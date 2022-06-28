Первый старт и золото советской сборной по волейболу

Победа сборной фронтовиков

Через 2 месяца должен был стартовать волейбольный чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Чемпионат должен был состояться в России, в том числе и в Казани, но его перенесли в Польшу, и впервые в истории он пройдет без участия нашей сборной. «Реальное время» вспоминает все предыдущие волейбольные чемпионаты планеты.



Первый чемпионат мира проходил в социалистической Чехословакии

Первый чемпионат мира прошел в столице Чехословакии Праге в 1949 году. Хозяева — чехословаки, годом ранее выиграли первый чемпионат Европы с участием шести команд и пригласили участников того турнира к себе. Кроме португальцев, приехали все — призеры Франция и Италия плюс Бельгия и Голландия, а также еще пять сборных. Из тех, кто изначально собирался участвовать в чемпионате мира, отказались только Югославия и Уругвай, которые не смогли найти средства для участия в турнире, поэтому, строго говоря, чемпионат мира можно было бы называть и чемпионатом Европы, поскольку все команды представляли Старый Свет, в половине из них поменялась государственная идеология. Все они представляли Восточную Европу — Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и СССР, который участвовал в первом чемпионате мира.

Между тем стоит отметить, что наши соперники — Болгария, Румыния и Чехословакия, не прекращали чемпионаты своих стран во времена немецкой оккупации. Что касается состава советской сборной, то в нашей стране волейбол развивался еще до войны. Молодые люди зачастую совмещали различные виды спорта, поскольку соревнований было немного. Так волейбол с футболом совмещал Алексей Пономарев, в баскетбол играли Степан Спандарьян (его супруга Элла Мицис тоже параллельно играла и в баскетбол, и в волейбол) и Константин Травин. В итоге они выбрали футбол и баскетбол. Последний предвоенный чемпионат прошел в 1940 году, после чего из состава чемпиона — московского «Спартака» — ушел на фронт и погиб Дмитрий Рахитис, а Анатолий Чинилин был тяжело ранен, лишившись руки. Московский «Рот Фронт» лишился Владимира Качурина и Дмитрия Ярочкина.

В феврале 1943 года в боях под Старой Руссой был ранен в голову и обе ноги один из основателей одесского волейбола Александр Дюжев. Год спустя, 5 февраля, там же погиб Александр Щербин, 26-летний волейболист, который ушел на фронт добровольцем, после третьего курса текстильного института, сам город Старая Русса был освобожден только 18 февраля 1944-го. В целом команда Щербина— ленинградский «Спартак» — лишилась сразу трех игроков основного состава, погибли еще Михаил Балазовский и Виктор Яшкевич.

Фото: ВФВ

Волейбол дебютировал на Фестивале демократической молодежи

Почему Чехословакия была выбрана хозяйкой первого ЧМ? Дело в том, что эта страна активно способствовала созданию международной федерации. В январе 1946 года, во время поездки в Польшу команды «Спарта», президент Польской федерации Ромуальд Виршилло организовал встречу между представителями своей федерации и членами делегации Чехословакии, обсудив вопрос о создании будущей ФИВБ, и год спустя, 27 августа 1946 года, во время встречи на Смиховском пивоваренном заводе в Праге, поляки, французы и чехословаки объявили о создании Международной волейбольной федерации.

В 1947 году, еще во времена третьей республики, Чехословакия принимала соревнования под названием Фестиваль демократической молодежи. Это прообраз известного всемирного фестиваля молодежи и студентов, которой в 1957 году проходил в Москве, но его история началась в Праге. В программу соревнований входил волейбол, в котором принимала участие сборная СССР, на две трети составленная из ленинградцев (Порфирий Воронин, Аркадий Жаворонков, Николай Михеев, Владимир Ульянов, Анатолий Эйнгорн) и на треть — из москвичей (Сергей Нефедов, Константин Рева, Владимир Щагин). В числе «демократической молодежи» у нас оказались сразу два фронтовика Жаворонков и Эйнгорн под руководством третьего — Анатолия Чинилина. Мы выиграли турнир, обыграв среди прочих и хозяев, которые через год стали чемпионами Европы.

Что касается состава на чемпионате мира, то там было уже шесть участников Великой Отечественной войны. Валентин Китаев, Константин Рева, Владимир Саввин, Владимир Ульянов, Алексей Якушев и Анатолий Эйнгорн. Руководил сборной Григорий Берлянд тоже фронтовик.

Фото: fivb.com

Уехавшие чехословаки и дебют СССР

Все участники ЧМ представляли страны победившего социализма, и последней из них стала как раз Чехословакия. Изначально спортсмены в политику старались не лезть. Даже в 1948 году, после того, как к власти в Чехословакии пришли коммунисты, из страны уехали единицы спортсменов. В основном это были хоккеисты. Карел Громадка перебрался в США, а этнический чех Майк Бухна вернулся с исторической родины в Канаду. Иво Веселы и Зденек Тикал перебрались в Австралию. При этом младший брат последнего Франтишек Тикал остался играть за Чехословакию и позже, когда ему стукнуло 35 лет, уехал доигрывать в Австрию.

