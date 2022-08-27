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«Золотая шайба»: как сборная Татарстана сыграла вничью с «Красными звездами»

22:22, 27.08.2022
«Золотая шайба»: как сборная Татарстана сыграла вничью с «Красными звездами»
Фото: minsport.tatarstan.ru

Сегодня во Дворце спорта Казани прошел фестиваль хоккея «Золотая шайба». В гала-матче сразились команда Татарстана и команда «Красные звезды». На лед вышли Олег Матыцин, Ильсур Метшин, Алексей Морозов, Евгений Медведев, Данис Зарипов, Алексей Терещенко, Степан Захарчук, Дмитрий Обухов, Игорь Щадилов, Александр Степанов, Андрей Свечников и другие. Фестиваль также посетил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Видео: Камиль Исмаилов

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