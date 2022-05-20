Жители Куюков и Салмачей жалуются на пробки на въезде в Казань
Жители Куюков и Салмачей регулярно жалуются на сильные пробки, которые возникают на въезде в Казань. Как пишут пользователи социальных сетей, теперь заторы образуются не только в утренний час пик, но и остаются на протяжении всего дня.
Сегодня утром в Сети появилась информация, что один из водителей автобусов решил объехать пробку по обочине. В результате пассажирский салон чуть не оказался в кювете.
— Покуда проблема здешних выездов и заездов не будет решена, жертв точно будет не избежать. Нервы у людей сдают, — говорится в сообщении.
Сильные пробки появляются и в вечернее время. По одной из версий пользователей соцсетей, заторы образуются из-за ям на дороге. О том, когда их устранят, местные жители не знают.
Напомним, осенью 2021 года началась реконструкция проселочной дороги М-7 «Волга» — Богородское — Куюки. Работы на участке протяженностью 4,6 км планируют завершить только к сентябрю 2023 года. На это предусмотрели более 550 млн рублей из бюджета Татарстана.
Как считает руководитель республиканского представительства Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин, реконструкция проселочной дороги не решит кардинальным образом проблемы с движением в этом районе.
— Люди могут использовать М-7 как альтернативный вариант, а кому надо в город — те будут по старой дороге ездить. Особо сильно проблема не решится, потому что там уже расширяли дороги, полосы добавляли, — пояснил «Реальному времени» Хайруллин.
По его мнению, одним расширением дороги уже не обойтись, поскольку в район Куюков и Салмачей переселилось огромное количество людей, как следствие — увеличение числа машин. Проблему может помочь решить создание дополнительных 2-3 выездов или дороги-дублера. Однако в короткие сроки осуществить этого не получится, считает Хайруллин.
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