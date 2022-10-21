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Часовой сеанс психотерапии от президента Татарстана — Альберт Бикбов в эфире «РВ Live»

15:00, 21.10.2022 1
Часовой сеанс психотерапии от президента Татарстана — Альберт Бикбов в эфире «РВ Live»

Рустам Минниханов накануне обратился с посланием Госсовету Татарстана, в котором в течение часа спокойно и методично рассказал о социально-экономической жизни республики. Островок стабильности и безопасности в бушующем море кризиса, Татарстан развивает агропром, образование и культуру, а 2023 год объявляется в республике Годом национальных культур и традиций. Что происходит, обсуждаем с блогером и экономистом Альбертом Бикбовым в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоВласть Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:37
    правильно Бикбов сказал, реально проповедь
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