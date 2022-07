Дискотека 90-х: что происходит с Шакировым и Авзаловой

Проект «Реального времени»: татарстанская эстрада лихих лет. Часть 12-я

Фото: Альфия Авзалова и ВИА «Казан утлары» / beznenmiras.ru

В прошлый раз мы изучали феномен, когда одну песню поют разные исполнители. А теперь возьмем две композиции, которые в разное время исполняли одни и те же люди. Оба они — важная часть проекта «100 татарских песен XX века». Это Ильгам Шакиров и Альфия Авзалова. Их голоса — константа. А вот мир вокруг них — изменчив.

«Идел буе каеннары»

Уже стало расхожей шуткой поставить какому-нибудь неофиту в мире татарской эстрады песню «Идел буе каеннары» в исполнении Ильгама Шакирова и смотреть на реакцию: узнаете ли во вступительном риффе песню группы The Doors «Hello I Love You»? Любопытно, что группа The Kinks ернически подчеркивала на своих концертах ее схожесть со своей «All Day and All of the Night». Но суть не в этом. «Идел буе каеннары» — песня из 60-х, зафиксированная в радиофондах.

Ее джазовый ритм, присутствие саксофона — все это признаки той эпохи, когда татарская эстрада в своем движении в сторону Москвы начала обращать внимание не только на романсы, марши и танго, но и обрела собственные ВИА. Эта аранжировка песни — ансамбля «Идел» под руководством Вадима Усманова.



Переместимся на несколько десятилетий вперед — и вот уже на сцене не группа с гитаристами и саксофонистом, а три баяниста. Усманов тоже никуда не делся — управляется с небольшим синтезатором. Вокальная мелодия Шакирова, его голос, подача не изменились.

Любопытно, что под условной репликой первой версии можно в Сети прочесть комментарий: «...кому в голову пришло — чтобы такой редкий тембр и уникальный голос пустить под такое примитивное сопровождение гитар, каких-то барабанов и вовсе не к месту саксофона... ?!!! это безумство !!! Такого человека «гробили» столько лет на сцене. Только баян и никак иначе. Режиссеру двойка за такое решение. Беречь надо было артиста и правильно подбирать сопровождение».

А это между тем попытка повторить оригинал. Говорят, что Шакирову эти заигрывания с современной эстрадой не особо нравились, на «Мелодии» таких песен вышло лишь несколько, еще некоторое количество было записано на радио. Если же открыть весь объем сохранившегося аудиоматериала, то там, конечно, превалирует материал с баяном. При этом Шакиров (или его аранжировщики) не увлеклись дискотечными ритмами или электропоп-аранжировками. Немного двинулись в 1980-е, в сторону актуального звука, но высшей точкой «странности» татарского соловья стал его дуэт с рэпером Шакуром.

«Ак чәчәкләр кебек кар ява»

Вторую песню поет Альфия Авзалова. Сначала — верный соратник в гастролях молодежи от филармонии, потом уже — самостоятельная звезда. У Авзаловой тоже есть ВИА — «Казан утлары». Песня «Сагыну җыры», которая начинается со строчки «Ак чәчәкләр кебек кар ява, Хәтерләтеп ямьле май кичен» («Снег идет, словно белые цветы, напоминая о майском вечере»). В первом варианте она напоминает о группах вроде The Shadows с аккуратными гитарными партиями. В конце второго и третьего куплета вместо повтора третьей строчки Авзалова пропевает ее мелодию, это звучит как лирическое откровение, до слез.

В поздней версии «Сагыну» появляются баяны и уверенный бит, а Авзалова поет эту же мелодию в самом начале, но это уже другое настроение. Это уже не грусть, которая не отпускает, а давнее воспоминание, под песню только и остается, что пуститься в пляс. Как будто встретились, поговорили, а человек-то уже изменился. На заднем плане Авзаловой подпевает другой женский голос. А ты тихо гуляй, мой милай.