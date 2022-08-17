«Җанкисәккәем»: долгоигращая комедия об импозантных Шурале

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 17-я

«Җанкисәккәем» — один из самых долгоиграющих спектаклей театра Камала. Он идет примерно столько же, сколько и «Гөргөри кияүләре». Кряшенскую историю про зятьев Григория, которую впервые показали в мае 1995 года, зритель вновь увидит в сентябре. «Свет очей моих» (октябрь 1995-го) — в октябре.

Даешь Шурале, хороших и разных

Спектакль поставил Фарид Бикчантаев, к этому моменту набивший руку на разных форматах: философский «Домовой», разнузданная комедия «Казанские парни», злободневная «Ромео и Джульетта», эстетствующий «Учитель танцев», упадническая «Прощайте», последняя часть трилогии о Миляуше, начатая еще в 1960-е . Последнюю также написал Туфан Миннуллин.

Бикчантаев работает со знакомыми актерами, это его собственный курс, который сейчас уже стал звездным составом театра. Все они — недавние студенты, энергичные, поющие, танцующие. К примеру, Минвали Габдуллину, который играет доставучего Исфана, в 1995 году было 23 года. Крупный деревенский пацан, он отлично подходит на роль городского ловеласа. А теперь его дочь Райхан (ей 24) исполняет здесь партию Майсары в «Зәңгәр шәл». В спектакле были кое-какие замены. К примеру, в нем играла Эльвира Садриева. Это она, Джамиля, встречает Шурале, Рамиля Вазиева, с вечным другом-бревном. Сейчас в этой роли Лейсан Рахимова, закончившая в 1999 году университеты культуры и искусств. А Садриева вышла замуж за Раифа Низаметдина, финского татарина, бизнесмена. Они вырастили двух детей, сына Нурхана и дочь Ширин. А Рахимова училась у матери Садриевой, Фирдании.

Вечная молодость

«Җанкисәккәем», безусловно, про молодость, поэтому поначалу странно сопоставлять возраста актеров с их ролями. Суть спектакля в чем. Есть деревенские парни и девушки, а есть лесные жители — Шурале, Шуралия, Шуралина, Шурик, Шуркэ, чистые душой и помыслами, джентльмены и дамы. Как говорит один из героев, пьяница Рим (Фанис Зиганша): «Вы думаете, что люди хорошие. А нет поганей души, чем у человека». Потому, когда видишь в роли Шурика Радика Бариева, маститого режиссера массовых мероприятий, думаешь: ага, верно, это уже не просто юный романтик, а умудренный опытом вечный учитель юных душ.

Молодые актёеры с Фаридом Бикчантаевым и Марселем Салимжановым. Фото sntat.ru

Почему же спектакль не сходит со сцены? Вероятно, работает еще и эффект сериалов. Когда ты знаешь, что все будет хорошо, и оно так происходит. Поэтому смотришь один и тот же сериал много раз. В «Җанкисәккәем» конфликты легко разрешаются, лесные жители учатся у деревенских-городских, и наоборот. Поют славные песни. Молодой зритель дивится тому, что опытные актеры могут давать жару. Публика старше вспоминает, что они тоже были в юности ого-го. В спектакле играет несколько семейных пар, вероятно, это тоже поддерживает химию. В этом плане «Җанкисәккәем» напоминает спектакль «Гөргөри кияүләре», который по сути своей один бесконечный праздник, в котором текст уже особо и не важен. При этом в «Зятьях Григория» актеры не просто меняются, они даже переходят на другие роли. Неплохо было бы в такой постмодерновой шутке, как «Җанкисәккәем», провернуть такие же трюки.