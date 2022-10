День в истории: забастовка металлистов в Казани, премьера «Недоросля» и праздник учителей

Чем примечательна дата 5 октября?

Фото: foto-progulki.ru (Революционные события в Казани. Снято со Спасской башни Кремля)

Сегодня, 5 октября, в мире — День учителя, в России — День образования Республики Адыгея. Помимо учителей, профессиональный праздник сегодня отмечают работники угрозыска. В разные годы и столетия в эту дату впервые исполнили комедию Фонвизина «Недоросль», во Франции отменили христианское летоисчисление и ввели революционный календарь, в Великобритании основали PEN-клуб и выпустили первый сингл легендарной поп-рок-группы «The Beatles». Родились в этот день французский писатель, просветитель Дени Дидро, русский философ Евгений Трубецкой, изобретатель кинематографа Луи Жан Люмьер, советский космонавт Павел Попович, первый президент Чехии Вацлав Гавел. Умерли художник Николай Фешин, русский философ Елена Рерих, советский ученый и писатель-фантаст Иван Ефремов, советский и российский режиссер Юрий Любимов, основатель корпорации Apple Cтив Джобс. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Забастовка металлистов, Год родных языков и народного единства в Татарстане

В 1917 году, 5 октября, в Казани металлисты объявили забастовку, в результате которой перестала выходить на работу машинная команда «Центральных бань» С.А. Меркулова. Эти работники обеспечивали их водоснабжение. В итоге остановило свою работу огромное предприятие, обслуживавшее значительную часть населения города: ежедневно бани посещали 4—6 тысяч казанцев. У машинной команды не было претензий к работодателю, а своим протестом они поддерживали стачечный комитет Союза металлистов Казани. В результате забастовки металлистов остановилась работа транспорта и многих предприятий, на которых бунтовщики обслуживали двигатели. Спустя два дня, 7 октября, казанский отдел Всероссийского общества кожевенных заводчиков сообщил губернскому комиссару, что из-за приостановки работ на заводах портится сырье. Забросив работу, металлисты занимались хулиганством, в том числе обрывали провода, протянутые к отдельным городским домам. Стачку металлистов остановили лишь 12 октября.



В прошлом году в этот день столетний юбилей праздновал Казанский медико-фармацевтический факультет. В 1921 году решением Всесоюзного профессионального союза медицинских и санитарных работников была создана первая казанская советская фармацевтическая школа, куда на два года обучения приняли 67 учеников. Занятия для них проводили в специально выделенной ассистентской комнате в здании аптеки №8 по улице Большой Проломной, ныне именуемой Баумана. Первым директором фармацевтической школы был провизор Альберт Вильде, который принимал непосредственное участие в открытии нового казанского образовательного учреждения. В 1922 году при школе открыли аптекарские классы, где практические занятия для учеников вел провизор Адольф Маттисс. Аптека готовила лекарства для городских больниц и клиник, а ученики во время практических занятий работали в качестве младших ассистентов. Преподавателем аптечной технологии был профессор Казанского государственного университета В.В. Николаев. Через семь лет после открытия ее объединили с Казанской фельдшерско-акушерской школой в «Медфармполитехникум».

А.Г. Маттис (в центре) на практическом занятии со студентами. Фото: kazangmu.ru

В 1929 году в Старо-Татарской слободе Казани родился народный художник ТАССР и РФ, заслуженный деятель искусств ТАССР Искандер Рафиков. Он работал в жанре портрета, станковой картины, пейзажа и натюрморта. Созданные им произведения можно увидеть как в музеях Татарстана и России, так и за их пределами — в Берлине и частных коллекциях в Финляндии, США и Японии. В 2005 году была издана монография о творчестве Рафикова «Жизнь, прожитая в искусстве». За свой талант и мастерство он удостоился Государственной премии РТ им. Тукая и звания заслуженного художника России. Умер Рафиков, не дожив четыре дня до своего 89-летия. С особой теплотой о нем вспоминают в КГАСУ: художник стоял у истоков создания архитектурного факультета и кафедры изобразительных искусств. Здесь он прошел карьерный путь от старшего преподавателя до профессора.



