День в истории: 1100-летие принятия ислама булгарами, праздник полярников и огнехождение в Греции
Чем примечательна дата 21 мая?
Сегодня, 21 мая, в России празднуют 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией — главные масштабные празднества идут в Татарстане. Кроме того, в стране отмечают четыре профессиональных праздника: День полярника, Тихоокеанского флота ВМФ, военного переводчика и работника БТИ. В этот день 117 лет назад в Париже была основана Международная федерация футбола (FIFA), более пятисот лет назад испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены, а менее века назад наша страна запустила в работу первую в мире дрейфующую на льдине научную станцию «Северный полюс — 1». 21 мая на свет появились итальянский поэт и мыслитель Данте Алигьери, немецкий художник эпохи Возрождения Альберт Дюрер, советский композитор Константин Иванов, физик-теоретик, академик и лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. Умерли римский император Константин Великий, король Англии Генрих VI, русский герой народного ополчения Кузьма Минин, русский артист и певец Александр Вертинский, маршал СССР, дважды Герой Советского Союза Иван Конев. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».
1100-летие принятия ислама и маэстро «Щелкунчик»
21 мая считается датой официального принятия в 922 году Булгарским ханством ислама в качестве государственной религии. В честь 1090-летнего юбилея в 2012 году в Болгаре открыли музейно-выставочный комплекс «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году». Сегодня там можно увидеть самый большой в мире Коран, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Весит изготовленное итальянскими мастерами религиозное писание размерами 2 на 1,5 метра 500 кг. Там же можно посетить «Музей Корана» и ознакомиться с мозаичным панно, рассказывающим о дне принятия ислама волжскими булгарами в 922 году и церемонии встречи болгарского хана Альмуша с делегацией багдадского халифа.
21 мая 1905 года родилась татарская оперная певица Галия Кайбицкая. С детства выступала перед собиравшимися в их доме гостями: декламировала стихи татарских поэтов, пела песни. Галия получила образование в медресе своих родителей. Узнав, что в Казани открывается театральный техникум, не задумываясь, с братьями поехала в Казань и поступила на учебу. В годы Великой Отечественной войны вела большую концертную деятельность, выступая в воинских частях, госпиталях, на передовой. Более 80 раз выезжала на фронт с концертами. В одну из таких поездок была ранена. За проявленную отвагу артистку представили к государственной награде. Только в августе 1943 года вместе с гармонистом Туишевым дала около ста концертов на передовой.
21 мая 1958 года Татарский обком КПСС принял постановление «О состоянии и мерах улучшения работы татарских общеобразовательных школ», в котором призвал покончить с недооценкой роли и значения национальных школ. Под руководством Семена Игнатьева, экс-министра госбезопасности СССР, первого секретаря Татарского обкома КПСС, был проведен знаменитый пленум, где говорилось об улучшении работы татарских общеобразовательных школ. После вышеупомянутого пленума Татарского ОК КПСС Игнатьева обвинили в потакании национализму и заменили.
21 мая 1992 года Казанский театр оперы и балета посетил знаменитый балетмейстер Рудольф Нуриев. В столицу Татарстана он приехал по приглашению директора театра Рауфаля Мухаметзянова и подписал трудовое соглашение о сотрудничестве на казанском балетном фестивале. С 1993 года с личного согласия Нуриева Международный фестиваль классического балета, который ежегодно проводится в Казани, носит его имя. В этом году на XXXIV фестивале представили премьеру новой версии «Спящей красавицы».
«Северный полюс — 1» и День полярника
21 мая 1842 года в свет вышел первый том «Мертвых душ» Николая Гоголя. Гоголь работал над поэмой осенью 1836 года в Швейцарии, затем в Париже и позднее в Италии. В Баден-Бадене в августе 1837 года Гоголь читал незаконченную поэму в присутствии фрейлины Александры Смирновой и сына Николая Карамзина Андрея. В октябре 1838 года читал часть рукописи Александру Тургеневу. Работа над первым томом проходила в Риме в конце 1837 года — начале 1839 года, летом 1838 года — в Кастелламмаре, продолжилась в Риме с конца сентября 1840 года по август 1841 года. В мае 1842 года книга вышла под названием «Похождения Чичикова, или Мертвые души, поэма Н. Гоголя». В СССР и современной России заглавие «Похождения Чичикова» не использовали.
21 мая 1937 года полярная воздушная экспедиция Академии наук СССР добралась до Северного полюса, где высадила на дрейфующую льдину научную станцию «Северный полюс — 1». Официально ее открыли лишь спустя пару недель — 6 июня. «Северный полюс — 1» плавал 274 дня, до тех пор, пока ученых не пришлось эвакуировать из-за трещины на льдине, образовавшейся при шторме. В общей сложности станция проплыла 2,5 тыс. км. После экспедиции ее научному составу присвоили ученые степени, а возглавлявших ее Ивана Папанина и Отто Шмидта удостоили звания Героя Советского Союза. Остальные участники получили ордена Ленина. В память о начале работы «Северного полюса — 1» в России с 2013 года 21 мая ежегодно отмечается День полярника.
21 мая 1961 года в СССР прошла первая телетрансляция матча футбольной сборной из-за рубежа (Польша — СССР). Это был товарищеский матч, в котором Польша одержала победу со счетом 1:0. События происходили в Варшаве на стадионе им. 10-летия Июльского манифеста. На момент игры собралось около 70 000 зрителей. Товарищеская встреча вызвала огромный интерес у любителей футбола уже только потому, что они смогли увидеть известных советских футболистов, выигравших в 1960 году Кубок Европы.
Присоединение Швейцарии к Евросоюзу и огнехождение в Греции
С 21 мая 1250 года в Греции проходит праздник под названием «Пировассия», или «Огнехождение». Несмотря на то, что огнехождение ассоциируется с языческими ритуалами, греческая Пировассия — христианский праздник. Греческая православная церковь уже давно объявила огнеходцев язычниками, но они все равно искренне верят в то, что во время праздника им покровительствуют святые Константин и Елена. Огнеходцы держат над головой иконы с изображением святой Елены и святого Константина: местное предание говорит о чудесном спасении в 1250 году этих икон местными жителями из горящей церкви, подожженной врагами. С тех пор, как верят анастенарийцы, благодарные святые наградили потомков отважных селян способностью ходить по огню, не обжигаясь.
21 мая 1956 года прошла четырнадцатая по счету серия ядерных испытаний в США на атоллах Бикини и Эниветок. Запечатленный на пленку огненный шар, похожий на уходящее за горизонт солнце, — результат взрыва водородной бомбы в Тихом океане на атолле Бикини. Основная задача операции — испытания новых типов термоядерных зарядов, зарядов второго поколения. Также испытывались и первичные заряды для термоядерных бомб, боеголовки к ракетам ПВО. При проведении испытаний было уделено внимание контролю за мощностью и радиоактивными осадками. Стоит отметить, что в ходе операции испытывали трехстадийный (грязный) термоядерный заряд (Redwing Tewa), энерговыделение составило 5 Мт.
21 мая 2000 года в Швейцарии на референдуме большинство жителей проголосовало за расширение отношений с Европейским союзом. Всего было проведено 15 референдумов. В мае прошел референдум по одобрению секторальных соглашений между Швейцарией и Европейским союзом. Он был одобрен 67,2% голосов избирателей.
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