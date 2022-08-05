Проверка на прочность: бойцы НАСФ ТАИФ-НК приняли участие в соревнованиях
Соревнования среди бойцов нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) АО «ТАИФ-НК» — один из элементов отработки и ликвидации чрезвычайных ситуаций на предприятии. Ежегодно сотрудники компании доказывают, что к ЧП на производстве они готовы. В этом году в традиционных соревнованиях приняли участие 16 команд со всех заводов предприятия. Им предстояло пройти четыре этапа состязания. На первом этапе участникам на скорость в условно загазованной зоне предстояло снять и установить заглушку на фланцевом соединении. На втором и третьем — оказать первую помощь пострадавшему и оперативно его эвакуировать из замкнутого пространства. А в финале лучшие бойцы продемонстрировали жюри умение проводить реанимационные действия. Победу в соревнованиях одержал цех №08 НПЗ.
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