Продажи недвижимости в эпоху перемен. Новый онлайн-сервис ASG бросает вызов привычным сайтам объявлений

Рассказываем, почему будут довольны все — и покупатели, и продавцы

Фото: предоставлено ASG

В Казани стартует новый проект от ASG invest — компания разработала сервис по покупке и продаже недвижимости по системе сбора предложений. Как утверждают разработчики проекта, такого предложения рынку еще не было. Это альтернатива покупке недвижимости по фиксированной цене. О том, какие возможности предоставляет сервис, почему он делает рынок более открытым и прозрачным и как можно стать участником проекта — в интервью эксперта в области продаж объектов недвижимости, заместителя директора по организации продаж ASG invest Анны Абрамовой.



На итоговую стоимость объекта влияет заинтересованное сообщество людей



— Анна Вадимовна, расскажите о новом сервисе вашей компании, в чем его идея?

— В какую недвижимость выгодно инвестировать? Где найти подходящий объект для своего бизнеса? Как сторговаться с продавцом? Эти и другие вопросы стоят перед всеми участниками рынка. Ответы становятся проще с появлением онлайн-сервиса, который предложил ASG invest. Процедура проста и понятна: все желающие регистрируются на площадке «Сбора предложений» (Продажа объектов недвижимости онлайн (asg-invest.ru)), предлагают свою цену и обладателем недвижимости становится тот, кто предложил лучшие условия. Пока сервис доступен для коммерческих объектов, но в ближайшей перспективе планируется выводить на площадку и земельные участки.

Фото предоставлено ASG

— В чем уникальность вашего проекта?

— Сервис представляет собой продажу объектов недвижимости онлайн по системе сбора предложений. Основные принципы, заложенные в процедуру, — открытость, прозрачность, комфорт в использовании сервиса. Ресурс удобен тем, что на итоговую стоимость объекта влияет заинтересованное сообщество людей, предпринимателей, которые готовы приобрести недвижимость. Цену объекта устанавливает не продавец, ее определяет рынок. Таким образом, цена становится честной и справедливой. Решается извечная проблема всех сделок, когда продавцу кажется, что он продает слишком дешево, а покупателю — что продавец запрашивает слишком большую цену.

Это те принципы, которые ASG готов предложить своим партнерам, вступая в диалог с бизнесом, инвесторами, делая рынок более открытым и задавая устойчивый тренд на открытую продажу и коммуникацию.

— Как работает площадка, не похож ли механизм процедуры на обычные торги?

— Площадка построена таким образом, что пользователь продвигается по шагам к заведомой цели — приобретению объекта. Интерфейс понятен и доступен для любого человека, владеющего компьютером. Клиент проходит регистрацию и получает доступ ко всей информации и документам по объектам и возможность подачи предложений о цене.

Данная процедура не является торгами, и здесь есть несколько принципиальных отличий и преимуществ. Во-первых, не требуется внесение задатка за объект, при этом каждый пользователь в процессе регистрации и проведения процедуры проверяется модераторами и недобросовестные участники отсекаются. Во-вторых, в отличие от большинства площадок по торгам, где зачастую невозможно получить полную информацию по объекту, а организатор не заинтересован в открытости процедуры, здесь возможность получить консультацию по объекту как онлайн, так и с выездом на место, а также полный комплект документов по объекту и юридическое сопровождение последующей сделки. Так как целью являются привлечение максимального количества заинтересованных лиц и полная прозрачность для определения объективной рыночной цены. И, в-третьих, в случае завершения основного времени проведения процедуры с момента подачи последней заявки всем участникам дается дополнительно 24 часа, чтобы улучшить предложение. Нет необходимости конкурировать по времени и ждать последних секунд для подачи своего предложения. Нет необходимости и круглосуточно следить за заявками других участников — участникам автоматически придет уведомление о подаче нового предложения. Таким образом, все поставлены в одни условия и созданы одинаковые возможности для всех пользователей. В результате с клиентом, предложившим лучшую цену, заключается договор купли-продажи.

Фото предоставлено ASG

На площадке уже сегодня проходят активные процедуры

— Какие объекты будут доступны для покупки на данной площадке и когда можно подать заявку?

— Прием заявок по первым объектам уже открыт. Инвесторы могут рассмотреть, к примеру, бизнес-центр «Авангард», расположенный в районе с развитой инфраструктурой, удобными транспортными магистралями, на стыке производственной и деловой зоны Приволжского района Казани на первой линии улицы Кулагина. Или помещение свободного назначения, расположенное на первой линии ул. Ибрагимова, которое подходит для размещения магазинов, кафе/ресторана, офисного помещения, отделения облуживания населения. На текущий момент уже готовятся к размещению более 20 объектов недвижимости, с ними тоже можно ознакомиться заранее. Если заинтересуют объекты в статусе «запланированный», то можно подписаться на уведомления о начале процедуры, чтобы не пропустить время старта и предложить свою цену, заполнив соответствующую форму. При наличии таких предложений — обозначенная стоимость станет начальной ценой для данного объекта, когда он перейдет в статус активного.

— Насколько для нашей страны характерен такой формат продажи недвижимости и насколько мне известно есть два вида процедур на повышение ставок и на снижение сумм?

— В первую очередь процедура работает на определение объективной рыночной цены, но на старте в более выигрышном положении оказывается покупатель, так как начальная цена устанавливается существенно ниже цены продавца и у покупателя есть возможность купить объект с большой скидкой.

— Сервис рассчитан только на объекты партнеров ASG invest?

— Нет, любой собственник недвижимости может воспользоваться услугами площадки для реализации своих объектов. После проверки документов и заключения договора, объект будет размещен на площадке, а организацией процедуры, коммуникацией с клиентами, рекламным сопровождением займутся наши менеджеры.

Фото предоставлено ASG

— Действительно ли к участию будет привлечены максимальное количество инвесторов? Как будет распространяться информация о размещаемых объектах?

— Во-первых, на странице самого сервиса «Продажа» (Продажа объектов недвижимости онлайн (asg-invest.ru)), можно подписаться на информацию о новых объектах, и вы обязательно получите уведомление на электронную почту. Кроме того, информация будет размещена в ведущих СМИ в виде баннеров. Например, нашим постоянным партнером является «БИЗНЕС Online». Анонсирование также будет происходить в рекламных блоках портала ASG invest, посредством интернет-рекламы, социальных сетей компании и партнеров, и прямого оповещения профессиональных участников рынка агентов и инвесторов.

Приглашаем принять участие в процедуре «Сбор предложений», предлагайте свою цену и покупайте недвижимость выгодно!