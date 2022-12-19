«Человек работающий»: как устроен труд повара, автомойщицы, секретаря и специалиста поддержки

Четыре хорошие истории трудоустройства через Авито Работу

Как выглядит идеальная работа глазами современного жителя мегаполиса? Она разная. Разнообразие вакансий на сегодняшнем рынке труда огромно. Социологи в один голос говорят, что современный молодой человек, скорее всего, за жизнь сменит несколько профессий. Возможности для этого широки: если заглянуть на платформы по поиску работы, можно подобрать вакансию на любой вкус и график. Разные области деятельности дают широкий простор для самореализации и роста. Герои нового проекта «Реального времени» это доказывают собственным примером. Мы расспросили их, почему они выбрали свое дело и как устроена их работа. Кто-то из них в начале пути, кто-то уже продвинулся по карьерной лестнице, они работают в разных сферах, а объединяет их одно: свою сегодняшнюю работу они нашли через Авито.

Шеф-повар: «Превратил любимое дело в профессию»

Фируз Иминов — шеф-повар сети ресторанов «PLove». Он рассказывает: на вакансию в «PLove» наткнулся случайно, перелистывая предложения на Авито Работе (возрастное ограничение сервиса «16+»). Планов менять работу не было — к тому моменту Фируз уже давно трудился шеф-поваром в крупной сети продовольственного ретейла, в направлении готовой еды. Рос до этой позиции несколько лет:

— Мне с юности очень нравилось готовить. Получается, я превратил любимое дело в профессию: в вузе учился на технолога пищевого производства. Потом нужно было набрать навыки и улучшить их, и я устроился работать: сначала стал помощником повара, потом — поваром холодного цеха, потом — горячего. Так и стал поваром-универсалом. Знаю европейскую, кавказскую, узбекскую, японскую кухни. Карьерный рост в нашей профессии возможен, только если ты постоянно учишься и совершенствуешься. Так получилось и у меня: я показал свою профессиональную жилку, стал су-шефом, а потом и шеф-поваром.

В «PLove», как рассказывает Фируз, он перешел полтора года назад — а все благодаря случайно увиденному на Авито объявлению о вакансии в этой сети ресторанов. Он откликнулся, его пригласили на собеседование — и все сложилось. Шеф-повар рассказывает, как устроена его работа:



— Когда я прихожу на работу, первым делом проверяю, все ли на моей кухне в порядке: чисто ли, все ли оборудование работает. Потом проверяю продукты — их срок годности и качество. Обязательно проходят проверку все рабочие места моей команды. Перед тем как открыться для приема гостей, даю задание каждому повару: нужно сделать заготовки для разных блюд. Гости приходят сразу же, как мы открываемся, — и мы начинаем готовить их заказы. Если семья приходит с детьми, для малышей у нас проработано детское меню. Бывает, что гости заказывают блюдо, которого нет в меню. Если это возможно, мы сделаем — желание гостей для нас первостепенно. Самая большая премия в нашей профессии — благодарность от гостей!

А еще Фируз, как руководитель, порой испытывает необходимость в наборе сотрудников к себе на кухню. И теперь, как он сам признается, пользуется для этого площадкой Авито Работа — ведь в свое время благодаря ей он нашел свое любимое место сам.

Сегодня на платформе Авито Работа в Казани опубликовано более 400 вакансий поваров. Максимальная заработная плата — 170 тысяч рублей в месяц, минимальная — 28 тысяч рублей.

Автомойщица: «Мне интересны машины и мотоциклы, я хотела попасть в эту индустрию»

Асе 22 года, она только еще начинает свою карьеру — третий месяц работает в детейлинг-студии Carwash №1 (детейлинг — это комплекс операций по тщательному и полному уходу за автомобилем). Ее сфера ответственности — мойка машин. Раньше Ася работала в офисе, в сфере менеджмента, но поняла, что сидячая работа — это не для нее: скучно.

