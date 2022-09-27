У «черных» стоматологов Казани есть высокие покровители?

Оставшихся без зубов и денег пенсионеров футболят в полиции, Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре

Фото: Ирина Плотникова

Приглашение на бесплатную консультацию обернулось навязыванием кредитов, фальсификацией диагнозов и удалением «лишних» зубов. Так описывают результат своего знакомства с казанской клиникой «На 10 лет моложе» клиенты-пенсионеры в заявлениях силовикам. Пишут даже, что их «загипнотизировали». Люди второй год добиваются возбуждения уголовного дела и продолжают платить банкам за услуги, от которых отказались. А в полиции их уверяют — все по закону, мошенничества нет. Подробнее — в материале «Реального времени».

Пришла на «бесплатную» диагностику — ушла с долгом в 157 тысяч



В МВД и прокуратуру Татарстана обратилась на днях группа казанских пенсионеров. Все они считают себя жертвами мошенничества со стороны так называемых «черных стоматологов». И требуют привлечь к уголовной ответственности директора и сотрудников ООО «Дарман», считая, что под крышей медицинского центра на улице Гаяза Исхаки совершались преступления.

Ольге Петровне — 64. О клинике «На 10 лет моложе» (ООО «Дарман») впервые услышала почти четыре года назад. «На протяжении полутора лет сотрудники «Дарман» звонили мне с предложением пройти бесплатную диагностику зубов, хотя свой телефон и персональные данные я им не давала», — вспоминает женщина. 4 июля 2020-го поддалась на уговоры и была в шоке:

— Сказали, что у меня некоторые зубы чуть ли не на стадии развития рака. Стали предлагать заключить договор. Я сказала — для меня дорого, и собралась уходить, но меня не отпускали. Подвели к регистратуре, без моего согласия распечатали договор на кредит. Я отказывалась подписываться, требовала разъяснить условия.

По словам женщины, в ходе разговора она почувствовала неладное. «Что-то стало происходить с моим физическим состоянием. В целом я могла осознавать происходящее, но было такое ощущение, что в отношении меня применялись методы, имеющие большое сходство с гипнозом», — указала в своем заявлении силовикам пенсионерка. С ее слов, она пыталась покинуть помещение, но работники клиники «воспользовались беспомощным состоянием и фактически заставить подписать документы» — причем кредитный договор на 157 тысяч рублей оформили раньше договора об услугах.

Возмутила женщину и цифра в заявлении от ее лица о ежемесячном доходе в 35 тысяч рублей — «это вдвое больше моего». Далее, по ее словам, дело дошло и до физической силы: «Работники ООО принудительно оказали мне медицинскую услугу». 7 июля 2020-го клиентка в клинике написала заявление об отказе от услуг. «Работники всячески уклонялись от расторжения договора, директор «Дарман» Каляшина была против, обещала уменьшить сумму кредита, они обманом тянули время. Расторгнуть договор женщине удалось лишь в марте 2021-го через суд, решением которого клинику обязали вернуть пациентке средства за неоказанные услуги. Решение не исполнено.

Забегая вперед — в базе судебных приставов в отношении ООО «Дарман» числится больше двадцати исполнительных производств на общую сумму в 4,8 млн рублей. А ведь в суды обращаются далеко не все.

«Поили водой, не давали звонить»

По данным заявителей, клиника на первом этаже пятиэтажки близ железнодорожного вокзала свернула деятельность еще в мае прошлого года. Закрылся и сайт, который рекламировал ее услуги. При этом о ликвидации ООО «Дарман» никому не сообщал.

Дочь одной из бывших клиенток не исключает, что ее мать в клинике могли накачать каким-нибудь психотропным препаратом, подавляющим волю. «Она говорила — ей сначала экскурсию провели, при этом ходили за ней со стаканом: «Вы попейте, жарко же».

«Постоянно пытались напоить меня водой, — подтверждает в своем заявлении к силовикам пенсионерка Фирдания Рашитовна. — До оформления всех документов я хотела посоветоваться с дочерью, но они категорически запретили мне звонить — якобы мобильный влияет на настройки аппаратуры. Обрабатывали меня четыре сотрудника. Что я попала к аферистам, я поняла лишь дома. После того как дочка прочитала договор на кредит в 277 тысяч рублей. Бесплатный осмотр, на который они приглашали, тоже оказался платным».

— Сказали — зуб сгнил, его надо срочно удалять и все коронки во рту снимать. Насчитали 134 тысячи. Сказала — подписывать не буду, потому что 75% этих услуг могу получить бесплатно, в своей поликлинике, — делится своей историей о том же центре 70-летняя Наталья Пронина, ветеран труда, в прошлом — инженер-конструктор КАПО и ряда других оборонных предприятий.

— Начали чуть не силком принуждать расписаться в договоре — прибежала врач, стала говорить, я вам тут делала снимок, вы обязаны заплатить 10 тысяч. Усадили в кресло, как бы под гипнозом. Хорошо, что ничего не вырвали. А потом врач просто взяла эту кашу, из которой слепки делают, голыми руками и стала мне ее в рот бросать, чтобы хоть какую-то услугу оказать, — продолжает рассказ Наталья Павловна. — А на следующий день я пошла в свою клинику на Бутлерова, сделали снимок, и все зубы оказались здоровые.

