Наши в Литве: апогей русофобии, борьба с писателями и взвинченные цены

Как литовская пресса разжигает ненависть ко всему русскому

После начала спецоперации на Украине в мире участились случаи дискриминации выходцев из России. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками и русскоговорящими жителями за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последние 2 месяца. О настроениях и ситуации в Литве рассказал историк, журналист и правозащитник Гедрюс Грабаускас.

«Оказывается, уже и Пушкин плохой»

Прибалтика и в прежние годы считалась не самым дружелюбно настроенным по отношению к России регионом. Правозащитник и журналист Гедрюс Грабаускас активно выражал недовольство действиями литовских властей, и полтора года назад ему пришлось бежать из страны из-за политических преследований. Тем не менее связь с родиной он сохраняет и внимательно следит за ситуацией в Литве. По словам Гедрюса Грабаускаса, и без того русофобские настроения в Прибалтике за последние 2 месяца достигли апогея.

— Все режимы прибалтийские — литовские, эстонские, латвийские, то есть официальные власти, держатся очень жесткой линии. С 24 февраля в Литве начались очень драматичные процессы — то, что раньше они еще не предпринимали, теперь начали предпринимать. В Литве есть второй по величине город Каунас, там была русскоязычная средняя школа имени Александра Пушкина, известного поэта, сейчас принято решение сменить ее название, потому что, оказывается, и Пушкин уже плохой из-за русской фамилии.

По словам Гедрюса Грабаускаса, и без того русофобские настроения в Прибалтике за последние 2 месяца достигли апогея. Фото: предоставлено спикером

Давление на русскоговорящих и тех, кто пытается понять позицию России, в Литве, по словам журналиста, беспрецедентное. Как отмечает Гедрюс Грабаускас, страдают не только советские памятники, но и простые русскоязычные граждане:

— Везде неонацисты подняли головы. Это не только нападения на российских дипломатов в Вильнюсе, участились случаи угроз русскоязычным. Были случаи, когда разбивали машины, нападали на улицах. Это одна сторона медали. Совсем недавно снесли два памятника советским войнам, демонтировали памятник четырем коммунарам, которые когда-то боролись за советскую Литву.

Сейчас принято решение сменить название гимназии. Фото: wikimapia.org

Впрочем, гонения русскоязычных и граждан, дружественно настроенных по отношению к России, в стране наблюдали все последние годы. В пример журналист привел несколько историй. Одна из них про Эллу Канайте, которая долгое время занимала пост главы ассоциации учителей русских школ Литвы. По словам журналиста, в конце 2019 года против педагога начали кампанию давления, преследования и открытой клеветы:



— Затем ее уволили из школы, где она работала учителем, и нигде больше не принимали на работу, была такая тактика. Виктор Орлов, очень известный российский активист, когда-то сидевший в литовской тюрьме, уже больше 15 лет занимается историческими исследованиями. Он возглавляет ассоциацию «Забытые солдаты», занимается кладбищами советских войной. На него тоже в 2019 году заводили уголовное дело, проводили обыски, и хотя его прекратили примерно через год, все равно на него долгое время оказывали давление. По телефону он получает угрозы.

Литовские власти упразднили организацию «Союз русских». На ее лидера Сергея Дмитриева, как рассказал Грабаускас, тоже постоянно проводят всевозможные атаки. «Известные медийные люди, публично поддержавшие российскую спецоперацию на Украине, также начали подвергаться травле и получать угрозы, доходило и до уголовных дел», сообщил он.

По словам журналиста, в конце 2019 года против педагога начали кампанию давления, преследования и открытой клеветы. Фото: Фонд «Русский мир»

«Убирают из библиотек книги некоторых российских классиков»

Масло в огонь регулярно подливают местные средства массовой информации. Гедрюс Грабаускас подчеркивает, что никакого плюрализма мнений в литовской прессе сейчас не наблюдается. Есть лишь одна позиция, проукраинская — Россия и все, что с ней связано, это абсолютное зло, и бороться с ним нужно на разных уровнях, вплоть до российских книг и писателей.