Если в 1929 году этот день ознаменовался для Татарстана рождением новой звезды изобразительных искусств, то 1955 год омрачился потерей — умер художник и скульптор Николай Фешин. Скончался он в США, куда вместе с семьей эмигрировал в 1923-м. Рожденный в Казани в семье резчика иконостасов, он окончил художественное училище, которое по сей день носит его имя. После продолжил обучение в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге в мастерской Ильи Репина, а затем его пригласили преподавать в родном городе, и он согласился. Прах Фешина, как он и завещал, захоронили в Казани — из США его доставили на Арское кладбище. Работы художника пользуются популярностью и в XXI веке. В 2019-м аукционный дом Christie's сообщил о продаже картины Фешина «Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо» за £2,3 млн, что было эквивалентно $3 млн. В Казани его также чтут и помнят — Музей ИЗО Татарстана выступил с инициативой о переименовании одной из улиц Казани в честь Фешина.



В 1973-м сдали в эксплуатацию высотный корпус физического факультета Казанского государственного университета им. Ульянова-Ленина. На его возведение потребовалось около трех лет. В строительстве здания принимали участие и сами студенты университета. Необходимость отдать огромное здание одному факультету обсуждалась несколько лет, но в итоге проект утвердили. Строительство физфака обошлось в 6,2 млн рублей, а общая площадь высотки составила 15 643 «квадрата». Фасад здания украсила скульптурная композиция работы Ильдара Ханова, изображающая знаменитую эйнштейновскую формулу.



Фото kpfu.ru

Два года назад новый руководитель появился у Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана — ведомство возглавил экс-глава Главного инвестиционно-строительного управления РТ Марат Айзатуллин. За пять лет до назначения на новую должность он реформировал ГИСУ, создав шесть территориальных отделов для крупных муниципалитетов. Запомнилось министру на предыдущей должности 100-дневное строительство республиканской инфекционной больницы им. Агафонова, работа по таким масштабным проектам, как строительство казанского метро и выставочного комплекса «Казань Экспо», реконструкция казанского зоопарка, восстановление собора Казанской иконы Божией Матери, строительство онкологических диспансеров в Набережных Челнах и Альметьевске.



В этот же день в 2020 году президент Татарстана Рустам Минниханов назначил министра транспорта и дорожного хозяйства РТ. Им стал экс-глава республиканского Минстроя, заслуженный строитель республики и России Фарит Ханифов, который возглавлял его меньше года — с января по октябрь 2020-го. Кроме того, Минниханов переназначил на пост главы Министерства спорта Татарстана Владимира Леонова, а на пост руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» — Айдара Салимгараева.



Фото: minstroy.tatarstan.ru

2021 год официально объявили в Татарстане Годом родных языков и народного единства, 5 октября 2020 года указ подписал президент республики. «Мы должны создавать условия для сохранения языков и культур всех народов, проживающих в республике», — заявил Рустам Минниханов.



В 2020 году в этот день в Казани простились с популярным телеведущим ТНВ Ильфатом Абдрахмановым. На прощание с легендой татарстанского телевидения в доме на проспекте Амирхана, где он жил, несмотря на пандемию коронавируса, собралось множество людей. Незадолго до смерти, в ночь с 3 на 4 октября, Абдрахманова в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, но врачам не удалось его спасти. Близкие рассказывали, что телеведущий страдал астмой. Он работал на телевидении с 1984 года, долгое время вел новости на ТНВ. До своего 59-летия он не дожил чуть больше месяца.



День рождения уголовного розыска

Ровно 240 лет назад, в 1782 году, впервые представили театральную постановку самого известного произведения Дениса Фонвизина — комедию «Недоросль». Спектакль поставили в Санкт-Петербурге в деревянном театре купца Карла Книппера на Царицыном лугу. Роли играли придворные императрицы Екатерины II и выдающийся артист, театральный деятель и педагог Иван Дмитревский, представший в образе полковника Стародума. Сам Фонвизин активно участвовал в организации спектакля, а после его премьеры написал своему знакомому, что «успех был полный». Публика действительно осталась довольна представлением: оно пользовалось популярностью в XVIII столетии и востребовано у театрального зрителя и сегодня.

Лист пьесы, напечатанный в честь столетия постановки «Недоросля». 1882 г. Источник: wikipedia.org

В 1918-м в РСФСР появился уголовный розыск. Его сотрудникам поручалась охрана «революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом». Положение «Об организации отдела уголовного розыска» утвердил Народный комиссариат внутренних дел страны. Такие отделы начали создавать в городах РСФСР и прочих населенных пунктах, где проживали как минимум 40—45 тысяч человек. Общее руководство ими осуществляло Центральное управление уголовного розыска. В день рождения уголовного розыска все его сотрудники ежегодно отмечают свой профессиональный праздник.



