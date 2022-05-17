Ташкент: в поисках аутентичных рынков и еды

Блог директора музея чак-чака Дмитрия Полосина о поездке в Узбекистан

Фото: Дмитрий Полосин

Основатели музея чак-чака Дмитрий и Раушания Полосины уже более полугода путешествуют по зарубежью, не прерывая работы и над основным проектом, и новыми — в частности, сейчас они разрабатывают грант, посвященный татарскому дизайну интерьеров. По просьбе «Реального времени» Дмитрий рассказал, как выглядит страна, которую сейчас можно рассматривать как альтернативу при составлении планов на отдых.

Туристы и челноки

Я был наслышан про эту страну, мол, здесь всегда тепло и фрукты. Перед поездкой специально не смотрел никаких видео и прочих туристических отчетов. За плечами — только небольшой багаж истории места и некоторых достопримечательностей, которые у всех на слуху.

Прилетели мы уже достаточно поздно, и, как выяснилось при получении багажа, регион до сих пор живет челночной экономикой, возя товары из Турции. Бесконечная вереница тюков на ленте заставила ждать наши чемоданы два часа.

Нас встретили друзья, и благодаря им мы прокатились по ночному городу. Ташкент поразил своей зеленью. Очень много деревьев. И главное — тепло. Ты смотришь через открытое окно едущего автомобиля и ловишь теплый воздух, а приятный желтый свет уличных фонарей освещает широкие и длинные проспекты.

Изначальные планы нашей поездки — это посетить родственников моей супруги, познакомиться с местными производствами и мастерами-ремесленниками и, конечно, увидеть те самые, всем известные памятники архитектуры, съездить в Бухару, Самарканд, Хиву и Нукус.

Мы города будем рассматривать с разных сторон. Ведь мы же самостоятельные туристы, которые исследуют пространство ногами и глазами. В любом новом месте ты волей-неволей начинаешь сравнивать с другими странами и городами. Здесь играют огромную роль насмотренность и опыт в самостоятельных путешествиях.

Забронировав отель в самом центре Ташкента, мы надеялись увидеть все красоты города в пешей доступности и полноценно оценить городскую жизнь местных жителей.

Машина времени

Следующее утро: нас, словно машиной времени, переместило немного в прошлое. Нам были необходимы связь и деньги, решению этих вопросов мы планировали посвятить ближайший час-другой. Но не тут то было. Для открытия счета, получения пластиковой карты, обмена валюты и оформления местной сим-карты нам потребовалось почти пять часов очередей. Это было первое разочарование. Странная, длинная бумажная волокита. Как сказали местные, это нормально, всегда так.

В Узбекистане граждане других государств могут открывать счета и получать карты в местных банках. Что необходимо: паспорт и местная регистрация (да, здесь необходима регистрация по месту пребывания, которую вам сделают в отеле, попросите ее в бумажном виде), наличные за открытие и выпуск карты и номер мобильного телефона.

Как: приходим в отделение банка и берем талон. Запасаемся терпением, ибо здесь довольно длинные очереди. В банке на все процессы смело закладывайте 3 часа. Отдаем в окно паспорт и регистрацию, подписываем все договора и бумаги, выбираем нужную карту (по валюте и платежной системе). Затем, оставляя паспорт, идем в очередь в кассу, с корешком обратно. Затем час можно погулять. За это время выпустят вашу карту.

Нужно отметить, что номер мобильного телефона не обязательно местный, вполне подойдет и российский. Главное, чтоб у вас работал прием СМС.

Ташкент, как многие столицы и крупные города, ночью и днем — как будто два разных города. Улицы и проспекты утопают в зелени. Огромные чинары дают тень и прохладу на пешеходных дорожках и парках. Действительно очень широкие проспекты. Очень много автомобилей! Мы сделали вывод, что город пошел по пути «автомобиль — главный житель города». В центре большинство улиц превращаются в парковки, особенно односторонние. Да что там улицы, даже небольшие скверы заставлены транспортом. Культура вождения просто ужасная, которая заставила нас отказаться от аренды автомобиля.

Как следствие — не так развит общественный транспорт. Трамваи давно вывели из города, но точно известно, что ведутся переговоры с властями города о возврате. Выручает метро и достаточно дешевое такси. Складывается даже впечатление, что каждый автовладелец не прочь подработать, подвозя кого-то.

Но мы же исследуем город, идем пешком! К сожалению мы не нашли неких общественных пространств, где было бы комфортно жителю или гостю города. Все парки и скверы рассчитаны на быстрый их проход, а не нахождение в них. Густая, тенистая зелень и отсутствие лавочек, или наоборот — это некая площадь с лавочками вокруг некой площади, где нет деревьев, а есть только палящее солнце.

К вопросу об архитектуре. Судя по всему, предмет гордости — это современная постройка из белого мрамора и зеркального остекления. В таком виде делаются все административные и новые культурные учреждения.

Бродим в поисках исторической застройки и символов той эпохи. Случайно натыкаемся на уютный двор двухэтажных стареньких домов. Вкусные запахи из открытых окон, во дворе шелковица, виноград, обвивающий навесы и дающий тень у подъездов. В конце дома табличка, по ней мы и узнали историю этих домов. Старая история с застройщиками, которым нужна земля в центре под строительство многоквартирных высоток, и они включили эти дома в список аварийных под расселение. Но жители отстояли свои дома, теперь это средовые памятники и действительно украшение города.

А где же колорит?

Наверное, локальное можно оценить на рынках. Тем более сейчас здесь поспели шелковица, клубника, черешня. Так же хотелось поесть свежеиспеченной самсы, лепешки только что из тандыра со свежей сметаной. Много наслышан про узбекские колоритные рынки, но, видимо, что-то поменялось. Мы не встретили тандыра на рынках. Лепешки сейчас привозят. А вот самсу встретить можно, как правило, где-то на окраине рынка есть небольшая местная лавочка, где можно отведать эту выпечку и попить чая, причем за очень скромный бюджет.

Живя в центре, приходится всегда искать, где же здесь местная кухня. Заведения, в которых едят сами жители.

Большинство заведений рассчитана на туристов. Местные часто стремятся к некой европейской и популярной кухне, которую можно встретить везде. Это закусочные с бургерами и хот-догами, кафе с пастой, пиццей и тому подобные. Конечно, попадаются и заведения, предлагающие локальные блюда, но явно рассчитанные на приезжих, невкусно и ценник высоковат.

Не стесняемся фасада и вывесок — заходим к местным. Как правило, далеко от центральных дорог можно встретить заведения, где вам предложат вкусную и недорогую узбекскую кухню.

В Ташкенте, например, есть одно из знаменитых мест — это «Пять казанов», центр плова, который находится прямо у телевизионной башни. Можно вкусно поесть и пойти на смотровую площадку взглянуть город с высоты 110 метров. Туда можно добраться на метро, заодно оценить новые станции.

Но если вы хотите посидеть и попить кофе с вкусным десертом, готовьтесь выложить сумму в два, три раза больше вашего обеда. То ли непопулярно это здесь, то ли кофейный бизнес пока не так развит. А может, и особенность региона.