— Мне интересны машины, мотоциклы, я хотела попасть в эту индустрию. И мне здесь очень нравится! Постоянно в движении, постоянно общаешься с клиентами и с персоналом, — говорит она.

Ася за работой. Фото: Руслан Ишмуратов/realnoevremya.ru

А еще Ася — профессиональная спортсменка, она выступает в смешанных единоборствах и работает тренером в этом виде спорта. По специальности она учитель физкультуры, но тяга к автомобилям привела к тому, что девушка начала развиваться в двух индустриях параллельно — совмещает «любимое с полезным».

— И кстати, не нужно думать, что на автомойке нет развития и карьерного роста. Он есть! Знаю примеры, когда люди вырастали от автомойщика до директора. Сейчас я вот уже три месяца мою машины, чтобы перейти на следующую ступень — полировку. Есть и дальнейшие перспективы — я, например, думаю, что когда-нибудь стану администратором, а потом, может быть, дорасту и до руководящих должностей. Все возможно.

Нынешнее свое место Ася нашла на Авито Работе. Рассказывает, что увидела вакансию случайно, но вспомнила, что об этом работодателе слышала и раньше. Прочитала подробное описание вакансии, условия для сотрудников — и задумалась всерьез: а не поработать ли в детейлинге? Откликнулась на вакансию и пришла на собеседование. Ее приняли, девушка прошла стажировку и начала работать.

— Мой рабочий день начинается с общего собрания в 7.30. Потом мы готовимся, переодеваемся, подготавливаем свои рабочие места — боксы, и начинаем принимать машины. Если вы в паре, то трехфазная комплексная мойка одной машины занимает минут 40—50. Если моешь ее одна, то может уйти до полутора часов. Смена длится 12 часов. Можно меняться сменами, можно по согласованию с администратором работать полсмены. Я эту возможность, например, использую, когда мне нужно проводить тренировки, и тогда я полдня работаю здесь, и полдня — тренером. Вся химия для машин нам предоставляется, форма тоже. Тут интересно! Мне эта индустрия очень нравится. И в будущем, если я буду покупать машину, уже буду знать ее изнутри полностью, а купить себе машину — моя мечта. Думаю, у меня все получится! — уверенно улыбается Ася.

Сегодня на Авито Работе в Казани опубликовано порядка сотни вакансий автомойщика. Максимальная заработная плата — 150 000 рублей в месяц, минимальная — 25 000 рублей в месяц.



Помощник руководителя: «Героиня моей дипломной работы стала моим шефом»

22-летняя Лия только еще начинает строить карьеру — в августе она пришла работать помощником руководителя в агентство недвижимости «Счастливый дом». Нынешним летом девушка получила диплом КФУ по направлению «Реклама и связи с общественностью». Тема ее аттестационной работы была посвящена женскому руководству на предприятии, и стать героиней своего «диплома» Лия попросила Анастасию Гизатову, руководителя агентства недвижимости «Счастливый дом»:

— В своей работе я рассматривала имидж женщины-руководителя и его продвижение в соцсетях. Мне как раз нужна была медийная персона. Анастасия показалась мне идеальным вариантом. Я попросила ее взять меня на практику — вела соцсети агентства. Благодаря ей набрала материал для дипломной работы и успешно защитилась, — рассказывает нам Лия.

А когда, получив диплом, девушка начала искать, куда бы устроиться, то по счастливому стечению обстоятельств обнаружила на Авито Работе… вакансию помощника руководителя АН «Счастливый дом»!

— Когда я искала работу, то рассматривала вакансии на интернет-площадках, в том числе на Авито. Мне нравилось, что в приложении Авито Работа удобный интерфейс, все очень понятно, легко найти то, что нужно конкретно тебе. Есть разделы для студентов, с удаленной занятостью, для кандидатов без опыта. В приложении можно указать свои компетенции, опыт, предлагаются наводящие вопросы, чтобы лучше о себе рассказать. На Авито хорошо структурированы вакансии, благодаря чему очень удобно было выбирать, что конкретно подходит мне, — перечисляет она. — В итоге героиня моей дипломной работы и стала моим шефом!