В 1930-м вышел в свет первый номер газеты The Moscow News. Читатели могли ознакомиться с новым выпуском раз в пять дней, и так газета превратилась в еженедельное издание. На несколько лет выпуск издания ставили на паузу — по решению Политбюро ЦК ВКП (б) она была закрыта в 1949—1955 годах, а ее главного редактора осудили по делу «Еврейского антифашистского комитета». В 1956-м The Moscow News вновь стала тиражироваться. В разное время газета была органом Всесоюзного общества по культурным связям с заграницей, органом Агентства печати «Новости» и Союза советских обществ дружбы с народами зарубежных стран. В этот период она издавалась на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, арабском, эстонском, греческом, венгерском, финском, международном языке эсперанто и ряде других языков. На русском газету стали печатать лишь в 1980-м, во время Олимпийских игр. Независимость The Moscow News получила только в 1994 году.



Сегодня День образования Республики Адыгея — дату официально утвердили региональные власти в 1995 году. Приурочили ее к обретению регионом государственности после распада Советского Союза. Однако декларацию о государственном суверенитете Советской Социалистической Республики Адыгея приняли не в октябре, а 28 июня 1991 года, закрепили преобразование из автономной области в республику 3 июля того же года. В прошлом году Адыгея праздновала юбилей республики — свое 30-летие.



День учителя, PEN-клуб и протесты в Киргизии

В 1793 году во Франции отменили христианское летоисчисление и ввели революционный календарь. Отсчет лет провозгласили с 22 сентября 1792-го, то есть с даты уничтожения королевской власти и провозглашения республики. Новый год начинался не 1 января, как это принято сегодня, а в полночь дня, на который приходился момент осеннего равноденствия по среднему парижскому времени. Один календарный год включал в себя 12 месяцев по 30 дней. Так французы жили до 1 января 1806 года — при Наполеоне Бонапарте страна вернулась к григорианскому календарю, однако революционное летоисчисление все же один раз напомнило о себе. Это случилось в дни Парижской коммуны, с 18 марта по 28 мая 1871 года. Но на этом его эра закончилась.



Республиканский календарь на III год Республики (1794/1795). Источник: wikipedia.org

100 лет в прошлом году исполнилось PEN-клубу — организации, объединившей в 1921 году в Лондоне писателей, поэтов, журналистов и в целом всех активистов литературного мира. Ее название является аббревиатурой, включающей три английских слова: poet, essayist и novelist (англ. — поэт, эссеист, новеллист). Идеологами и основателями британского PEN-клуба выступили писательница Кэтрин Эми Доусон-Скотт и писатель Джон Голсуорси. Последний вошел в историю как первый руководитель организации. Постепенно организация приобрела статус международной, и с 2010 года она именуется как PEN International. На сегодняшний день она объединяет более ста стран, а членами клуба могут быть как писатели, поэты и журналисты, так и редакторы, переводчики и издатели.



В 1948 году был образован Международный союз охраны природы (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) — некоммерческая организация, освещающая проблемы сохранения биоразнообразия планеты и помогающая общественным организациям и гражданам по всему миру в сохранении целостности и разнообразия природы Земли. Именно МСОП предложил создать Красную книгу, которая ведется с 1963 года. Союз объединяет сотни правительственных учреждений, более тысячи неправительственных организаций, свыше 14,5 тысячи добровольных экспертов работают в шести комиссиях, которые оценивают состояние мировых природных ресурсов.



В 1962 году в Великобритании вышел первый сингл легендарной группы из Ливерпуля The Beatles — Love me Do. В хит-параде страны им удалось достигнуть 17-й строчки, а в 1964-м пластинка уже была на прилавках в США, и вскоре ливерпульской четверке удалось покорить первую строчку хит-парада Billboard Hot 100. Это была одна из первых песен «битлов». За основу был взят текст, сочиненный Полом Маккартни в возрасте 16 лет. В то время он прогуливал школу и в один из очередных прогулов сочинил текст для этого хита. Примечательно, что Love me Do была записана в трех версиях с тремя разными барабанщиками. Первая версия, записанная с Питом Бестом 6 июня 1962 года, долгое время считалась утерянной и вовсе не понравилась ни коллективу, ни продюсерам. Через месяц, 4 сентября, The Beatles перезаписали песню вместе с новым, подающим надежды барабанщиком Ринго Старром, чье имя в конечном итоге увековечилось в строке авторов этого трека. Однако существует еще и третья версия этого хита, где Старр играет на тамбурине, а роль ударника исполняет Энди Уайт. И хотя значительных улучшений версия от 11 сентября не получила, ее именуют «американской», так как именно она появилась в продаже в США и дала ключевой скачок в популяризации коллектива в мире.