Футбольный тренер Фердинанд Даучик переехал в Испанию, прихватив с собой зятя — Ладислао Кубалу. В конце 60-х Кубала, его сын Бранко Кубала и сын Фердинанда — Янко Даучик встретились в канадской команде «Торонто».

В 1950 году на родину решил не возвращаться еще один хоккеист — 29-летний Ярослав Дробный, который стал выступать за Египет. Но не в хоккее, а в теннисе. Покинули родину легкоатлетка Ольга Винтерберг, уехавшая в Израиль, и ватерполист Курт Эпштейн, который перебрался в США.

Новая власть в Чехословакии начала активно развивать спорт, и спортсмены не знали многих финансовых проблем, которые были у их западных коллег. Достаточно напомнить, что тот же Уругвай не приехал на первый чемпионат мира из-за нехватки средств.

Чемпионат мира в Чехословакии стал дебютным для нашей сборной. Она была составлена из игроков трех лучших команд чемпионата страны 1948 года: Китаев, Якушев, а также Владимир Васильчиков и Владимир Щагин (все «Динамо», Москва), Ульянов, Эйнгорн плюс Порфирий Воронин и Николай Михеев («Дом офицеров», Ленинград), Рева и Савин — ЦСКА, Сергей Нефедов из московского «Локомотива» и Михаил Пименов — «Спартак», Киев.

И вот вся эта волейбольная мощь обрушилась на соперников по группе С — команды Бельгии, Венгрии и Румынии, которые были обыграны — 3:0. Выйдя в финальную шестерку, снова встретились с румынами, на этот раз — 3:1, затем последовательно обыграли Польшу и Болгарию, снова — 3:0.

Фото somosvoley.com

Чехословаки играли за Сталинград

На заключительный матч, превратившийся в финальный, собралось 20 тысяч болельщиков, которые яростно переживали за команду хозяев. Ничего удивительного в столь большой посещаемости не было, поскольку матч проходил на открытом воздухе, на теннисном корте, переделанном под волейбольную площадку. Чехословаки на тот момент владели подачей, называемой «чешка», когда мяч посылался вверх, а принимать его надо было, борясь с солнцем. Кроме того, у хозяев выделялся, и не только ростом, 197-сантиметровый Йозеф Тесарж, но и помимо него у чехословаков были еще шесть человек из числа чемпионов Европы: братья Йозеф и Карел Брож, Йозеф Вотава, Франтишек Микота, Ярослав Фучик и Йозеф Рейхо. Причем Рейхо, а также Милош Боухал и Вацлав Матиашек играли за команду Сталинграда. Именно так в те годы назывался город Высочина, который представляла их команда «Сокол СКД».

После двух выигранных партий, мы уступили в третьей, и тут главный тренер сборной Григорий Берлянд потерял сознание, оказалось, что 32-летний мужчина пережил микроинфаркт. А ведь он тоже был фронтовиком, как и половина его подопечных по сборной страны. Они не подвели своего старшего товарища, выиграв четвертую партию, матч и золотые медали. Волейболисты стали первыми в истории советского спорта чемпионами мира, будучи удостоены звания заслуженных мастеров спорта, а вот Берлянда из общего списка вычеркнул Василий Сталин. Любопытно, что они были знакомы еще с детства, при этом у них были довольно неровные отношения. Если говорить о непростых отношениях между игроками, то в волейболе ими отличались два московских динамовца и игрока сборной Владимир Щагин и Николай Якушев, которые, по воспоминаниям очевидцев, десятилетиями не только не общались, но даже не здоровались.

P. S. Чемпионы мира не затерялись и в послеспортивной карьере. Так Владимир Саввин стал руководителем федерации волейбола СССР, заместителем Поля Либо по работе в международной федерации, фронтовики: Александр Дюжев — доцентом кафедры медицины, Анатолий Эйнгорн — главврачом больницы, Петр Арешев — известным архитектором, автором проектов семи ленинградских мостов и гостиницы«Россия», Анатолий Чинилин руководил директоратом по волейболу Олимпийских игр — 1980.



Войну прошли такие известные волейболисты, как Ираклий Ахабадзе, Леонид Бевз, Константин Герман, Аркадий Жаворонков.

Самая страшная в истории война разметала людей по странам и континентам. Достаточно сказать, что за сборную СССР в дальнейшем играл уроженец Польши Андрей Брилинг, который, кстати, воевал в рядах Войска Польского.

Ромуальд Виршилло был президентом федерации волейбола Польши. Он — участник Польского сопротивления и Варшавского восстания 1944 года в качестве сапера. После войны стал доктором технических наук.

В сборной СССР играли исторически не только россияне — украинцы. Вспоминая волейболистов из республик бывшего СССР, начнем с Молдавии, откуда родом двукратный олимпийский призер Ефим Чулак, чемпионка Европы Валентина Волощук (Мишак). Там же начинала карьеру трехкратная чемпионка мира Милития Кононова (Еремеева), игравшая за «Динамо» из Кишинева.

Чемпионат мира-1949. Чехословакия. 10 участников. Золото — СССР, серебро — Чехословакия, бронза — Болгария.

(Продолжение следует)

Джаудат Абдуллин