Должностные обязанности Лии делятся на два блока: администрирование и продвижение агентства в социальных медиа и на специализированных платформах

Должностные обязанности Лии делятся на два блока: администрирование (нахождение в офисе, общение с клиентами, встреча посетителей, ответы на звонки, ведение документации, выполнение поручений от руководства) и продвижение агентства в социальных медиа и на специализированных платформах.

— Я создаю контент в соцсетях о нашем агентстве недвижимости после общения с риелторами, выездов на объекты, снимаю фото и видео, которые мы потом обрабатываем и монтируем. У меня очень разнообразная работа, — признается она. — Я много узнаю о сфере недвижимости, которая для меня была абсолютно новой. Мне как раз не хватало такого опыта. Погружаюсь в документооборот, понимаю, как составляются документы, учусь навыкам деловой коммуникации. Это в дальнейшем мне обязательно поможет, ведь я планирую развиваться дальше и связать свою судьбу с пиаром и продвижением!

Сегодня на платформе Авито Работа в Казани опубликовано 898 вакансий помощников руководителя, секретарей и администраторов. Максимальная заработная плата — 130 тысяч рублей в месяц, минимальная — 15 тысяч рублей.

Специалист службы поддержки: «Я помогаю людям, и эта помощь важна»

Дильфар Назмеев работает в казанском офисе Авито — он специалист службы поддержки пользователей. Дильфар рассказывает, что опыт работы в поддержке у него был и ранее, поэтому и искал он работу именно по этому направлению. В августе он пришел в команду Авито, причем объявление о вакансии нашел здесь же, на Авито Работе. Наш герой рассказывает:

— Так как у меня уже был опыт использования этого сервиса, меня очень заинтересовала эта вакансия, и я оставил отклик. Я продавал и покупал вещи через Авито, давно был активным пользователем, и мне всегда было интересно, как устроены процессы внутри этой огромной компании, как происходит делегирование задач между сотрудниками. Поэтому, увидев вакансию, сразу же откликнулся на нее. На собеседовании мне подробно рассказали, чем я буду заниматься, какие задачи нужно будет выполнять, какие перспективы роста в компании, какой здесь дружный и активный коллектив (в чем я не раз убедился — здесь работают крутые ребята, готовые помочь). И я ни разу не пожалел, что выбрал работу здесь.

За смену специалист обрабатывает порядка 100 заявок

Дильфар рассказывает: работа специалиста поддержки построена в гибридном графике — три дня дома, два в офисе. В течение смены большой перерыв (по 30 минут) и три маленьких (по 10 минут). В офисе Авито позаботились о том, чтобы сотрудник мог с комфортом отдохнуть, провести время, отвлечься от рутины — есть игровая зона с большим экраном и приставкой, эргономичные кухни, где можно пообедать, несколько зон отдыха с уютными диванами и настольными играми.

В задачи нашего героя входит работа в письмах и чатах. В чате одновременно обрабатывается около трех обращений, за смену специалист обрабатывает порядка 100 заявок. Дильфар специализируется на объявлениях об услугах. Обращаются пользователи по разным вопросам: как корректно заполнить объявление, почему удалили отзыв или, наоборот, с просьбой удалить некорректный отклик о работе. Специалист поддержки консультирует пользователей и помогает оперативно разобраться с возникающими вопросами, а если возникает нетипичная техническая ошибка, то перенаправляет информацию о ней в отдел техподдержки, чтобы быстро решить проблему пользователя.

