«Деятельность феминисток происходила в разных уголках исламского мира»

Эксперт Центра исследований исламского мира — об истории феминизма среди мусульман

Фото: Максим Платонов

Вопреки распространенному мнению, исламские страны не были в стороне от феминистского движения. «На самом деле деятельность феминисток и феминистов активно происходила в разных уголках исламского мира. Прежде всего, это центры исламского мира — Турция, Египет; но также и Татарстан, который в начале XX века был удивительно активно включен в жизнь мировой исламской Уммы из-за развитости своих исламских установлений, уважения татар к исламскому образованию и традиционных институтов (на сегодняшний день почти утраченных), а также близости к европейскому знанию», заметил колумнист «Реального времени» Карим Гайнуллин. Подробнее об этом эксперт Центра исследований исламского мира рассуждает в очередной статье для нашего издания.

Что представляет из себя исламское инакомыслие?

В прошлой статье мы говорили о связях между исламом и феминизмом. В этой статье мы раскроем тему исламского феминизма, как попытки синтеза исламской религии и феминисткой идеологии. Носители идеологии исламского феминизма с пиететом относятся и к феминистской идеологии, и к исламской культуре. Впрочем, возможности совмещения этих двух систем мысли неочевидны.

Исламская этика базируется на основаниях Корана и Сунны (иногда — деяния сподвижников). На основании этих столпов, используя различный инструментарий (логика, аналогии, правила языка и риторики, консенсус авторитетов, практика первых поколений мусульман), мусульманские богословы — уляма — сконструировали исламскую традицию. Большую исламскую традицию можно разделить на множество маленьких — прежде всего, это самостоятельные религиозные группы (сунниты, шииты, ваххабиты, исмаилиты и так далее).



Большинство мусульман придерживаются суннизма, который, в свою очередь, разделен на школы. В отличие от самостоятельных религиозных групп, школы склонны признавать правомочность друг друга до некоторой степени и при наличии законной преемственности знания. Школы разделены по наукам, в юриспруденции — ханафитская, шафиитская, маликитская, ханбалитская; в спекулятивном богословии — матуридитская, ашаритская, асаритская; в духовных практиках, суфизме — множество разных «тарикатов», включая ясавийский, накшбандийский, кадирийский, рифайистский.

Фото: Максим Платонов

Все эти школы образовались именно из-за различных подходов к священным текстам, включая использование разного инструментария и предпочтения одних текстов другим на основе какого-то общего метода. Все они формировались на основе традиционного подхода к знанию, общему для всех традиционных цивилизаций.

В то же время в эпоху Возрождения и Новое время в Европе появились неклассические подходы к образованию. Прежде всего, этому поспособствовало развитие секулярной науки, которая стала претендовать на объяснение общественной жизни людей. Все чаще стали говорить, что религия должна отойти на второстепенные роли в жизни людей. В то же время сами секуляристы заимствовали многие религиозные понятия, создавая гражданский культ и гражданскую систему ценностей. Самая очевидная из них вдохновила французскую революцию — свободу, равенство, братство. Революция пошатнула традиционное общество с традиционными институтами, и новый революционный класс — буржуазия — стал искать новую буржуазную мораль. Отсюда отход от традиционных иерархий, включая традиционные иерархии в богословии и семье.

Исламский феминизм «первой волны»

Часто исламофобы считают, что исламский мир находился вне этого процесса. На самом деле деятельность феминисток и феминистов активно происходила в разных уголках исламского мира. Прежде всего, это центры исламского мира — Турция, Египет; но также и Татарстан, который в начале XX века был удивительно активно включен в жизнь мировой исламской Уммы из-за развитости своих исламских установлений, уважению татар к исламскому образованию и традиционных институтов (на сегодняшний день почти утраченных), а также близости к европейскому знанию.

Касим Амин. Фото: wikipedia.org

Из самых известных писателей этого периода можно назвать Касима Амина и его сочинение «Тахрир аль-Мараа» («Освобождение женщины»). Касима Амина можно назвать отцом арабского феминизма, а его сочинение — своеобразным манифестом «освобождения женщины» той волны. Важно понимать, что мысль Амина была прямо связана с общим состоянием науки того времени и популярными в кругах интеллигенции идеологическими течениями. Большое влияние на него оказал классический либерализм в духе Джона Стюарда Милля, а также учение Дарвина. Амин следовал модному убеждению, что человеческие общества эволюционируют равно животным особям, и мусульмане должны дать допуск женщинам к публичному образованию как акт общественной эволюции. Призыву Амина «освободить мусульманок» последовали многие арабские писательницы-интеллигентки, включая Зейнаб Фавваз, Айшу Таймур и других.

Стоит сказать, что под влиянием идей обновленцев (тадждид), частью которых была идея «тахрир аль-мараа», исламские страны стали сильно секуляризированы. По всему исламскому миру установились светские режимы, исповедовавшие смесь социализма с национализмом. Все это повлияло и на женщин в исламском обществе. До 80-х годов в Каире было сложно встретить горожанку, носящую паранджу, особенно в среде интеллигенток среднего и высшего классов. Женское образование стало очень популярным. Появилось множество открытых атеистов и вольнодумцев, в том числе в самых высших кругах. Академически традиционалистам было очень трудно противостоять сторонникам движения тадждида, в том числе благодаря поддержки этого движения в самых высших кругах.

Фото: RAVEENDRAN/AFP/Getty Images

Деколониальный феминизм

Исламский мир удивителен тем, что в нем произошла консервативная революция, какой нет примера в других обществах. Большую роль здесь сыграл Иран и тамошний политический шиизм. Многие мусульмане, благодаря успеху Исламской революции, обнаружили цивилизационный и антиколониальный потенциал исламской религии. Таким образом с начала 80-х годов религиозность начала возрастать по всему мусульманскому миру, включая Египет. Интеллигенция все чаще стала обращаться к классическим исламским текстам из древнего наследия. Из этих книг мусульмане начали черпать этику отношения к женщине, правила поведения женщины в обществе и с мужем, правильные границы хиджаба и никаба. Ни в одном другом обществе такого не произошло: малое количество, например, католиков будет с пиететом относиться к средневековым нормам социальных отношений в католической юриспруденции и у Отцов Церкви.

В то же время изменения произошли и в самом феминизме. К 70—80-м годам, под влиянием критической теории и обнаружении, что властные отношения не ограничиваются дихотомией мужчина\женщина, западные теоретики стали говорить о колониальных отношениях между европейскими метрополиями и незападным миром; расовом неравенстве между европеоидами и белыми, о правах всевозможных меньшинств.

Для этой волны старый феминизм Касима Амина будет выглядеть как колониальный синдром. Эволюционистский подход к общественным отношениям привел к самым ужасным катастрофам XX века, а позитивная наука создала ядерное и биологическое оружие.



Фото: news-front.info

Исламские феминистки современности говорят о женщине-мусульманке, как о субъекте, встречающейся с разными линиями угнетения: не только гендерным, но и расовым, и религиозным, и культурным.

Впрочем, светские феминистки часто упрекают исламских феминисток в размывании разграничения между сферами светского и религиозного. В то же время традиционные мусульмане, по моей мысли справедливо, вопрошают о том, насколько вообще феминистическая мораль и структура знания европейской академии, включающей критическую теорию, совместима с исламским разумом и религией откровения? В какой-то точке утверждения ангажированности исламской традиции и патриархального заговора уляма приводят к отрицанию божественного начала Корана и правоприменимости Сунны Пророка.



С одной стороны, и новая волна исламской критики, набирающей обороты с 80-х годов прошлого века, и деколониальные феминистки сходятся в критике колониализма, расизма и интервенции западных стран и западной идеологии в мусульманские страны. С другой стороны корни этой критики различны: с одной стороны — они укоренены в системе знания исламской цивилизации, а с другой — во внутренней критике западной цивилизации. Которая в критической теории является продуктом постхристианского мышления и невольным носителем соответствующей морали, подразумевающей выявление и нападение на любую форму власти.

Карим Гайнуллин