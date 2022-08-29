«За счет экосистемы, созданной здесь, шансы стартапов Иннополиса больше»

Кто такой бизнес-ангел, зачем стартаперу умение быстро говорить и при чем тут яхтенный спорт: как прошла первая Инвестрегата Иннополиса

«Айтишник крут в написании кода, а фонды и предприниматели — в том, как реализовать его в конкурентный продукт», — так Руслан Шагалеев, мэр Иннополиса, высказался в пятницу, открывая флагманское мероприятие ОЭЗ «Иннополис» — Invest Regatta Innopolis. На него собрались около сотни инвесторов и представителей технологических стартапов, чтобы познакомиться, пообщаться друг с другом, почерпнуть опыт и подискутировать. Генеральными партнерами мероприятия стали крупнейшие сообщества бизнес-ангелов в России — «Синдикат», «Разведка» и AngelsDeck. Их представители были спикерами на мероприятиях регаты. А на питч-шоу, которым открылась трехдневная регата, 20 стартапов предложили свои идеи с тем, чтобы бизнес-ангелы их оценили (а может быть, даже проинвестировали).

Как устроена Инвестрегата

Invest Regatta Innopolis прошла в Иннополисе и в акватории Волги в минувшие выходные. Здесь собрались представители техностартапов и бизнес-ангелы, а целью их было не только весело провести выходные и стать частью захватывающей парусной регаты, но и поучаствовать в многочисленных деловых активностях на суше. Прошли десятки бизнес-обсуждений и дискуссий без галстуков, несколько менторских сессий от крупнейших бизнес-ангелов России и открытые семинары. Как рассказал «Реальному времени» генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ринат Халимов, предполагается, что регата станет регулярным событием, которое поможет сделать Иннополис главным и крупнейшим хабом технологических стартапов в Поволжье:



— Это будет наше ежегодное флагманское мероприятие. Больше половины из 323 наших компаний — стартапы. Наша задача — привлечь в них финансирование. ОЭЗ «Иннополис» выступает как институт развития стартапов, и цель ее сегодня — создать площадку, которая будет самым мощным региональным хабом для технологических стартапов. Площадка эта должна быть наиболее выгодной по условиям как для стартапов, так и для инвесторов. Мы сегодня работаем над качеством наших проектов и над тем, чтобы они смогли привлечь финансирование для масштабирования и роста. Инвестрегата становится местом встречи стартапов с инвесторами. У нас в числе партнеров — два самых крупных в России бизнес-ангельских сообщества, десятки бизнес-ангелов, представители крупных корпоративных венчурных фондов. Наша задача — стать лучшим для них местом встречи, чтобы инвесторы находили себе лучшие проекты для инвестирования, а проекты могли дальше развиваться. Сообщества, которые к нам приехали, объединяют более 1 000 бизнес-ангелов по всей России. И наша задача — сделать так, чтобы стартапы, работающие в Иннополисе, попадали в их пул внимания в первую очередь.



Соревнования на спортивных яхтах принесли массу позитивных эмоций участникам встречи

Собственно гонки на воде прошли 27 и 28 августа — соревнования на спортивных яхтах принесли массу позитивных эмоций участникам встречи. А в перерывах между этапами гонки проходили мастер-классы, дискуссии и другие деловые активности.



Здесь собрались представители техностартапов и бизнес-ангелы, а целью их было не только весело провести выходные, но и поучаствовать в многочисленных деловых активностях

Как Иннополис поддерживает стартапы

В пятницу, 26 августа, в день открытия Инвестрегаты, водных мероприятий не было. Деловая активность сосредоточилась на территории ОЭЗ «Иннополис»: кроме круглого стола и нескольких менторских сессий, здесь прошло, пожалуй, одно из центральных событий всей регаты — питч-шоу и бизнес-Speed-dating. Приветствуя участников Инвестрегаты на церемонии открытия, мэр Иннополиса Руслан Шагалеев был лаконичен:

— Университет Иннополис выпускает специалистов, а ваша задача — помогать придумывать бизнесы для этих специалистов. Потому что айтишник крут в написании кода, а фонды и предприниматели — в том, как его реализовать в конкурентный продукт. Поэтому буду рад, если у нас получится крутая коллаборация!

Кроме круглого стола и нескольких менторских сессий, здесь прошло, пожалуй, одно из центральных событий всей регаты — питч-шоу и бизнес-Speed-dating

Ринат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис», объяснил, как сегодня в ОЭЗ обратились к стартапам и как построена работа с ними. Из 323 компаний, которые сегодня являются резидентами особой экономической зоны, примерно половина — стартапы. И это совершенно новое веяние. Ведь до 2018 года ОЭЗ «Иннополис» была ориентирована на крупные федеральные проекты. Но в 2019-м фокус был расширен, ОЭЗ пришла к осознанию того, что в ее единой экосистеме должны быть и крупные, и средние, и небольшие компании.

