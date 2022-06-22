«Дядюшкин сон»: Достоевский в Мензелинске как карнавал

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 9-я

Изучая веб-ресурсы республиканских деятелей культуры, мы стремимся идти от центра к окраинам, ведь зачастую нестоличные театры выдают более любопытные постановки, чем их столичные коллеги, поскольку труппа, директор, режиссеры стремятся изучать неожиданных авторов, пробовать форматы. К примеру, одной из таких постановок является «Дядюшкин сон» («Абзыйның төше») Мензелинского театра.

Жизнь есть сон

Мензелинский театр был основан в 1935 году как колхозно-совхозный театр, позже он получил имя Сабира Амутбаев, в честь его основателя. Как и другие театральные проекты районного масштаба, он постоянно живет на колесах, при этом в последнее время в его репертуаре появляются достаточно сложные спектакли, вроде «Иблиса» азербайджанского поэта Гусейна Джавида, «Макбета» или «Пира/Чумы» по Пушкину. Можно сказать, что для многих Мензелинский театр — это всегда неожиданное открытие, хотя хватает в их репертуаре и комедий, порой непростых, к примеру, в 2016-м здесь поставили инсценировку повести Достоевского в жанре трагикомедии.

Федор Михайлович написал «Дядюшкин сон» в 1859 году. В это время он возвращается из ссылки, поменяв Семипалатинск на Тверь, куда едет с женой Марией и приемным сыном Павлом. На несколько лет прервавший творческую деятельность Достоевский в это же время публикует «Село Степанчиково и его обитатели». Действие повести даже перекликается с ощущениями от Мензелинска, ведь повесть рассказывает о городе Мордасове, в котором живет Мария Москалева, которая пытается выдать замуж единственную дочь за князя, правда, в итоге господин К. забывает о своих намерениях, и его «конкурент» Мозгляков убеждает, что это ему приснилось. Готовый сюжет qui pro quo, который Достоевский выдал еще и нуждаясь в деньгах, получив 500 рублей до написания. Писатель вспоминал, что занимался повестью еще в Сибири. Впервые его поставили на сцене в 1927 году, а экранизировали — в 1966-м.

Князь как совесть карнавала

В Мензелинске спектакль поставил Ренат Аюпов, главный режиссер Кариевского театр. Его главным героем становится князь К. (народный артист РТ Хафиз Хамматуллин) — его сначала превращает в «человека» Мозгляков, потом окружают вороны — провинциальные-сплетницы. Добродушный и слабый здоровьем князь не различает — что на сцене есть сон, а что — действие. Его постоянно дурачат. Мозгляков — не поклонник дочери Москалевой Зинаиды, а зло, которое охватывает в итоге все и вся, включая Зину. Последняя, впрочем, попытается вырваться из мордасовских кругов, признаваясь князю в обмане. Карнавальность действа очень попадает в стремления Аюпова, который здесь выдает лучшие решения.

При этом Достоевский — не самый популярный автор у татарских режиссеров. К примеру, в прошлом году за него взялся Нижнекамский театр, поставив «Идиота» под названием «Сакаллы сабый» («Бородатый юнец»). Но чем больше неожиданных решений будет в отношении иностранной классики, тем лучше, ведь пробуя найти общность в иных реалиях, театры нащупывают почву под ногами.