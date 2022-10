День в истории: высшие курсы для женщин в Казани, черный октябрь и объединение Германии

Чем примечательная дата 3 октября

3 октября — Международный день врача, Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом, Всемирный день архитектуры, Всемирный день грибника и Всемирный день смузи. В нашей стране — День ОМОН и Всероссийский день ходьбы. В Южной Корее 3 октября — День основания государства, в Австралии — День труда, в США — День детского здоровья, День технарей, День семейного телешоу, День бабочки и колибри, в Германии — День немецкого единства, а в Италии — День памяти жертв иммиграции. В этот день Лев Толстой стал студентом Казанского университета, там же были созданы курсы для женщин, первый полет совершил прототип Ту-154, в Москве произошли кровопролитные столкновения между сторонниками Руцкого и Ельцина, был обстрелян Белый дом. Также в этот день не стало ГДР — две разрозненные после Великой Отечественной войны немецкие республики объединились в ФРГ. 3 октября родились актер Армен Джигарханян, астроном и основатель Казанской обсерватории Дмитрий Дубяго, поэт Сергей Есенин, биолог-анатом и врач Петр Лесгафт, зампред парламента КНР Бурхан Шахиди. Не стало в этот день основателя компании Sony Акио Мориты, режиссера и сценариста Александра Рогожкина, снявшего хиты российского кинематографа об особенностях национальной охоты и рыбалки, сериал «Улицы разбитых фонарей» и многие другие фильмы. Об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».



Лев Толстой в Казанском университете: вместо учебы — светская жизнь

3 октября 1844 года Лев Толстой стал студентом факультета восточной (арабско-турецкой) словесности, самостоятельно оплачивающим свое обучение в Императорском Казанском университете, которым в то время руководил Николай Лобачевский. Жил Толстой во время учебы вместе с тремя братьями и сестрой в доме И. Горталова на Поперечно-Казанской улице — сегодня это Япеева, 15. А их опекуном стала родная тетка Пелагея — жена казанского помещика Владимира Юшкова. Изучать восточные языки студенту было неинтересно, зато молодой граф стал желанным гостем на мероприятиях, устраиваемых светским обществом Казани, посещает дома М. Мусина-Пушкина и И. Боратынского. Как писал о нем историк Николай Загоскин, «казанские старожилы помнят его на всех балах, вечерах и великосветских собраниях, всюду приглашаемым, всюду танцующим». По этой причине Толстой провалил переводные экзамены и подал прошение перевести его на юридический факультет университета. Но и здесь учеба не задалась, в итоге в 1847 году Лев Толстой оставил университет и уехал из Казани.

3 октября 1876 года по ходатайству профессора Николая Сорокина на базе Казанского университета открылись высшие женские курсы. Срок обучения на них составлял два года, лекции проводились в основном вечером, а преподавателями были ведущие профессора университета. Курсисткам на выбор предлагались два отделения — историко-общественное и физико-математическое. На первом в список предметов входили русская грамматика и история русской литературы, естествоведение, всеобщая и русская история, история физико-математических наук, философии, эстетика, немецкая литература, английский язык и гигиена. На втором в основном изучали точные науки: естествоведение, геометрию, приложение алгебры к геометрии, географию, физику, химию и английский язык. Действовали курсы высшей школы для женщин до 1884 года. Спустя 12 лет их возобновили в составе историко-филологического факультета Казанского университета, добавив курс по изучению педагогики, выпускницы которого могли работать учителями.

Фото: wikipedia.org

3 октября 1885 года профессор Владимир Бехтерев основал в Казанском университете первую в мире психофизиологическую лабораторию. Основатель российской научной школы психиатрии родился в 1857 году в селе Сорали Елабужского уезда, которое сегодня носит его имя — Бехтерево, в семье станового пристава. Окончив вятскую гимназию, стал студентом Петербургской медико-хирургической академии. В 24 года он уже имел степень доктора медицинских наук. Свои лекции по психиатрии Бехтерев вел не в стенах университета, а в первой созданной в России психиатрической лечебнице Казанского округа, сегодня это ул. Ершова, 49, которая носит имя этого ученого. Кстати, одним из слушателей его лекций был и рабочий казанской булочной Алексей Пешков — будущий писатель Максим Горький. Об этом периоде своей жизни он позже рассказал в повести «Мои университеты». Работая в Казанском университете, Бехтерев начал создавать классификацию психических болезней, а наблюдения за пациентами губернской лечебницы легли в основу множества его научных работ по невропатологии.

Фото: wikipedia.org

Образование для народа, первый полет Ту–154 и штурм Белого дома

3 октября 1786 года в России были открыты первые 25 училищ, ставших доступными для каждого, — они стали предтечей современной общеобразовательной школы. Инициатором их появления и автором устава стал переехавший в Петербург из Сербии педагог Теодор Янкович, которого в России называли Федор Янкович-Мириевский. Системе российского образования и ее реформам он посвятил более 30 лет жизни, он же создал и Министерство образования Российской империи. По его решению народные школы поделили на три вида: малые, средние и главные. В первой дети учились читать, писать, изучали основы грамматики и арифметики, историю и катехизис. В средней школе к предметам добавлялись всеобщая история и русская география. В главной школе к этим предметам впервые добавили точные и прикладные науки: геометрию, механику, физику, гражданскую архитектуру и рисование. При уча­стии Мириевского изда­ны «Рос­сий­ский бу­к­варь», «Пра­ви­ла для уча­щих­ся в на­род­ных учи­ли­щах», «Все­мир­ная исто­рия» и другие учебники. Благодаря множеству заслуг на ниве образования и просвещения Федор Янкович-Мириевский получил немало госнаград, титул потомственного дворянина, стал членом Российской Академии наук.

