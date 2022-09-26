«Реальное время Live»: Черный понедельник 26 сентября 2022 года — в России начали стрелять
В военкомате Усть-Илимска Иркутская область сегодня утром по московскому времени молодой человек (25 лет) открыл стрельбу, тяжело ранив местного военкома. Примерно в 10 часов утра сегодня в школу номер 88 Ижевска ворвался вооруженный мужчина, застрелил охранника и открыл стрельбу по детям. 13 человек убиты в результате стрельбы в школе Ижевска, среди них семеро детей, ещё 9 пострадали. Что происходит и причем здесь мобилизация — говорим в прямом эфире «Реальное время Live», первого и главного стрима Татарстана.
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