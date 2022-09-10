Галина Ахмерова — о прозрачных зарплатах: «Наш менталитет не готов к таким переменам»

Эксперт оценила инициативу Калифорнии раскрыть данные о доходах, что может перевернуть рынок труда во всем мире

Фото: Максим Платонов

Большинство компаний скрывает размеры доходов своих сотрудников, а обсуждение зарплат между коллегами и вовсе считается табуированной темой в коллективе. Тем не менее идеи о необходимости ввести прозрачные зарплаты периодически звучат на разном уровне. С такой инициативой выступили власти Калифорнии, их цель — сократить разрыв в оплате труда. Специалисты считают, что если законопроект примут, это может кардинально изменить рынок труда во всем мире. Подробнее о плюсах и минусах прозрачных зарплат в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин», бывший топ-менеджер «БАРС Груп» и создатель мобильного приложения по профориентации подростков Round Галина Ахмерова.

Работодатель не имеет права транслировать зарплаты без согласия сотрудников

В новостных ресурсах можно встретить информацию о том, что в Калифорнии планируется к принятию закон о прозрачных зарплатах, чтобы сократить разрыв в оплате труда. Эксперты ожидают, что их примеру последуют и другие компании за пределами штата.

Давайте рассмотрим ситуацию с разных сторон, применимо ли это для наших реалий и готова ли наша страна к таким переменам?

Согласно исследованиям hh.ru, российские работодатели не указывают зарплату примерно в 25% вакансий. А на государственном уровне распространение информации об оплате труда запрещено законом «О персональных данных». Это означает, что сам работник имеет право делиться цифрами с кем пожелает, а работодатель не имеет права открыто транслировать зарплаты без согласия сотрудников.

В Калифорнии планируется к принятию закон о прозрачных зарплатах, чтобы сократить разрыв в оплате труда. Фото Henri Sivonen / wikipedia.org

Зарплата — такая же личная информация, даже более интимная, чем номер мобильного

Основные причины введения закона о прозрачности зарплат в Калифорнии — это желание привести к равенству зарплаты одинаковых должностей, а также сократить разрыв в оплате труда женщин и мужчин. Для каждого пункта я вижу ряд нюансов, из-за которых, на мой взгляд, наш менталитет еще не готов к таким изменениям.

Во-первых, большинство сотрудников не хотят, чтобы эта информация была открытой. Когда приходят холодные звонки из-за «слитой» базы нам всем становится неприятно, а сколько скандалов мы видим, когда личные данные от больших корпораций уходят в сеть. Заработная плата — это такая же личная информация, даже более интимная, чем номер мобильного телефона.

Во-вторых, уровень тревожности в офисах существенно возрастет. Например, аналитик в компании А и аналитик в компании Б имеют стандартный функционал, значит, у них должна быть одинаковая зарплата. Однако, есть множество нюансов: какое направление у компании, какие подрядчики и подчиненные, какой уровень ответственности у каждого из них, график и многое другое. Со стороны нельзя сказать насколько трудозатратна деятельность того или другого человека. Более того, мне, как работодателю, важно, чтобы в офисе сохранялась дружеская атмосфера, но если будет открытым финансовый вопрос, то большинство станет конкурировать друг с другом и это может перерасти в конфликт.

Разрыв в оплате по гендерному различию в нашей стране не стоит так остро. Фото: Максим Платонов

Вопрос денег — один из фундаментальных для многих

В-третьих, разрыв в оплате по гендерному различию в нашей стране не стоит так остро, лично я в своей карьере не сталкивалась с такой разницей. Писала в статье, что многое зависит от того, как ты себя поставишь, нужно вести диалог, аргументировать свою позицию.



Вопрос денег — один из фундаментальных для многих в выборе профессии. Однако хочу заметить, что только ради этого работать очень тяжело. Когда ты не любишь то, чем занимаешься, когда глаза не горят от новых задач, каждый день превращается в каторгу. Я верю, что если люди будут заниматься тем, что им нравится, и развивать свои сильные стороны, то их результаты будут выше, и, соответственно, компания или отрасль добьется больших успехов. Согласно опросам, для молодых специалистов сейчас все более важным становится интерес к работе, а не уровень заработной платы, и я считаю, что это абсолютно правильно. Поэтому особенно приятно, что приложение Round имеет к этому отношение, и мы можем помочь молодежи с определением своего пути.

Предстоящий Round fest: tech, который пройдет в сентябре — октябре 2022 года, соберет в одном месте разные технологичные компании, которые расскажут подрастающему поколению о возможностях в данной сфере.

Галина Ахмерова