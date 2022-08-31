«Сүнгән йолдызлар»: классическая постановка о дореволюционной деревне

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 18-я

Фото: Кадр из спектакля

Для чего вообще театры записывают спектакли на видео? Раньше это делалось явно не для зрителя — несколько лет назад, предложив показать спектакли в малом зале Камаловского, я услышал: ну кому это будет интересно. Через два с половиной сезона и еще какое-то время грянула пандемия, а постановки стали выкладывать в Сеть. При этом многие работы никогда не были зафиксированы должным образом.

Команда Тинчурин-Сайдашев



В обзоре театральных постановок нет цели показать только лучшие работы татарстанских спектаклей: хочется изучить весь объем, представленный в Сети, — поскольку в целом они дают представление о том, что это такое. «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды»), поставленные в Тинчуринском театре, интересны прежде всего строгим прочтением классики.

«Сүнгән йолдызлар» Карим Тинчурин написал в 1924 году, то есть в первые годы существования театра уже в советской эпохе. Музыку к пьесе написал Салих Сайдашев, только пробующий себя на стезе композиторства. Благодаря ей в народе стала популярна песня «Каз канаты». В том же году пьесу ставил татарский драматический театр, будущий Камаловский. В 1970-м ее переосмысливал Марсель Салимжанов, а в наше время — его ученик Фарид Бикчантаев, заменивший симфоническую музыку на аранжировки группы Juna, веселые танцы — на скрытый эротизм. В 2011-м ее ставили в Анкарском государственном театре, занималась этим команда казанских специалистов, включая главного режиссера театра Тинчурина Рашида Загидуллина.

Почему звезды гаснут

При этом эту пьесу можно поставить и очень просто. Сарвар любит Исмагиль, но носит ей письма от хозяина, горбуна Надира, некрасивого и кривого. Начинается Первая мировая, чтобы спасти любимого от призыва, Сарвар наливает ему в ухо «лекарство», от которого герой умирает, а героиня сходит с ума и тоже вскоре уходит на тот свет, после этого и Надир кончает самоубийством. Звезды гаснут при столкновении с реальной жизнью, они всех делает несчастливыми. Один любит, но считает себя несчастным из-за бедности. Другая искренне жалеет горбуна. А Надир, как постепенно сейчас выясняется, главный персонаж пьесы, противоречив, но он осознает, насколько недостижимы его мечты.

В Тинчуринском театре сейчас идет постановка Резеды Гариповой 2013 года. На видео — версия 2006 года, где Сарвар играет Зульфия Валеева, а Исмагиля — Харис Хуснутдинов. Спектакль стартует с песни и разворачивает историю прямолинейно, здесь не нужны декорации, так что сходу представляешь этот спектакль на подмостках сельского дома культуры. При этом на сцене, конечно, деревня другая. Здесь живут потому, что так надо, женятся по сговору, делают, что говорят. А когда на каз өмәсе приходят парни, то они ведут себя согласно давно обговоренным правилам. И это называется демонстрацией народных традиций, которые успокаивают и слушателя, и героев спектакля. Также зачастую играют и сами актеры, и зрители. Вот на вечеринку приходит горбун, а зрителю смешно. Хотя в чем виноват Надир? В том, что любит человека не по рангу, а его конкурент работает на него же?

Что характерно, в версии Тинчуринского нет последнего абзаца и действия Надира, который перед смертью говорит, что он сам себе хозяин. Спектакль кончается его истошным, почти голливудским криком потерянного человека. Наверное, когда-нибудь покажут и спектакль о том, что же делает Надир, когда мы его не видим.