Здравствуй, лето: как не устать в отпуске

Гайд по беззаботному благоустройству квартиры и дачи

В нашу климатическую зону наконец приходит лето (пусть по погоде об этом сложно догадаться), а значит, трудолюбивые жители Татарстана начинают выходить в отпуска. Первым порывом многих становится привести наконец-то в порядок дом, квартиру и дачу. Кто-то делает ремонт, кто-то ожесточенно трудится в огороде, кто-то строит баню — в общем, человека, дорвавшегося до хозяйства, остановить невозможно. Итог — закономерно плачевный: отпуск кончился, а человек устал еще сильнее, чем за все рабочие месяцы, вместе взятые. В совместном проекте «Реального времени» и портала «Авито Услуги» разбираемся, как совместить полноценный отдых и реализацию наполеоновских планов по благоустройству жизненного пространства.

«Здесь будет город-сад»

Аналитики разных агентств и порталов уже опросили россиян о том, где они собираются провести отпуск-2022. Вариант «на даче» выбирает огромное количество наших соотечественников: так, согласно опросу портала «ВсеИнструменты.ру», дача станет местом отдыха 80% респондентов. Более скромные, но все равно серьезные цифры приводит портал Superjob: на даче отдохнет каждый пятый участник его опроса. Причем среди этих дачников есть отдельная группа, которая объясняет свой выбор тем, что на участке накопилось много дел. А сервис путешествий «Туту.ру» насчитал среди отпускников этого года 29% потенциальных дачников.

На даче будет отдыхать каждый пятый респондент портала Superjob

Похоже, что этим летом дачные поселки будут ломиться от деятельных огородников. Более того, они уже начали активность по благоустройству: эксперты Авито Услуг выяснили, что с середины апреля жители Казани стали на 69% активнее обращаться к специалистам по уходу за садом и огородом, чем в марте (что, в принципе, весьма логично). На 222% выросла востребованность услуг по вспашке земли, на 67% чаще дачники стали заказывать спил деревьев. На 57% вырос запрос на возведение теплиц.

Выросло и предложение: объявлений от специалистов по благоустройству сада по стране стало больше на 25%, а в Казани с наступлением дачного сезона — на 35%.

— В этом году мы отметили активный рост спроса на услуги помощников по благоустройству сада и дачных участков, а в преддверии дачного сезона интерес со стороны россиян был значительно активнее, чем в прошлом году. При этом люди все чаще предпочитают делегировать специалистам такие задачи, поскольку не со всеми работами легко справиться самостоятельно без квалифицированной бригады. Активно растет и предложение в этой категории — свои услуги предлагают как частные мастера и разнорабочие, так и компании малого и среднего бизнеса, — комментировала Светлана Филимонова, руководитель категории услуг «Ремонт и строительство» на Авито Услугах.

О чем говорят приведенные цифры? Да о том, что совершенно не обязательно тратить свое отпускное время на то, чтобы привести в порядок дом, участок или квартиру. Теперь, когда можно воспользоваться сервисами по поиску помощников, это сделают за вас специалисты с соответствующим опытом, инструментом и желанием. Вам остается только выбрать исполнителей.

А как их выбрать? Сейчас расскажем.

Во саду ли, в огороде

Прямо сейчас в категориях «Сад, благоустройство» (16+) и «Ремонт и строительство» на Авито Услугах в Татарстане размещены тысячи объявлений. Исполнители предлагают помощь буквально по каждой процедуре, связанной с вашим садом и участком: начиная от распашки целины, заканчивая прививкой плодовых деревьев, комплексным уходом за растениями в течение всего сезона, строительными и ремонтными работами.

Фото: pixabay.com

Подбор помощников по саду, мастеров по благоустройству на участке требует внимательного подхода. Как найти идеального помощника? Специалисты советуют придерживаться следующих правил.

Если вы ищете грамотного садовника, обязательно поинтересуйтесь образованием вашего кандидата. Знающий и опытный садовник как минимум окончил профессиональные курсы или имеет диплом о специальном образовании (среднем или даже высшем).

Прочтите отзывы, которые оставили об этом специалисте те, кто уже пользовался его услугами. По ним можно составить представление о его квалификации и надежности.