— Мне очень нравится здесь работать. Причиной прихода сюда стало выгорание на прежнем месте. Но здесь работа в поддержке стала для меня выглядеть совершенно по-новому. Тут другое отношение к сотруднику — коллеги, вне зависимости от должности, общаются друг с другом открыто и на равных. На рабочем месте ты полностью осознаешь ответственность своей работы. Не отвлекаешься на посторонние вещи, ты понимаешь, что у тебя есть работа и тебе нужно ее выполнить. Рабочая смена в таком темпе проходит быстро. Ты приходишь и сразу понимаешь: я буду помогать людям, и эта помощь важна! Ведь я как сотрудник поддержки являюсь лицом компании, которое в том числе и создает тот имидж, благодаря которому я сюда устроился. Планирую работать здесь долго и получить повышение — благо это возможно, и нам предоставляют все возможности для этого! — рассказывает наш герой.

Сегодня на Авито Работе в Казани опубликовано порядка 250 вакансий в сфере поддержки пользователей. Максимальная заработная плата — 120 000 рублей в месяц, минимальная — 10 000 рублей в месяц.

Как найти работу на Авито: советы эксперта

Итак, по результатам нашего небольшого опроса мы увидели живую иллюстрацию стихотворения Маяковского: «Все работы хороши, выбирай на вкус!». Все четверо наших героев признаются: Авито Работа подарила им отличную возможность реализовать себя.

Как рассказывает Наиль Хафизов, региональный представитель Авито Работы в Республике Татарстан, ситуация на рынке труда в регионе сейчас стабильна. Всего на платформе на сегодняшний день опубликовано более двух миллионов вакансий. Из них около 44 тысяч — в Татарстане и 20 тысяч — в Казани. Наиболее востребованные отрасли — производство, строительство, продажи. Они в топе уже не первый год. В сфере продаж чаще ищут продавцов и кассиров, а в строительстве очень востребованы, например, сварщики. Оживление и в транспортно-логистической сфере: сегодня открыто множество вакансий водителей категории Е.

«Реальное время» задало эксперту несколько вопросов о том, по каким критериям искать работу мечты. Вот главное из того, что он рассказал.

Кандидатам рекомендуется пользоваться фильтрами при поиске вакансии. Это очень удобно: можно выбрать желаемую сферу, должность, уровень зарплаты, режим работы (удаленный, посменный и т.д.) и другие параметры будущей работы.

при поиске вакансии. Это очень удобно: можно выбрать желаемую сферу, должность, уровень зарплаты, режим работы (удаленный, посменный и т.д.) и другие параметры будущей работы. На платформе есть отметка «Мнения о работодателях» — ими делятся действующие и бывшие сотрудники, чтобы у соискателей была возможность узнать подробнее о работе в их компаниях. Мнения о работодателях собираются в виде оценок по ключевым параметрам, которые часто становятся решающими при выборе места работы. Например, соответствует ли заявленный уровень заработной платы фактическому? Оплачиваются ли переработки? Вовремя ли происходят выплаты? Нет ли штрафов или дополнительных взносов?

— ими делятся действующие и бывшие сотрудники, чтобы у соискателей была возможность узнать подробнее о работе в их компаниях. Мнения о работодателях собираются в виде оценок по ключевым параметрам, которые часто становятся решающими при выборе места работы. Например, соответствует ли заявленный уровень заработной платы фактическому? Оплачиваются ли переработки? Вовремя ли происходят выплаты? Нет ли штрафов или дополнительных взносов? Для работодателей на площадке «Авито Работа» есть отметка «Компания проверена» . Значок мы выдаем после проверки по ИНН. Если вы видите, что напротив вакансии стоит такая отметка, — это означает, что реквизиты компании проверены, что это не фирма-однодневка, не банкрот, что она благонадежна. Это тоже маркер того, что работодателю можно доверять.

. Значок мы выдаем после проверки по ИНН. Если вы видите, что напротив вакансии стоит такая отметка, — это означает, что реквизиты компании проверены, что это не фирма-однодневка, не банкрот, что она благонадежна. Это тоже маркер того, что работодателю можно доверять. Также необходимо обращать внимание на всю информацию, указанную в вакансии . Это график работы, размер заработной платы, местоположение рабочего офиса. Такое описание должно быть подробным. Обязательно изучите, какие обязанности вам предстоит выполнять и каковы требования к соискателю.