— Смотрел некоторые выступления с литовскими деятелями, там такая наглая ложь и клевета! Заявили, что у таких писателей, как Тургенев и другие, якобы есть скрытые линии насилия. Я слышал, что уже убирают из библиотек книги некоторых российских классиков. Это одна линия, а другая — ко мне в начале марта обратилось литовское издательство «Белые лебеди», они выпускают книги как на литовском, так и на русском, так вот у них и раньше были проблемы, которые им создавали военные. Есть такой Департамент стратегических коммуникаций литовской армии, они звонили в библиотеки, изымали оттуда и из магазинов их книги. Руководительница получает письма, звонки, что ее книги уже окончательно изымаются из разных книжных магазинов, об этом ей заявили в марте. Еще так нагло: «А что, вы не понимаете? Такая геополитическая ситуация, русские книги нам не нужны!».

Украина, напротив, в литовских СМИ героизируется и преподносится как сила добра и света. Гедрюс Грабаускас отмечает, что такие действия вызывают в стране подъем неонацистских настроений:

— Эти неонацисты, которые и раньше были агрессивны, сейчас вообще в открытую заявляют: «С Россией нечего общаться, это страна зла, либо страна, где правят террористы». Кроме того, в медиа идет поддержка киевского режима, а мы и многие граждане понимаем, что это профашистский режим, пришел он путем переворота. Но идет такое прославление, мол, Украина — самая героическая страна в Европе, которая все поняла, что нужно победить Россию. Они иногда так нереалистично пишут. Вчера я смотрел некоторые порталы, там пишут, что Украина уже скоро победит Россию, что украинцы в России наведут порядок, вот этот режим значит наведет. И идет нагнетание обстановки, истерия и часто откровенная ложь.

Руководительница издательства «Белый лебедь» Наталья Эркеленц получает письма, звонки, что ее книги уже окончательно изымаются из разных книжных магазинов. Фото: lt.baltnews.com

Вместе с тем, в Литве регулярно обращаются к истории, где советские времена называют не иначе, как годы жестокой оккупации. Подобная позиция усиливает русофобские настроения, особенно среди молодых литовцев. Некоторые факты, преподносимые в литовских СМИ, приводят историка Грабаускаса в ужас:

— Выпущена новая книга, в которой описано, как освобождали в начале 1945 года Клайпеду — это литовский портовый город. Там так и написано: «А зачем освобождали? Пришли другие жестокие оккупанты, но еще хуже немцев». Будто немецкие оккупанты были лучше. Сейчас через СМИ идет освещение этой книги. Ее автор — молодой малоизвестный историк. Видимо, был заказ.

«Нереальные цены, выше московских»

Однако есть факт, с которым не поспоришь. Это рост цен, который ощущается по многим позициям: от продуктов до жилья. По мнению Гедрюса Грабаускаса, в плюсе остались лишь те, кто сдает недвижимость в аренду:

— Рост цен, я бы сказал, огромный. Я хорошо знаю ситуацию, в России цены может быть немного поднимаются, но по сравнению с Литвой — это мелочи. В Литве особый рост цен, бензин очень сильно подорожал, примерно на 30% за два месяца. На хозтовары и на другую продукцию рост цен очень ощутим.

Рост цен ощущается по многим позициям: от продуктов до жилья. Фото: obzor.lt

Если раньше буханку хлеба можно было купить за 80—90 евроцентов, то сейчас цены начинаются от 1,2 евро. Подсолнечное масло можно было купить за 1,6—1,8 евро, сейчас его цена 3 евро. Молочные продукты тоже резко подорожали — на 20—30%. Кроме того, есть еще один феномен, в России этого не чувствуется, но в Литве почему-то быстро подорожали квартиры. А в крупных городах в два раза поднялись цены на аренду жилья.