Договоритесь с мастером об осмотре участка — профессионал всегда сначала посмотрит, что у вас на участке, много ли там проблем, и только потом выставит цену. Если вам предстоят объемные работы, то обсудите с мастером возможность заключения договора, в котором будут прописаны условия.

На Авито Услугах есть плашка «Документы проверены». Это значит, что исполнитель, который предлагает свои услуги, — реальный человек, который предоставил свои документы для проверки. Таким образом сервис повышает безопасность и уровень доверия к специалисту. Если эта плашка в объявлении есть — это будет первым признаком того, что исполнителю можно доверять.

Фото: pixabay.com

Как быть, если вам нравится самостоятельно возиться в земле и вкапывать вдоль дорожек садовых гномов, но вот некоторые процедуры проводить категорически не хочется? На Авито Услугах легко можно найти исполнителя на любые отдельные виды работ.

Сейчас в Казани в рубрике «Сад, благоустройство» свои услуги предлагают пильщики деревьев и корчевщики пней (от 800 рублей за услугу), помощники по саду (которые совсем скоро займутся прополкой грядок для всех желающих и уже вовсю стригут газоны). Можно заказать укладку тротуарной плитки (от 150 р/кв. м), заливку асфальта, выкапывание ямы или траншеи, бурение скважины, уборку территории, прививку плодовых деревьев (от 500 рублей), консультации по ведению садового хозяйства (цена в зависимости от квалификации), строительство пергол, беседок и прочих малых архитектурных форм…

Есть даже трогательные объявления в духе «вы не хотите ничего делать, но хотите зеленую лужайку и яблоки? Тогда мои услуги — для вас».

Вам остается сделать только три вещи:

выйти в сад и оценить масштаб работ;

разбить работы на те, которыми вы хотите заняться сами, и те, которые собираетесь препоручить исполнителям;

открыть Авито Услуги и выбрать себе помощников, учитывая их географическое положение (будет неудобно, если вы в Константиновке, а специалист или бригада в Юдино), цены на услуги и наличие отметки о верификации на площадке (например, с плашкой «Документы проверены» доверия исполнителю будет больше).

Фотография из объявления. Источник: Avito.ru

Как найти помощника для стройки?

Но уход за садом на приусадебном или дачном участке — это полбеды. Многие берут отпуск прицельно, чтобы построить на даче, например, сарай. Или баню. Или заменить забор. Или, на худой конец, подлатать крышу. Более того, многие стремятся сделать это все своими руками (при посильной помощи близких).

Но если вы, к примеру, учитель или продавец, то строительство — вряд ли ваша стезя. Как вы думаете, хороший забор у вас получится? И готовы ли вы потратить весь отпуск на его возведение? Ведь самый дорогой ресурс в нашей жизни — время. Между тем, на Авито Услугах по запросу «строительство забора» цена на забор из профнастила начинается в среднем от 300 рублей за погонный метр. Среди исполнителей есть и частные бригады, и строительные компании. Одни и те же исполнители могут предложить вам построить не только забор, но и беседку, и баню, и фундамент залить, и крышу починить.

Вам останется только определить порядок работ и выбрать понравившегося исполнителя строительных услуг. Советы по выбору здесь будут универсальные:

лучше, если у исполнителя будут проверены документы (а если это строительная бригада — тогда пусть она будет с проверенными реквизитами). Соответствующая плашка на Авито повысит безопасность сотрудничества;

для сложных строительных работ не лишним будет заключить договор с исполнителем, обязательно задавайте все интересующие вас вопросы и уточняйте детали до начала работ.

Фотография из одного объявления о строительстве заборов на Avito.ru

Полезный совет: поскольку в случае большого проекта работать на участке будет бригада из нескольких человек, то нужно будет сразу, «на берегу» обсудить вопросы того, в каком графике работать и чем их должен снабдить хозяин. Например, это может быть предоставление электрического удлинителя или доставка воды на всю бригаду.

«Прихожу, смотрю — пыль лежит. Дай, думаю, и я полежу»

Признайтесь, вы тоже откладываете генеральную уборку дома или на даче на отпуск? Но так ли уж вам нужно тратить на это время? На Авито Услугах по запросу «Уборка» поиск выдает 2 397 предложений! Согласитесь, есть из чего выбрать. Просто при выборе придерживайтесь определенных правил.