— А причина — в том, что из университета [Иннополис] выходит множество крутых ребят с крутыми идеями, которые хотели бы реализовывать их именно здесь, в Иннополисе. Первый коворкинг, который мы открыли, был заполнен за две недели. Скоро мы подойдем к тысяче рабочих мест для стартаперов — так серьезно за последние годы ориентирована на них наша работа. 150 наших компаний совокупно привлекли инвестиций уже на 4,3 млрд рублей. Нам кажется, это очень мало. Поэтому мы надеемся, что это мероприятие станет стартом ежегодной истории, которая привлечет больше внимания к проектам, которые у нас реализуются. Мы убеждены, что шансов у компаний Иннополиса гораздо больше, чем если бы они работали вне ОЭЗ, потому что мы помогаем им в ряде вопросов.

Халимов перечислил, чем ОЭЗ помогает стартапам Иннополиса. Здесь и специально созданная ИТ-рекрутинговая компания по подбору персонала. И трекеры под проекты. И возможность коммуникации с промышленными предприятиями республики (если речь идет о стартапах, ориентированных на реальный сектор экономики). И помощь в получении грантов (стартапы Иннополиса уже привлекли более 2,8 млрд рублей грантовой поддержки из разных источников). Активно ОЭЗ работает с корпоративными венчурными фондами как с основными источниками инвестиций в проекты. Кроме того, недорогая инфраструктура, недорогое жилье — все это совокупно позволяет сильно снизить затраты компаний на содержание и ведение бизнеса.

— Поэтому, если вы инвестируете в наш успех, ваши шансы на успех тоже вырастут, — улыбался Халимов собравшимся бизнес-ангелам. — Мы создали для наших стартапов всю инфраструктуру. Единственное звено, которого не хватает, — инвестиции. Между тем именно мы с вами прямо сегодня создаем венчурный рынок. Его потенциал развития — десятикратный, стократный! Поэтому мы рассчитываем, что Иннополис как ОЭЗ станет для вас надежным партнером и поставщиком классных, крутых, интересных проектов, лидов для успешных инвестиций и развития!

Это было полноценное шоу: с напряженной интригой, с яркими выступлениями, с эмоциями участников и активным поведением болельщиков

Питч-шоу: от сервисов доставки до аукциона коммерческой техники

Питчинг стартапов стал центральным событием первого дня Инвестрегаты. Это было полноценное шоу: с напряженной интригой, с яркими выступлениями, эмоциями участников и активным поведением болельщиков. В первом этапе питч-шоу участвовали 20 стартапов. Целью их был так называемый «питчинг в лифте» — за одну минуту представить свой проект и убедить бизнес-ангела проинвестировать именно его. Среди участников были представители самых разнообразных направлений. Вкратце перечислим эти проекты:

Kale— мобильный ассистент в вопросах здоровья и здорового образа жизни;

Delegator24 — команда удаленных ассистентов и специалистов, которые помогут справиться с бизнес-задачами и личными делами;

UR-LI — возврат средних и крупных долгов для бизнеса и автоматическое определение того, сколько удастся вернуть;

videoforce.ru — видеочат для сайта, в котором можно консультировать клиентов и делать продажи по видео онлайн;

Hotmaps — сервис геомаркетинга для привлечения новых клиентов из карт и локального поиска;

«Спутник» — мобильное приложение для управления многоквартирными домами, экосистема с сервисами по управлению оборудованием, финансовыми услугами по оплате периодических платежей, внутридомовые чаты;

Teal HR — геймифицированный сервис мотивации персонала;

MUST — аукцион для продажи коммерческой техники с пробегом;

Round — мобильное приложение для решения HR-вопросов;

«Новая Школа» — онлайн-сервис для подготовки к ЕГЭ;

Evimate — мобильное приложение и линейка устройств для удаленной диагностики в режиме реального времени;

«Мандарин» — сервис приготовления и доставки еды;

Muscles.AI — умный костюм для фитнеса, в который встроены 12 датчиков;

Socium — агентство социальной коммерции, организация прямых эфиров;

Askhow — платформа с интерфейсом привычных социальных сетей, однако ориентируется на образовательный контент;

Usemycontent — платформа для организации рекламных кампаний с участием блогеров: ИИ позволяет подобрать подходящих блогеров и гарантирует заданное количество рекламных охватов;

Praktika — платформа для улучшения навыков разговорного английского языка с помощью технологий ИИ;

Edge Vision — сбор данных о трафике в реальном времени, разработке решений на базе компьютерного зрения «на краю»;

Refin.online — онлайн-сервис по управлению ипотекой;

Bpium — платформа цифровизации, позволяющая быстро организовать работу компании в цифровой среде.

