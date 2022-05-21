День в истории: 1100-летие принятия ислама булгарами, праздник полярников и огнехождение в Греции

Чем примечательна дата 21 мая?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 21 мая, в России празднуют 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией — главные масштабные празднества идут в Татарстане. Кроме того, в стране отмечают четыре профессиональных праздника: День полярника, Тихоокеанского флота ВМФ, военного переводчика и работника БТИ. В этот день 117 лет назад в Париже была основана Международная федерация футбола (FIFA), более пятисот лет назад испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены, а менее века назад наша страна запустила в работу первую в мире дрейфующую на льдине научную станцию «Северный полюс — 1». 21 мая на свет появились итальянский поэт и мыслитель Данте Алигьери, немецкий художник эпохи Возрождения Альберт Дюрер, советский композитор Константин Иванов, физик-теоретик, академик и лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. Умерли римский император Константин Великий, король Англии Генрих VI, русский герой народного ополчения Кузьма Минин, русский артист и певец Александр Вертинский, маршал СССР, дважды Герой Советского Союза Иван Конев. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

1100-летие принятия ислама и маэстро «Щелкунчик»



21 мая считается датой официального принятия в 922 году Булгарским ханством ислама в качестве государственной религии. В честь 1090-летнего юбилея в 2012 году в Болгаре открыли музейно-выставочный комплекс «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году». Сегодня там можно увидеть самый большой в мире Коран, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Весит изготовленное итальянскими мастерами религиозное писание размерами 2 на 1,5 метра 500 кг. Там же можно посетить «Музей Корана» и ознакомиться с мозаичным панно, рассказывающим о дне принятия ислама волжскими булгарами в 922 году и церемонии встречи болгарского хана Альмуша с делегацией багдадского халифа.

Фото kino-teatr.ru

21 мая 1905 года родилась татарская оперная певица Галия Кайбицкая. С детства выступала перед собиравшимися в их доме гостями: декламировала стихи татарских поэтов, пела песни. Галия получила образование в медресе своих родителей. Узнав, что в Казани открывается театральный техникум, не задумываясь, с братьями поехала в Казань и поступила на учебу. В годы Великой Отечественной войны вела большую концертную деятельность, выступая в воинских частях, госпиталях, на передовой. Более 80 раз выезжала на фронт с концертами. В одну из таких поездок была ранена. За проявленную отвагу артистку представили к государственной награде. Только в августе 1943 года вместе с гармонистом Туишевым дала около ста концертов на передовой.



21 мая 1958 года Татарский обком КПСС принял постановление «О состоянии и мерах улучшения работы татарских общеобразовательных школ», в котором призвал покончить с недооценкой роли и значения национальных школ. Под руководством Семена Игнатьева, экс-министра госбезопасности СССР, первого секретаря Татарского обкома КПСС, был проведен знаменитый пленум, где говорилось об улучшении работы татарских общеобразовательных школ. После вышеупомянутого пленума Татарского ОК КПСС Игнатьева обвинили в потакании национализму и заменили.

Фото nureyev.kazan-opera.ru

21 мая 1992 года Казанский театр оперы и балета посетил знаменитый балетмейстер Рудольф Нуриев. В столицу Татарстана он приехал по приглашению директора театра Рауфаля Мухаметзянова и подписал трудовое соглашение о сотрудничестве на казанском балетном фестивале. С 1993 года с личного согласия Нуриева Международный фестиваль классического балета, который ежегодно проводится в Казани, носит его имя. В этом году на XXXIV фестивале представили премьеру новой версии «Спящей красавицы».

«Северный полюс — 1» и День полярника

21 мая 1842 года в свет вышел первый том «Мертвых душ» Николая Гоголя. Гоголь работал над поэмой осенью 1836 года в Швейцарии, затем в Париже и позднее в Италии. В Баден-Бадене в августе 1837 года Гоголь читал незаконченную поэму в присутствии фрейлины Александры Смирновой и сына Николая Карамзина Андрея. В октябре 1838 года читал часть рукописи Александру Тургеневу. Работа над первым томом проходила в Риме в конце 1837 года — начале 1839 года, летом 1838 года — в Кастелламмаре, продолжилась в Риме с конца сентября 1840 года по август 1841 года. В мае 1842 года книга вышла под названием «Похождения Чичикова, или Мертвые души, поэма Н. Гоголя». В СССР и современной России заглавие «Похождения Чичикова» не использовали.

Фото wikipedia.org

21 мая 1937 года полярная воздушная экспедиция Академии наук СССР добралась до Северного полюса, где высадила на дрейфующую льдину научную станцию «Северный полюс — 1». Официально ее открыли лишь спустя пару недель — 6 июня. «Северный полюс — 1» плавал 274 дня, до тех пор, пока ученых не пришлось эвакуировать из-за трещины на льдине, образовавшейся при шторме. В общей сложности станция проплыла 2,5 тыс. км. После экспедиции ее научному составу присвоили ученые степени, а возглавлявших ее Ивана Папанина и Отто Шмидта удостоили звания Героя Советского Союза. Остальные участники получили ордена Ленина. В память о начале работы «Северного полюса — 1» в России с 2013 года 21 мая ежегодно отмечается День полярника.

21 мая 1961 года в СССР прошла первая телетрансляция матча футбольной сборной из-за рубежа (Польша — СССР). Это был товарищеский матч, в котором Польша одержала победу со счетом 1:0. События происходили в Варшаве на стадионе им. 10-летия Июльского манифеста. На момент игры собралось около 70 000 зрителей. Товарищеская встреча вызвала огромный интерес у любителей футбола уже только потому, что они смогли увидеть известных советских футболистов, выигравших в 1960 году Кубок Европы.

Присоединение Швейцарии к Евросоюзу и огнехождение в Греции

С 21 мая 1250 года в Греции проходит праздник под названием «Пировассия», или «Огнехождение». Несмотря на то, что огнехождение ассоциируется с языческими ритуалами, греческая Пировассия — христианский праздник. Греческая православная церковь уже давно объявила огнеходцев язычниками, но они все равно искренне верят в то, что во время праздника им покровительствуют святые Константин и Елена. Огнеходцы держат над головой иконы с изображением святой Елены и святого Константина: местное предание говорит о чудесном спасении в 1250 году этих икон местными жителями из горящей церкви, подожженной врагами. С тех пор, как верят анастенарийцы, благодарные святые наградили потомков отважных селян способностью ходить по огню, не обжигаясь.

Фото wikipedia.org

21 мая 1956 года прошла четырнадцатая по счету серия ядерных испытаний в США на атоллах Бикини и Эниветок. Запечатленный на пленку огненный шар, похожий на уходящее за горизонт солнце, — результат взрыва водородной бомбы в Тихом океане на атолле Бикини. Основная задача операции — испытания новых типов термоядерных зарядов, зарядов второго поколения. Также испытывались и первичные заряды для термоядерных бомб, боеголовки к ракетам ПВО. При проведении испытаний было уделено внимание контролю за мощностью и радиоактивными осадками. Стоит отметить, что в ходе операции испытывали трехстадийный (грязный) термоядерный заряд (Redwing Tewa), энерговыделение составило 5 Мт.

21 мая 2000 года в Швейцарии на референдуме большинство жителей проголосовало за расширение отношений с Европейским союзом. Всего было проведено 15 референдумов. В мае прошел референдум по одобрению секторальных соглашений между Швейцарией и Европейским союзом. Он был одобрен 67,2% голосов избирателей.