«На следующий день я пошла в свою клинику на Бутлерова, сделали снимок, и все зубы оказались здоровые», — говорит ветеран труда. Фото: Ирина Плотникова

Написав заявление о расторжении договора, пенсионерка ничего не добилась. Обратилась в суд и в Роспотребнадзор. Результат был неожиданным: «22 сентября из Роспотребнадзора мне позвонила Гизатуллина Диляра и сказала — вас ждут в «Дармане», готовы выплатить кредитные деньги. Мы пришли туда с мужем, но денег не увидели — мне положили лист бумаги и под диктовку заставили писать, что никаких финансовых и моральных претензий не имею, якобы деньги возвращены на счет. Сначала стали уговаривать, затем кричать: «Подписывай! Как только подпишешь и придешь домой — деньги придут на счет. Я отказалась. Еле-еле с помощью мужа дошла домой, так мне плохо было...»

Суд с клиникой пенсионерка легко выиграла, но денег так и не получила. «Пристав Зайкина, что занимается должником ООО «Дарман», только руками разводит — на счету фирмы денег нет, помещение и аппаратура были арендными. Говорит, таких пострадавших как мы — много». Бывшие площади центра «На 10 лет моложе» не пустуют — их арендует другая организация.

Полицейских загипнотизировали?

По данным ЕГРЮЛ, директором компании до сих пор числится 39-летняя уроженка Казахстана Виктория Каляшина, учредителем — Маргарита Салимова.

Каляшина в прошлом была гендиректором и совладельцем трех казанских организаций, ликвидированных по решению ФНС, — «Денвик» (деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений), «Еврогрупп» (подача напитков) и «Импекс» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания).

Салимова отметилась в качестве соучредителя 25% в сургутской стройфирме «Эдройт».

Закрылся и сайт, который рекламировал услуги компании. Фото: скриншот сайта

Связаться с Каляшиной и Салимовой «Реальному времени» не удалось. Безуспешны оказались и попытки клиентов. Впрочем, от приставов пострадавшим известно — директора ООО «Дарман» объявляли в розыск по исполнительным производствам, но нашли не Каляшину, а ее мать. А та якобы рассказала — дочь родила ребенка и уехала жить куда-то в деревню.

Неоднократные обращения в полицию пока заканчивались лишь отказами в возбуждении уголовного дела. Следователи и дознаватели отдела полиции «Япеева» неоднократно указывали — не усматривают в описанных событиях состава мошенничества.

В постановлении от 30 сентября 2021 года за подписью следователя полиции Алиевой не говорится о приглашении клиентки на бесплатный прием звонком; о прохождении ею уже в бюджетной поликлинике повторной диагностики, не выявившей проблем с зубами. История описана следователем так, что пенсионерка сама обратилась в «Дарман», сама заключила договор, а потом передумала и пошла судиться, а теперь решение суда не исполняется. При этом нет ни слова о том, что заявившая в полицию ветеран труда Пронина — не одна такая.

В постановлении также приводится крайне поверхностный опрос самой Виктории Каляшиной. Директор ООО «Дарман» объясняет следователю: «Пронина собственноручно заполнила анкету для банка, прошла процедуру фотографии подтверждения личности, а также подписала кредитный договор в трех экземплярах. Никакого морального и физического давления на нее не оказывалось». Вопрос — почему не вернули деньги отказавшейся от услуг клиентке — никакого отражения в постановлении не нашел.

По данным заявителей, клиника на первом этаже пятиэтажки близ железнодорожного вокзала свернула деятельность еще в мае прошлого года. Фото: Ирина Плотникова

Примерно в те же сроки другой следователь ОП «Япеева» вынес отказной по заявлению другой клиентки «Дарман». Хотя ее позицию отразил более объективно, но привел слова Каляшиной, что в перечень услуг входила и имплантация. «Операция по имплантации была проведена в мае 2021 года, существует протокол по протезированию, согласно которому манипуляция возможна через 4-5 месяцев после операции. В оказании услуг в полном объеме никто не отказывает», — объяснила в позиции невозврат денег директор ООО.

— Она умышленно обманула следователя, представила подложные документы. А мне никакие импланты не вставляли, у меня их вообще нет. Я представляла в полицию справки с двух поликлиник! — возмущается пенсионерка Ирина Петровна. — При этом следователь Леваднем пишет, что он меня вызывал и опрашивал, хотя никто меня не вызывал, я сама им писала. Такое ощущение, что просто разговаривать не хочет и справки в упор не видит.

По мнению инициативной группы заявителей, отдельно взятые сотрудники полиции напрочь игнорируют их доводы в пользу мошенничества. По какой причине? Тут старикам остается только гадать. Может, просто не хотят работать, а может, намеренно покрывают зубную аферу? В свете того, с чем столкнулись недовольные клиенты стоматологов, у них напрашивается еще одна версия — а может, и силовиков загипнотизировали?

По мнению инициативной группы заявителей, отдельно взятые сотрудники полиции напрочь игнорируют их доводы в пользу мошенничества. Фото: Ирина Плотникова

К слову, в обращениях недовольных работой клиники руководители управлений Росздравнадзора и Роспотребнадзора по РТ также не усмотрели оснований для жестких санкций.

А вот прокуратура Вахитовского района Казани неоднократно отменяла постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Требовала провести более тщательную проверку. Правда, старики почти разуверились в том, что следователям районного звена это дело по зубам. На днях они обратились в МВД Татарстана. А еще попросили прокурора республики Илдуса Нафикова взять эту историю на контроль.