Жители Куюков и Салмачей жалуются на пробки на въезде в Казань

Жители Куюков и Салмачей регулярно жалуются на сильные пробки, которые возникают на въезде в Казань. Как пишут пользователи социальных сетей, теперь заторы образуются не только в утренний час пик, но и остаются на протяжении всего дня.



Сегодня утром в Сети появилась информация, что один из водителей автобусов решил объехать пробку по обочине. В результате пассажирский салон чуть не оказался в кювете.

— Покуда проблема здешних выездов и заездов не будет решена, жертв точно будет не избежать. Нервы у людей сдают, — говорится в сообщении.

Сильные пробки появляются и в вечернее время. По одной из версий пользователей соцсетей, заторы образуются из-за ям на дороге. О том, когда их устранят, местные жители не знают.

Напомним, осенью 2021 года началась реконструкция проселочной дороги М-7 «Волга» — Богородское — Куюки. Работы на участке протяженностью 4,6 км планируют завершить только к сентябрю 2023 года. На это предусмотрели более 550 млн рублей из бюджета Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как считает руководитель республиканского представительства Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин, реконструкция проселочной дороги не решит кардинальным образом проблемы с движением в этом районе.

— Люди могут использовать М-7 как альтернативный вариант, а кому надо в город — те будут по старой дороге ездить. Особо сильно проблема не решится, потому что там уже расширяли дороги, полосы добавляли, — пояснил «Реальному времени» Хайруллин.

По его мнению, одним расширением дороги уже не обойтись, поскольку в район Куюков и Салмачей переселилось огромное количество людей, как следствие — увеличение числа машин. Проблему может помочь решить создание дополнительных 2-3 выездов или дороги-дублера. Однако в короткие сроки осуществить этого не получится, считает Хайруллин.

Диана Жиленкова