3 октября 1968 года в небо поднялся первый прототип пассажирского самолета Ту-154. Управлял опытным реактивным пассажирским авиалайнером заслуженный летчик-испытатель СССР Юрий Сухов. Самолет для авиаперевозок средней протяженности с нуля начали разрабатывать в ОКБ Туполева в начале 1960-х годов. Он мог вмещать на своем борту от 150 до180 пассажиров и заметно превосходил Boeing 727 по техническим характеристикам — не только в тяге, но и в высоте полета. Советский лайнер вполне мог достигать 12 тысяч метров, а американский самолет едва мог подняться до 9,1 тысячи метров. Его серийное производство стартовало в 1970 году на авиазаводе в Куйбышеве. В феврале 1972 года Ту-154 совершил первый регулярный рейс, везя пассажиров из Москвы в Минеральные Воды, через три месяца самолеты стали летать по международным авиалиниям. Ту-154 был самым массовым реактивным пассажирским самолетом в стране и одним из самых быстрых в мире, достигая крейсерской скорости более 900 км/ч. Начиная с 1970 года и по 1998-й было создано почти 920 самолетов семейства Ту-154. До 2013 года лайнер мелкими сериями строили на заводе «Авиакор» в Самаре. С 2008 года российские авиаперевозчики стали отказываться от «тушек», а через 10 лет эти лайнеры эксплуатировали лишь авиакомпания «Алроса» и северокорейская Air Koryo. Последним в истории существования легендарного Ту-154 стал рейс самолета с бортовым номером RA-85757 — в октябре 2020 года он перевез 140 пассажиров из города Мирного в Новосибирск.

Фото: Vitaly Kuzmin / wikipedia.org / wikipedia.org

3 октября 1988 года в СССР приказом министра внутренних дел были созданы отряды милиции особого назначения — ОМОН. Они были сформированы для усиления борьбы с преступностью, групповыми и массовыми правонарушениями, они были главными при освобождении заложников, в зонах действия террористических группировок или зонах стихийных бедствий. Сначала спецформирования действовали в 12 городах Союза и трех его республиках, но после развала СССР ОМОН остался только в Москве, Санкт‑Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Челябинске и Новосибирске. Однако к 1993 году с накалом и нестабильностью политической обстановки в стране отряды были сформированы практически во всех городах с населением более 200 тысяч человек. В 2011 году отряды переименовали в «отряд мобильный особого назначения» , а в 2016 году они перешли в подчинение Росгвардии.

3 октября 1993 года в Москве произошло вооруженное столкновение между сторонниками президента Бориса Ельцина и Верховного совета, ставшее кульминацией конституционного кризиса России. События этих дней в истории страны назвали «черным октябрем». Жертвами перестрелок в центре Москвы и танкового расстрела здания Белого дома стали почти 160 человек, еще порядка 420 были ранены — в их числе и простые граждане. Толчком стал ельцинский указ о конституционной реформе, в ходе которой должны были упразднить Съезд народных депутатов и Верховный Совет под председательством Руслана Хасбулатова. В свою очередь, президиум объявил о прекращении полномочий президента и постановив, что Указ №1400 не подлежит исполнению. 24 сентября чрезвычайный Съезд народных депутатов также заявил о прекращении полномочий президента, а его указ расценил как государственный переворот. Через три дня Белый дом сплошным кольцом окружила милиция и военнослужащие внутренних войск. Все это время между двумя сторонами политического конфликта шли переговоры. 3 октября сторонники оппозиции вышли на митинг у Октябрьской площади, а десятки тысяч человек прорвали баррикаду ОМОНа и разблокировали осаду парламента. Согласно хронике, около 16.00 часов дня сторонник Верховного Совета вице-президент Александр Руцкой призвал взять штурмом мэрию Москвы и телецентр «Останкино». Через час штурмом взяты были несколько этажей мэрии, но взятие телецентра не увенчалось успехом. В 22.00 по приказу Ельцина в Москве было введено чрезвычайное положение, в город, как и в 1991-м во время путча, входят войска.

Фото: wikipedia.org

Утвержден сигнал SOS, а Германия стала единой

3 октября 1906 года в Берлине на Морской конференции с участием представителей 29 стран был учрежден международный сигнал бедствия на море — SOS. На азбуке Морзе на всех языках такой сигнал стал выглядеть одинаково: три точки — три тире — три точки. До этого на морские суда применяли множество различных визуальных и аудиосигналов бедствия — о нем сигналили с помощью семафорных флагов, огней или и колоколов. Сначала предложили использовать сигнал из букв CQD — первые две буквы означали стандартный вызов всех радиостанций, а D — означала английское слово Danger — опасность. Моряки даже подобрали к этому сочетанию походящую фразу «Come Quick, Danger» — «идите быстрее, опасность». Однако этот вариант на конференции отвергли. А сигнал SOS был выбран из чисто технических соображений — проще и удобнее. Фразы, которые с ним связывают: «Save Our Ship» — спасите наш корабль, или «Save Our Souls», «Save Our Spirits» — спасите наши души, или «Swim Or Sink» — плывите или утонем», — появились уже после его принятия на международном уровне.

3 октября 1990 года свое существование как государство прекратила ГДР, а в Берлине был спущен флаг республики. ГДР и Западный Берлин объединились в ФРГ, положив тем самым конец разделению государства, которое длились более 40 лет. При этом новое государство не создавалось, на присоединенных территориях просто ввели в действие конституцию Федеративной республики, а на территориях бывшей германской республики создали пять новых земель, которые восстановили свои исторические гербы и флаги. Объединенный Берлин тоже стал самостоятельной землей. Правительство объединенной Германии возглавил лидер восточно-германского ХДС Лотар де Мезьер. С этого года 3 октября в ФРГ отмечают национальный праздник — День немецкого единства.