Сегодня более чем в ста странах мира, в том числе и в России, отмечают День учителя (World Teachers' Day). Впервые как всемирный праздник он прошел в 1994 году, и с тех пор ежегодно учителей, педагогов и прочих причастных к профессиональной образовательной деятельности людей чествуют 5 октября. Исторической предпосылкой для учреждения праздничной даты стала состоявшаяся в этот день в 1966 году в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей, по итогам которой представители ЮНЕСКО и Международной организации труда подписали «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (Recommendation concerning the Status of Teachers). В России до 1994-го День учителя отмечали в первое воскресенье октября. Во многих школах страны сегодня устраивают дни самоуправления: старшеклассники на один день становятся учителями и ведут уроки у младших классов.

Фото: Максим Платонов

В 2011-м не стало легендарного американского предпринимателя, «отца» всемирно известной компании Apple Стива Джобса. О том, что он серьезно болен, стало известно за семь лет до его ухода из жизни: у него диагностировали рак поджелудочной железы. После операции в 2004 году Джобс продолжал работу как гендиректор Apple, которую он возглавил в 2000-м. Однако в 2009 году Джобс вновь серьезно заболел: врачи обнаружили у него рак печени. Ему пришлось сделать пересадку органа. За пару месяцев до смерти он покинул пост руководителя Apple, оставаясь при этом главой совета директоров компании. За годы пребывания Джобса в должности гендиректора «яблочной» организации мир увидел легендарные портативный плеер iPod (2001), смартфон iPhone (2007) и планшетный компьютер iPad (2010).

В 2016 году объявили имя нового генерального секретаря ООН. Им стал бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш. Спустя неделю после этого, 13 октября, Генеральная ассамблея ООН избрала его на этот пост. В должность он вступил лишь 1 января 2017-го. На сегодняшний день Гутерриш занимает пост генсека Организации Объединенных Наций второй срок подряд — его переизбрали в июле 2021 года. До избрания на эту должность он целое десятилетие посвятил работе верховным комиссаром ООН по делам беженцев.



Традиционно в октябре объявляют лауреатов Нобелевской премии. Так, 5 октября 2017 года стало известно, что в номинации «Литература» ее удостоился британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро за то, что «в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром». Еще год спустя, в 2018-м, объявили лауреатов Нобелевской премии мира. Ее обладателями стали хирург Денис Муквеге и бывшая пленница «Исламского государства»* (организация признана террористической и запрещена в России) Надя Мурад за усилия, направленные на прекращение использования сексуального насилия как оружия в войнах и вооруженных конфликтах.



В 2018-м в Сеуле к 15 годам тюрьмы приговорили экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака и оштрафовали его на $11,5 миллиона. Бывшего южнокорейского лидера признали виновным во взяточничестве, растрате и злоупотреблении властью. Он стал четвертым президентом страны, которого отправили в тюрьму. На следующий год в марте Ли выпустили оттуда в связи с ухудшением состояния здоровья. Однако в 2020-м его вновь вернули в тюремную камеру, после того как суд оставил приговор в силе.



Фото: EmirKydyrmyshov / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Два года назад в столице Киргизии после оглашения результатов выборов в местный парламент вспыхнули массовые протесты и начались стычки между сторонниками оппозиции и полицией. Еще с утра на центральной площади Ала-Тоо собралось около 2 тысяч человек, поддерживающих партии, не прошедшие в парламент республики. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. На следующий день, 6 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что некоторые политические силы решили незаконно захватить государственную власть и использовали итоги выборов как повод для нарушения общественного порядка, не подчинялись силовикам, избили медиков и разрушали здания. В итоге ЦИК Киргизии признал парламентские выборы недействительными, а премьер-министр страны Кубатбек Боронов добровольно подал в отставку. Протестные настроения привели в итоге к отставке Жээнбекова. «Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан», — заявил он, отметив, что покидает пост добровольно. Новым президентом Киргизии избрали Садыра Жапарова. Он набрал почти 80% голосов избирателей.



*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014, запрещена в России.