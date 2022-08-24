«Продавец дождя»: ТЮЗ эпохи пожара и Романа Ерыгина

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 18-я

Фото: Алексей Зильбер и Роман Ерыгин. www.yakazanec.com

Долгоиграющий спектакль русского ТЮЗа, который помог театру пережить последствия пожара, несколько режиссеров и худруков, Владимира Фейгина, Георгия Цхвираву и Владимира Чигишева, и просуществовал при Туфане Имамутдинове. Пожалуй, главное достижение Романа Ерыгина как актера и режиссера, если не с точки зрения качества, но силы воли.

Когда сгорел театр

Спектакль по пьесе «Продавец дождя» Ричарда Нэша, переведенной как минимум на 40 языков, по которой ставили и мюзикл, и снимали фильмы, в ТЮЗе поставили в 1996 году, впервые показав 28 ноября. Годом ранее в пожаре сгинули сцена, зрительный зал, несколько цехов и подсобок, театр покинул Борис Цейтлин и значительная часть актеров. Роман Ерыгин, играющий в ТЮЗе с 1989 года, срежиссировал его с оставшейся труппой, спектакль играли по всему городу, ожидая, когда можно будет вернуться домой.

«Продавец дождя» рифмуется с этой историей, несмотря на то что это рассказ о южных штатах Америки, где живет семья фермера Карри, двое сыновей и взрослая дочь Лиззи, все не выходящая замуж: слишком умна и некрасива. Так что они с готовностью принимают предложение афериста, который готов вызвать дождь за 46 долларов. Словом, это еще и спектакль о надежде.

Массовые замены



Спектакль шел 18 лет, а в 2015-м Ерыгин его обновил. К тому времени уже несколько месяцев театр возглавлял Туфан Имамутдинов, с которым у Ерыгина произошел конфликт, с письмами и походами в министерства. Ерыгин, игравший ранее старшего сына Ноя, сам стал отцом Александра Купцова, а Ноем стал Арсений Курченков. Менее закономерным казалось появление в роли старого шерифа Дмитрия Язова. Привлекающая внимание роль молодого Карри, Джимми, досталась дебютанту Андрею Ясинскому. Наконец, продавца дождя на позиции Василия Фалалеева заменил Алексей Зильбер, женственную Гульнару Мухтарову заменила суровая Ольга Лейченко.

По сути, Ерыгин также обновлял театр, как и Имамутдинов, но своими методами. Вспоминается его интервью, где он жалуется, что «Продавца дождя» ему недавно пришлось играть для учеников шестых классов. Жаль, что нет записи 90-х и начала нулевых, поскольку нынешний спектакль, кажется, больше рассказывает о самом ТЮЗе, чем о горячих деньках в южных штатах. Вероятно, поэтому третью инкарнацию спектакля мы уже не увидим. Если первая версия — удача ансамблевой игры, то вторая — галерея актерского мастерства и неудач, а также отзвуки усталости и невозможности преодолеть рамки собственного амплуа. Кажется, что еще чуть-чуть и тут сложится группа, но для Арсения Курченкова это последний опыт работы с Ерыгиным.