Уборка в исполнении частного лица (или группы лиц) выйдет дешевле, чем услуга агентства.

Если вы выбрали частных клинеров, выясните, какой химией и инструментами они пользуются. Профи использует: набор тряпок под разные поверхности; профессиональную химию; специальный инструмент (паровую швабру, мощный пылесос); спецодежду.

Профессиональный клинер, прежде чем назначить цену за уборку, выяснит все детали: какова площадь квартиры или дома, насколько сложные загрязнения, надо ли мыть окна и чистить обивку мебели и т.д.

Плашка «Документы проверены» (в случае частного клинера) или «Реквизиты проверены» (в случае, если вы выбираете агентство) в объявлении на Авито Услугах повышает уровень безопасности исполнителя.

Профи использует отдельные тряпки для разных поверхностей и профессиональную бытовую химию

Воспользовавшись этими нехитрыми советами, вы сможете выбрать добросовестных исполнителей, которые за разумную плату приведут в порядок дом или дачу — вам останется наслаждаться чистотой и своим долгожданным отпуском.

Мелкий, но хлопотный ремонт

Еще одно популярное «отпускное» развлечение россиянина — ремонт. Как известно, его можно начать, но невозможно закончить. Поэтому, даже если ремонт в целом закончен, большая масса мелких, но нудных работ часто остается на отпуск. И совершенно необязательно делать это самим.

Но выход есть: если обратиться на Авито Услуги, то в категории «Ремонт и строительство» в Казани сейчас открывается 4 856 объявлений. Из них 1 008 — в категории «Отделочные работы», где можно найти мастера под любую задачу: стяжка пола, укладка плитки, выравнивание и покраска стен, натяжной потолок, обшивка балконов, поклейка обоев. В категории «Сантехника» в Казани предлагают свои услуги 395 мастеров, которые готовы поменять кран или унитаз, устранить засор или даже оборудовать канализационную систему на даче. 425 объявлений связаны с ремонтом квартир под ключ — но и тут тоже можно искать отдельные услуги (например, замену окон или те же самые натяжные потолки).

На Авито можно найти мастера под любую задачу

Не стоит забывать и про категорию «Мастер на час»: в ней собраны «бытовые гении», мастера на все руки, которые обещают решить любую хозяйственную проблему, начиная от заевшего замка и заканчивая сборкой шкафа или установкой нового крана в ванной комнате. Как ориентироваться в выборе исполнителя?

Заказчики могут оставлять отзывы о качестве работы исполнителя. Это позволяет сориентироваться и нанять надежного помощника.

Кроме того, здесь, как и в других категориях Авито Услуг, работают опции «Документы проверены» и «Реквизиты проверены» (если речь идет о компании).

Прежде чем назначить цену на услугу мелкого ремонта, опытный специалист расспросит, что именно нужно сделать, какова сложность работы. Возможно, попросит вас сфотографировать проблему, чтобы по дороге закупить необходимые детали.

Мастер, заслуживающий доверия, обязательно укажет срок исполнения задачи — он не будет говорить «ну, как получится».

Если речь идет об объемных услугах по ремонту (условно, перетянуть потолок в комнатах, а не просто прибить полочку), исполнитель должен спокойно отнестись к просьбе заключить договор.

Надежный мастер даст гарантию на свои услуги: если полка, прибитая им, отвалится через час после его ухода, он вернется и исправит все бесплатно.

В сухом остатке

На Авито Услугах можно найти помощника под любой вид деятельности — от ухода за грядками до сложного сантехнического ремонта. Объявления проверены и верифицированы, пользователи оставляют реальные отзывы — это поможет найти надежного мастера. К тому же, по сравнению с профильными агентствами и компаниями, услуги от частных мастеров гораздо дешевле.

Фотография из объявления на Avito.ru

Поэтому сегодня брать отпуск прицельно под то, чтобы своими руками устроить ремонт в комнате, построить забор на даче или форсированными темпами обрезать на участке все яблони, уже не нужно. Сегодня в отпуске можно отдыхать. А навести порядок в вашем доме и на участке помогут профессионалы, которых вы легко найдете на Авито Услугах.

Кстати, начинать договариваться можно уже сейчас — и тогда к моменту, когда вы наконец выйдете в долгожданный отпуск, вокруг вас уже будут чистота и уют!