После «питчинга в лифте» экспертное жюри из пяти человек (включая и приехавших бизнес-ангелов) отобрало 10 участников второго этапа. Каждый член жюри отобрал себе стартап и провел с ними менторскую сессию, после чего начался второй этап — дебаты. После того как участники публично дискутировали между собой, жюри голосовало за понравившийся проект — так определились пятеро финалистов.

Третий этап состоял из питч-сессии и ответов на вопросы. В результате жюри выбрало победителя — им стал проект UR-LI Валерия Маюшкина.

Один в поле не бизнес-ангел

Все происходившее во время Инвестрегаты Иннополиса максимально приблизило собравшихся бизнес-ангелов к их главной цели — найти крутой проект для инвестирования. Да-да, именно так. Ведь, как объясняет Анна Морозова, сооснователь клуба венчурных инвесторов «Синдикат», инвестор не сидит на диване и не разбирает очередь из обратившихся к нему интересных стартапов:

— Голубая мечта каждого бизнес-ангела — ни от кого не зависеть, самому найти лучшие стартапы, вложиться и снимать все сливки. Но это голубая мечта не очень опытного игрока отрасли. В одиночку это сделать почти невозможно. Бытует мнение, что быть инвестором легко и что к тебе стоит очередь стартапов. А ты говоришь: «Вот этот направо, этот налево, этому я денег дам, а эти пусть меня еще поуговаривают». Но правда состоит в том, что все наоборот: это за хорошими стартапами стоит очередь из инвесторов. Поэтому, чтобы стать хорошим инвестором, надо очень стараться. В одиночку сделать это титанически сложно: на это нужно потратить колоссальное количество времени, средств и сил. Те, кому это удается, становятся суперангелами. И суперангелов в России можно пересчитать по пальцам. Поэтому самая правильная стратегия для инвестора, который хочет сформировать хороший портфель, — это присоединиться к сообществу, которое своей репутацией даст ему возможность поучаствовать в хороших сделках, в которые он в одиночку никогда не сможет зайти.

Представители именно таких сообществ, крупнейших в России («Синдикат», AngelsDeсk и «Разведка»), выступили генеральными партнерами Инвестрегаты Иннополиса. Это показывает не только уровень проведения мероприятия, но и уровень стартапов, которые представлены были на питч-шоу в Иннополисе. Вячеслав Шуленин, СЕО закрытого клуба инвесторов «Синдикат», это подтвердил в беседе с нашим изданием:

— Конечно, проекты Иннополиса находятся в привилегированном положении при рассмотрении крупными венчурными игроками, потому что мы видим отношение к ним со стороны руководства республики. Я вижу, какая синергия складывается у ОЭЗ «Иннополис» с Университетом Иннополис. Мы уже познакомились с представителями стартапов, и их потенциал впечатляет. За счет экосистемы, созданной здесь, шансы стартапов Иннополиса больше по сравнению с другими. Я уже для себя присмотрел кое-какие проекты здесь. Ведь ключевая цель ангела — найти лучшие цели для инвестирования, поэтому, думаю, в Татарстане мы найдем для себя что-то подходящее. И второй важный фактор: есть сейчас очень много людей, которые хотят инвестировать свои средства, но не знают, как лучше это сделать. Для них хорошей историей будет вступать в сообщества, в клубы бизнес-ангелов. Кстати, сейчас в нашем клубе есть бизнес-ангелы из Татарстана, и думаю, что будем увеличивать их количество. Чтобы в России развивался венчур, мы готовы затрачивать свое время для того, чтобы бесплатно обучать новых наших членов. Ведь чем больше будет инвесторов, тем сильнее будет развиваться венчурный рынок в нашей стране!

В аналогичном ключе высказалась и его коллега, Анна Морозова:

— Мне очень понравились стартапы Иннополиса. Я была приятно удивлена. Обычно из тех стартапов, что тебе присылают, нам нравится не более пяти процентов. А здесь нам понравилось процентов двадцать, это очень хороший показатель. Стартапы в Иннополисе очень хорошего качества. Мне лично понравился стартап, который я выбрала как ментор в этом шоу (проект Use my Content, — прим. ред.). Понравился и победитель, и целый ряд других. В общем, я под впечатлением!

1 / 40 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов