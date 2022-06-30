Ильяс Гафаров: «Для нас музыка стала универсальным языком, через который мы находим новых единомышленников»

Директор инди-лейбла Yummy Music задается вопросом, почему на массовых мероприятиях для молодежи практически нет современной татарской музыки

Фото: публика на фестивале Tat Cult Fest / vk.com/ilyasgafarov

Ильяс Гафаров, директор инди-лейбла Yummy Music, который в этом году отмечает десятилетие, задал в социальных сетях вопрос: почему на Дне молодежи в парке «Урам» и общегородском выпускном не нашлось места для блока татарских современных артистов? По просьбе «Реального времени» он развил эту мысль в авторской колонке.

Мне повезло учиться на факультете татарской филологии

Помню, когда я написал свои первые тексты, еще в школе, то отправил их на рецензию главному редактору газеты «Ватаным Татарстан» Минназиму Сафарову. Я очень стеснялся показывать их кому-либо, но он мне сказал очень правильную вещь: «Это нормально, если молодой человек в 15—16 лет пишет стихи, было бы странно если бы вообще не писал». Его слова очень помогли мне преодолеть страх завышенных ожиданий в дальнейшем, когда мы решили собрать свою первую группу — Ittifaq.

У молодого поколения городских татар есть комплекс несовершенного владения языком (не знаю, как сейчас, а тогда точно был), так как большинство мыслит на русском, а когда пишет или говорит — переводит у себя в голове. Из-за этого, возможно, многие не решаются начать писать и петь на татарском, ожидая шквала критики. Мне повезло учиться на факультете татарской филологии, впитать в себя литературу и язык татарских классиков. Сознательно или бессознательно я использовал эти навыки при написании текстов все последующие годы. Когда мы с ребятами выпустили свои первые треки, первый альбом, у нас уже не было никакого страха критики. К тому же нас окружали единомышленники — журналисты, общественники, музыканты — которые понимали, что нужно что-то делать с татарской музыкой прямо сейчас. А Нурбек Батулла тогда еще не сформулировал свой гениальный манифест о том, что «нам нужно ошибаться — чем больше, тем лучше».

Каждый успешный концерт был маленьким вкладом в борьбу со стереотипами

Тогда же, в 2007 году, у нас был первый успешный промоутерский опыт с концертом Зули Камаловой в «Желтой кофте». Это были времена, когда современную татарскую музыку не принимали ни эстрада, ни большинство модных заведений Казани, а если и принимали, то давали самые непопулярные дни: среду или воскресенье. Поэтому каждый успешный концерт был маленьким вкладом в борьбу со стереотипами о татарской музыке.

К нашему изумлению, на наших концертах можно было встретить не только татар, но и представителей многих других национальностей, которых объединяла любовь к качественной, необычной локальной музыке. Уже тогда мы понимали, что главный путь к успеху любого независимого артиста — это качественный живой звук и энергетика, которую он транслирует со сцены. И этот принцип мы пронесли с собой на все последующие площадки — от акции «Мин татарча сөйләшәм», до сольных концертов наших артистов. Сейчас этот опыт пригодился нам в работе с крупными фестивалями — и там, где мы сами организаторы, и там, где мы — гости.

Национальный компонент — как часть культурного ландшафта Казани

Мы и сами не заметили, как принцип «национальное-актуальным» (сформулированный Форумом татарской молодежи), превратился в своего рода тренд, распространившийся и в дизайне, и в медиа, и в образовании. Возможно, потому, что мы занимались этим ежедневно и применяли этот принцип во всем. Потом это выльется в такие проекты, как Tatarka (тексты к первым синглам которого мы писали), Jadid Fest, Tat Cult Fest, Tat Cult Lab. Сейчас национальный компонент воспринимается не просто как экзотика, а как часть культурного ландшафта Казани, и даже группа «Аигел» выпустила альбом полностью на татарском.

Для нас музыка стала универсальным языком, через который мы находим новых единомышленников, ведь те же самые проблемы есть и в других республиках России. Многие ставят в пример разнообразие нашей музыкальной сцены, в то время как здесь нас критиковали за недостаточное использование национальных инструментов, пентатоники, отсутствие отсылок к татарской классике. Если артист хочет играть на тех инструментах, которые ему близки, то почему бы не дать ему полную свободу? В конце концов мелодика самого языка — вот наш главный национальный компонент, который прекрасно ложится и на хип-хоп, и на рок, и на электронную музыку. Вы же, когда слушаете k-pop на корейском или рэп на французском, или инди-рок на исландском, не знаете перевода текста. Но от этого ценность музыки никак не падает, а для тех, кто понимает язык, это еще и более глубокое погружение в смысл этих песен.

В Казани на День молодежи отказались от татарской музыки

В этом году на Фестивале национальных литератур, прямо на Красной площади, мы с коллегами обсуждали децентрализацию музыки в России. Некоторое время спустя, эту тему подхватила и музыкальная редакция Afisha.Daily, а на «Уральской Ночи Музыки» в этом году была отдельная сцена с шоукейсом современной татарской музыки. Очень интересный проект, посвященный музыке народов России, готовит «Яндекс», а московский Институт музыкальных инициатив выпустил сборник «Новая критика», в котором рассматриваются российские музыкальные феномены из регионов.

И только у нас в Казани на День молодежи отказались от татарской музыки, в пользу Niletto, Давы и Иванушек International, что выглядит не только непатриотично, но и вовсе несовременно.

Одновременно с этим Werk делает трехдневный музыкальный марафон с локальными артистами, мы делаем пятичасовой концерт в «Соли» на наше 10-летие, а группа Harajiev Smokes Virginia записывает сингл и клип с татарским рэпером Усалом. Такой путь развития нам ближе, и он куда более жизнеспособен. Легко быть арт-менеджером, когда у тебя гигантский бюджет и ты можешь привезти хедлайнера любого уровня, но такой подход больше неактуален. Маленькие достижения локальной сцены, способствующие появлению новых героев, переосмысление своей идентичности и фокус на местные кадры — вот новые тренды нашего времени, которые хочется донести до каждого.



Ильяс Гафаров