С одной стороны, есть версия, что это произошло из-за наплыва беженцев с Украины, 60 тысяч беженцев для Литвы — это действительно немало. Снять двухкомнатную квартиру в Вильнюсе можно было за 600 евро, сейчас самые простые варианты от 800—1000 евро. «Это какие-то нереальные цены, выше московских. Я знаю реакцию жителей, они в шоке», говорит Гедрюс.

Однако доходы от аренды получают далеко не все. Зарплата у работников по найму остается на прежнем уровне, не успевая за космическим ростом цен. Гедрюс Грабаускас уверен, что эти события повлекут за собой еще более массовый отъезд литовцев в другие страны в поисках работы:

— В 1990 году в Литве почти 4 миллиона жителей было, сейчас осталось 2 миллиона. То есть через 32 года примерно половина населения уехала, в основном на Запад. Сейчас я интересуюсь реакцией людей, они говорят, что цены бешенные, европейские, а зарплаты и пенсии — нет. У кого есть силы, связи и возможности — уезжают, опять идет эта волна. Тем более что сейчас бум ковида закончился и в Европе снимаются ограничения. Уезжают в Норвегию, Испанию, Голландию, Германию, там можно заработать 1,5—3 тысячи евро. А в Литве реальные доходы многих людей — 200—550 евро. Я бывал в Париже, Брюсселе и видел, что цены наравне. А сейчас мне один знакомый говорит, что цены в Литве даже выше германских. Возможно, поскольку в других странах населения побольше и есть гражданская активность. Но тут страна маленькая, и придавить людей возможностей больше.

Гедрюс Грабаускас уверен, что эти события повлекут за собой еще более массовый отъезд литовцев в другие страны в поисках работы. Фото: wikiway.com

«Могут без решения суда врываться в квартиры»



Выражать недовольство ситуацией через пикеты и митинги сегодня в Литве нельзя, утверждает Гедрюс Грабаускас. Все из-за введенного властями особого положения. Правда, для некоторых митингов есть исключения:

— Кстати именно в Литве — не в Латвии или Польше — еще с 26 февраля действует особое положение. Это означает особые правила, запрет на проведение акций. Правда, если акции неонацистские, то им можно, если оппозиционных сил, — то нет. Также могут без решения суда врываться в квартиры, проводить всякие репрессии, блокировать интернет-порталы. 36 порталов уже закрыли, в основном оппозиционные. Еще в прошлом году усилилась гражданская активность — люди протестовали против коррупции, роста цен. Были и плакаты, что нужна дружба с Россией, Белоруссией, и такие лозунги присутствовали. Сейчас народ вроде бы понимает, но настолько сильная угроза и давление со стороны СМИ и властей, что люди в основном молчат. Как долго они будут молчать — другой вопрос. Насколько я знаю позицию литовцев — они недовольны, они видят, что власти и крупные бизнесмены набивают карманы, пользуются ситуацией.

Как отмечает Гедрюс Грабаускас, конфликт России и Украины выгоден тем, кто занимается оружейным бизнесом в Литве. Несмотря на недовольство многих граждан, власти прибалтийской страны отправляют крупные партии вооружений в Незалежнюю:

— Литва сейчас уже заявлена в нескольких крупных проектах, связанных с оружейным бизнесом, там миллиардные суммы. Для Литвы это большие деньги, поскольку страна очень маленькая. Новое оружие закупают из Германии, США. Именно из Литвы идут очень крупные партии оружия на Украину, люди понимают, что это провокация, для Литвы не выгодно, никому не нужно. Но сам профашистский режим, который уже правит Литвой, слепо «пронатовский», и вот его представителям наплевать на мнение народа. Не только оружие, многие группы наемников из Литвы направляются на Украину. Иногда их показывают в СМИ, смотрю интервью пропагандистского характера: «Да, там очень героическая борьба, надо уже победить Россию — это страна зла! Там правят террористы!», — вот в таком духе. Литву и Латвию поставили в натовские форпосты, я бы сказал, для разжигания этой обстановки на границе с Россией.