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Помощь семьям мобилизованных: срез по регионам / «Реальное время Live» 3 ноября

15:00, 03.11.2022 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Помощь семьям мобилизованных: срез по регионам / «Реальное время Live» 3 ноября

C конца сентября российские регионы начали отчитываться о мерах поддержки мобилизованных на специальную военную операцию. Москва выделила ежемесячные выплаты в 50 тысяч рублей, Московская область — единовременные по 200 тысяч, а Санкт-Петербург и Ленинградская область — по 100 тысяч рублей. В разных субъектах семьям обещают от 50%-ной компенсации оплаты за услуги ЖКХ до устройства осиротевших на время СВО питомцев в муниципальный приют. Детям мобилизованных жителей Республики Тыва выплатят по 5 тысяч рублей, а их семьям выделят продуктовые наборы и одну голову мелкого рогатого скота, уголь или дрова. Как поддерживают семьи мобилизованных россиян в разных регионах России, обсуждаем в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:02
    Татарстан неплохо смотрится на фоне остальных
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  • Анонимно 18:02
    так и не поняла я эту мобилизацию, зачем людей выдернули без боевого опыта
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