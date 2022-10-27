Усадьба Бронникова: прибежище цензора Некрасова и главврача военного госпиталя

Что стояло на месте Галереи современного искусства

За зданием Галереи современного искусства на улице Карла Маркса стоит дом явно прошлых веков, доступ к нему закрыт воротами, попасть можно через проходную Художественного фонда, но для этого нужно быть творцом или его товарищем. Это своеобразное напоминание об усадьбе Бронникова, на месте которого стоит ГСИ.

Пропустил он этого «Гражданина»



Здание в стиле классицизма было выстроено полностью из дерева, не совсем типично для городской усадьбы. У дома была центральная часть, расположенная внутри участка, и два флигеля ближе к улице, двор огорожен узорчатой решеткой. Построили его примерно в 1830-е годы. Название нынешнее — по имени одного из владельцев. К примеру, в первой половине XIX века здесь жил Владимир Николаевич Бекетов. Его тестем был казанский губернатор Альберт (Альферия) Карлович фон Пирх — младший сын барона Карла фон Пирха-старшего, приехавшего в Россию в 1780-х годах.



Его старший брат был, в частности, командиром Преображенского лейб-гвардии полка, где он служил и сам, был ранен ядром в плечо в битве при Бородино. В Казань его перевели комендантом Казани и командиром казанского гарнизонного полка в мае 1816 года, в октябре он также стал командиром 3-й бригады 9-го округа внутренней стражи, а после возглавил весь 9-й округ как генерал. И после отставки он остался в Казани, а в ноябре 1830 был назначен губернатором, на должности пробыв всего семь месяцев. Женой его была Анна Мусина-Пушкина, дочь камергера Николая Мусина-Пушкина. А дочь София вышла замуж за цензора Петербургского цензурного комитета Бекетова.

Известен Бекетов был тем, что пропустил в печать одно известное стихотворение Некрасова. «История была из-за стихотворения Некрасова «Поэт и Гражданин», — гласит его рассказ из материалов ведомства. — Пропустил я этого «Гражданина». Вызывают меня к министру. Я скачу. Он на меня: «Что вы пропустили?» — «Что такое?» — «Читайте: «когда там рыскал дикий зверь». Кто этот зверь? Как вы думаете? Ведь это император Николай Павлович!!!» — «Ваше высокопревосходительство, — говорю, — я, по закону, должен цензуровать букву, а не читать между строк». — «А вы как же это понимаете?» — «Как, вероятно, и поэт понимает, — это аллегория невежества». — «Аллегория! Вы видите красный карандаш? (А стихи-то были все исполосованы красным карандашом). Знаете, чей это карандаш?» — «Не знаю. Но чей бы ни был карандаш, кто зачеркивал, имеет, вероятно, право читать между строк, а я не имею»… — «Это карандаш государя!!!» Бекетову объявили строжайший выговор.

Дом, стоявший позади усадьбы, сохранился. Фото: Радиф Кашапов

Был ли Аксаков?



Народная молва гласит, что именно здесь жил писатель Сергей Аксаков. Аж с 9 лет, когда его привезли учиться в казанскую гимназию. То есть на рубеже XVIII—XIX веков.

Сам Аксаков пишет так: «В середине зимы 1799 года приехали мы в губернский город Казань. Мне было восемь лет. Морозы стояли трескучие, и хотя заранее были наняты для нас две комнаты в маленьком доме капитанши Аристовой, но мы не скоро отыскали свою квартиру, которая, впрочем, находилась на хорошей улице, называющейся Грузинскою». Дом Аристова, к примеру, находится по адресу: Большая Красная, дом 60/35, поэтому, возможно, речь идет о здании, которое стояло здесь до усадьбы?

Василий Семенович Бронников (первый слева в верхнем ряду) в кругу семьи. Фото: wikipedia.org

Изобретатель ирригатора-сифона



Бронников Василий Семенович владел усадьбой уже в конце XIX века. Родился он в Казани 19 декабря 1844 года, учился на медицинском факультете университета. Его диссертация была посвящена инструменту для удаления камней из мочевого пузыря.

Бронников изобрел его сам. Среди других его работ сразу замечаешь труды, посвященные «ирригатору-сифону для больших операций». После учебы он был, к примеру, главным врачом Казанского военного госпиталя, расположенного неподалеку. Жена Хиония родила ему детей Зинаиду, Александра, Антонину, Сергея, Дмитрия. В отставке Бронников был гласным городской Думы, в 1913 году выступил против засыпки Булака, предложив оздоровить протоку с помощью воды из Казанки и устройством шлюзов. Комиссия решила, что проект нежелателен с санитарной точки зрения. А Булак все равно в итоге не засыпали. Бронников умер в ночь на 31 января 1917 года.

Усадьба его простояла до 1978 года, на ее месте будущий проектировщик обоих зданий театра Камала Герман Бакулин придумал возвести необруталистский объект. В 1979-м ГСИ открылась, а в 1981-м Бакулин получил за нее премию Тукая. К слову, когда галерею реконструировали в наше время, архитектор, говорят, каждый день приходил на стройку и следил за процессом.