические ценности



«Беренче театр» играют сейчас в Буинском театре с несколько другим составом героев. В этом сезоне его поставил в Тинчуринском в качестве первой пробы Ильнур Гарифуллин, в конце добавив открытие памятника «известному критику Искелеку Надановичу» (то есть Устаревшему Глупцу). А в прошлом году в качестве одной из дипломных работ студенты курса татарского актерского мастерства Казанского государственного института культуры показали «Беренче театр», где Биби стала чернокожей, что стало поводом для статьи в «Реальном времени» и рассуждением на тему постмодернистских приемов в республиканском театре. Наконец, в 2018-м его поставила татарская община Монреаля. На следующий год они планировали «Галиябану». Возможно, когда-то получится.

И сейчас мы смотрим эту пьесу как противостояние традиции и западничества, как набор выверенных шуток, воспринимаем как своеобразную историческую комедию. Но, увы, нам никогда не ощутить то же, что ощущали люди в 1908-м, когда им рассказывали о чем-то действительно новом, к чему многие решили присоединиться. А теперь татарский мир без театра представить просто невозможно. Вероятно и к сожалению, в одном из вариантов развития в будущем татарская речь сосредоточится именно здесь. А какой спектакль тогда будут пересматривать потомки?