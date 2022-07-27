«Айсылу из аула Кырлай»: татарская пьеса от циркового режиссера на сцене ТЮЗа

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 13-я

Ежегодно в Татарстане ставятся десятки спектаклей. В театральный сезон порой и не поспеешь за всеми премьерами. А потому в архивных поисках нередко натыкаешься на что-то забытое, пусть эта постановка и шла долгие годы. Один из примеров — тюзовский долгожитель по татарским сказкам.

Иллюзионист-драматург



«Айсылу из аула Кырлай» (6+) поставили в 1997 году. Его режиссер — Евгений Казанцев, сейчас — главный режиссер Зеленодольского музыкального театра. Текст для детского спектакля написал Альберт Гадельшин, который с 1970 года 30 лет был художественным руководителем Казанского цирка. При этом начинал он карьеру (если не считать работу на предприятиях) как артист Ульяновской филармонии. Гадельшин — иллюзионист со стажем, у него есть книга «Энциклопедия фокусов», в ней он учит ходить по осколкам стекла, лежать на гвоздях и глотать огонь. Забавно, что по отцу он Сафиуллович, но в паспорте записан по деду — Сунгатовичем.

Спектакль про Айсылу шел в в Казанском театре юного зрителя более 13 лет, автор, помимо текста, помогал ставить в нем иллюзионные номера. В том же ТЮЗе у него ставилась музыкальная сказка с фокусами и перевоплощениями «Пчелка Нечкебиль» по мотивам сказок Абдуллы Алиша. В татарском ТЮЗе шел «Караван счастья», в Альметьевском театре, как говорит драматург в одном из интервью, ставили его сказку про приключения Аладдина. И везде Гадельшин внедрял еще и фокусы. В «Айсылу» Батыржан превращается, к примеру, в дерево.



Важнейшим из искусств является цирк



Павел Густов (Батыржан) здесь играет одну из главных ролей, при этом он только начинает свою службу в ТЮЗе. В интервью журналу «Казань» он вспоминает, как на трюке с исчезновением Айсылу на одном из прогонов встал на ее место: «… у постановщика трюков произошел нервный срыв. Он кричал, топал ногами, покраснел, мы думали, что ему станет плохо. Оказалось, я уже был шестой, кто так сделал».

Музыкой занимался саксофонист джазового оркестра Виктора Деринга Александр Зыков. Любопытно, конечно, при этом внедрение татарских мотивов в аудиоканву спектакля, когда на мотив «Күбәләгем» поют на русском. В целом сейчас это был бы уникальный опыт: в русскоязычном театре ставят спектакль по татарским сказкам, да еще и местного автора. Говорят, конечно, что в 1960—1970-е в Качаловском театре можно было увидеть пьесы Туфана Миннуллина. Но все это, похоже, дела давно минувших дней. А здесь — веселая работа с уважением к национальному компоненту.

Почему спектакль оказался долгожителем? Вероятно, секрет в цирковом бэкграунде: специалисты искусства на арене точно знают, как удержать внимание юного зрителя.

