Часовой сеанс психотерапии от президента Татарстана — Альберт Бикбов в эфире «РВ Live»
Рустам Минниханов накануне обратился с посланием Госсовету Татарстана, в котором в течение часа спокойно и методично рассказал о социально-экономической жизни республики. Островок стабильности и безопасности в бушующем море кризиса, Татарстан развивает агропром, образование и культуру, а 2023 год объявляется в республике Годом национальных культур и традиций. Что происходит, обсуждаем с блогером и экономистом Альбертом Бикбовым в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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