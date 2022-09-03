День в истории: первый электрический трамвай и восьмой казанский пожар

Чем примечательна дата 3 сентября?

Сегодня, 3 сентября, в России — День солидарности в борьбе с терроризмом, когда вспоминают жертв трагедии в Беслане, а также отмечают новый праздник — День окончания Второй мировой войны, сроки которого перенесли со 2 сентября. 3 сентября в Казани случился крупный пожар, в Санкт-Петербурге презентовали первый в мире электрический трамвай, возобновилось строительство Ленинградского метрополитена, была принята первая Конституция Франции, начал работу I конгресс Первого интернационала. Родились химик Фриц Прегль, художник Константин Васильев, писатель и журналист Сергей Довлатов, жена Льва Толстого Софья. Умерли писатели Иван Тургенев и Виктор Некрасов, один из первых офицеров-подводников Сергей Власьев, советский музыкант Евгений Мартынов, поэт и драматург Шариф Биккул. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Выгорела Ямская слобода

3 сентября 1815 года в Казани произошел восьмой по счету крупный пожар в истории города — выгорел кремль и многие улицы. Начался он в Ямской слободе после трехмесячной засухи. Огонь уничтожил 66 улиц с переулками, 810 надворных строений, 1 179 домов, 158 из которых были построены из камня. Пострадали и документы архива губернского правления с ценнейшими сведениями по истории города и Казанской губернии. Пожар продолжался более суток, охватив общую площадь в 8 квадратных верст.

Фото tatarlar.info

3 сентября 1894 года в Вятской губернии родился известный ученый, посвятивший свою жизнь изучению истории и культуры народов Поволжья, а в особенности истории татар и археологии Казани, Михаил Худяков. Образование он получал в татарстанской столице: сначала с золотой медалью окончил местную гимназию, а затем обучался в Казанском университете на историко-филологическом факультете. Карьера его строилась здесь же. Из наиболее значимых и известных трудов Худякова можно назвать «Очерки по истории Казанского ханства» — одну из первых работ русских историков, посвященных этому государству.

3 сентября 1942 года в Майкопе на свет появился художник Константин Васильев. В 1949 году его семья переехала в поселок Васильево под Казанью, где до самой своей смерти в 1976-м он жил и творил. Васильев с отличием окончил Казанское художественное училище, представив в качестве дипломной работы эскизы к пьесе-сказке Александра Островского «Снегурочка». Его творчество известно как в Татарстане, так и за его пределами. Персональные выставки художника проходили в Болгарии и Испании. За свою недолгую жизнь Васильев написал более 400 произведений живописи и графики: портреты, пейзажи, сюрреалистические композиции, картины былинного, мифологического и батального жанров. В доме, где он жил в Васильево, открыт музей.

Фото wikiart.org

3 сентября 1995 года скончался Шариф Биккул. Родился в 1924-м, до Великой Отечественной войны работал учителем, после стал преподавателем и завучем в Уфимском театральном техникуме, редактировал республиканский журнал «Пионер» и газету «Пионер Башкортостана», работал в правлении Союза писателей Башкирской АССР. Выпустил более 20 стихотворных сборников на башкирском, русском и казахском языках. Написал роман «Мы еще поживем», несколько пьес, а также множество текстов к песням, одна из самых известных — «Әле дә син бар әле дөньяда».

3 сентября 2016 года в Казани открылся арт-объект, посвященный Василию Аксенову. Композиция, расположенная в саду писателя, представляет собой вешалку, на которой висит пальто, рядом стоит венский стул, на котором сидит собака и словно пытается обнюхать это самое пальто. «Аксенов снял свое стильное пальто, повесил его на вешалку. И ушел свинговать. Он ведь говорил, что жить надо легко, словно танцуя свинг. Его любимая собака по кличке Пушкин прыгнула на стул и обнюхивает пальто, пахнущее хозяином. Пушкин недоумевает: запах есть, а хозяина нет. А хозяин в это время танцует свинг», — пояснила идею арт-объекта архитектор Ирина Аксенова.

Фото: Максим Платонов

3 сентября 2021 года «Реальное время» рассказало, что растущий фондовый рынок увеличил объем накоплений россиян в негосударственных пенсионных фондах. По данным Центробанка, во втором квартале 2021 года зафиксирован рост объема накоплений в НПФ до 3 триллионов рублей. Наш эксперт разобрал причины такого роста и размышлял, насколько долго продержится эта тенденция и стоит ли спешить переводить свои средства в НПФ.



Москве — канал

3 сентября 1880 года в Санкт-Петербурге русский инженер и изобретатель Федор Пироцкий презентовал первый в стране, а по некоторым сведениям, и в мире трамвай на электрической тяге. Он оснастил обыкновенный вагон конки электродвигателем и устройством, которое позволяло менять скорость и направление движения вагона. Однако курсировать новый транспорт так и не начал. Петербургские предприниматели, вложившие большие суммы в конку, которые к тому времени еще не окупились, не допустили выхода на маршруты электрических трамваев.

Фото wikipedia.org

3 сентября 1932 года началось строительство канала имени Москвы — одного из крупнейших в мире сооружений такого типа. Его необходимость была вызвана обмелением Москвы-реки, из-за чего жители столицы испытывали нехватку воды. В связи с этим власти приняли постановление «О строительстве канала Москва — Волга». Работы завершились спустя 4 года и 8 месяцев — 5 июля 1937 года состоялось торжественное открытие. Канал прорыли до Волги, его длина — 128 км, глубина — 5,5 м, ширина по поверхности — 85 м, а по дну — 45 метров.

Первый интернационал

3 сентября 1791 года была принята первая Конституция Франции, провозгласившая страну конституционной монархией. В государстве устанавливались принципы разделения властей, ограничения монархии, утверждения национального суверенитета и представительного правления. Полномочиями высшего органа законодательной власти наделялось однопалатное Национальное собрание, исполнительную власть представлял король, который мог действовать только в рамках законов, принятых Собранием. Первая французская Конституция действовала недолго — в 1793 году в стране приняли новый Основной закон.

Фото wikipedia.org

3 сентября 1866 года в Женеве начал работу I конгресс Первого интернационала. На него съехались 60 делегатов, представлявших 25 секций и 11 обществ Великобритании, Франции, Швейцарии и Германии. Центральным вопросом, который рассматривали члены конгресса, стали профсоюзы. В решении конгресса указывалось, что они должны организовать экономическую и политическую борьбу пролетариата против наемного труда и власти капитала. Среди прочего участники требовали установления 8-часового рабочего дня, охраны женского труда и запрета детского, бесплатного политехнического образования и так далее. II конгресс интернационала прошел в сентябре 1867 года.