Наши в КНР: китайцы надеются на усиление России, Си Цзиньпин против военных блоков

Официальный Пекин выступает за мир во всем мире и дипломатию, такого же мнения придерживаются и граждане

В мире события на Украине вызывают разные реакции, и в ряде стран участились случаи дискриминации выходцев из России. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками и русскоговорящими жителями за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к россиянам за последние два месяца. О настроениях и ситуации в Китае нашему изданию рассказала китаянка Лида Ван, которая несколько лет прожила в Москве, пока училась в МГУ, а после учебы вернулась на родину.



Китайцы обсуждают украинские события

Лида Ван отлично знает русский язык — в свое время она училась в МГУ, а сейчас живет в Китае, в городе Чанчунь провинции Цзилинь. Это северо-восток страны, есть даже небольшой участок границы с Россией. Лида работает главным редактором издания при пресс-службе провинции, а потому внимательно следит за информационной повесткой в мире.

— Конечно, китайцы обсуждают события русско-украинского конфликта, но мнения у всех разные. Как главный редактор одного из официальных СМИ Китая, я надеюсь на мир во всем мире. Я училась в России, так что надеюсь, что Россия будет становиться все лучше и лучше, я тоже хочу привезти мою семью путешествовать по России, — рассказала она.

Лида Ван отмечает, что геополитические события точно не повлияли на отношения китайцев к русским. Россияне в Поднебесной не сталкиваются ни с буллингом, ни с травлей, ни с предвзятым отношением. К тому же власти Китая внимательно следят за порядком и не допускают возможности провокаций. Во многом этому способствует и работа СМИ, медиа подают информацию непредвзято, без лишних эмоций. При этом украинцев в Китае тоже немало, местные жители сочувствуют тем, чьи родственники оказались в зоне проведения спецоперации.

Лида Ван отмечает, что геополитические события точно не повлияли на отношения китайцев к русским. Фото предоставлено спикером

— У меня много украинских друзей в Чанчуне. Они переживают за свои родные города и своих близких. Они часто звонят в Украину, чтобы узнать, что происходит, — рассказала Лида.

Украинские события не сильно повлияли на экономику Китая, однако глобальное повышение цен на нефть привело к подорожанию бензина. Литр 95-го в Китае стоит 9 юаней (107,67 рубля за литр), что, по мнению Лиды Ван, очень дорого.

Си Цзиньпин: менталитет холодной войны подрывает безопасность в мире

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил мнение, что военные блоки, менталитет холодной войны и гегемонизм подрывают безопасность в мире:

— Факты в очередной раз доказали, что менталитет холодной войны только подрывает основы глобального мира, гегемонизм и политика грубой силы лишь ставят под угрозу мир во всем мире.

Глава КНР подчеркнул, что Пекин осуждает односторонние санкции, так как они только усиливают накал событий и не способны ослабить напряженность:

— Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния.

Глава КНР подчеркнул, что Пекин осуждает односторонние санкции, так как они только усиливают накал событий. Фото kremlin.ru

Китай поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование кризисных ситуаций, заключил он.

В начале апреля глава департамента Европы МИД Китая Ван Лутун заявлял, что кризис на Украине не должен повлиять на нормальные торговые отношения КНР с другими странами. Ван Лутун добавил, что КНР не делает преднамеренные шаги, чтобы обойти санкции США и европейских стран, которые были введены против России.

Си Цзиньпин заявлял, что Евросоюзу, России, США и НАТО необходимо создать механизм безопасности в Европе. По его словам, мир должен поддерживать диалог России и Украины, а не подливать масла в огонь. Как отметил Си Цзиньпин, Китай сожалеет, что ситуация на Украине дошла до нынешней точки.

США накаляют обстановку в Китае

Еще до начала спецоперации журналист-международник, глава Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров отмечал, что «существует программа Госдепа, которая в Китае насаждает русофобию, а в нашей стране люди получают деньги за распространение синофобских (вызывающих ненависть к Китаю) новостей среди нашего населения».

Предполагается, что такие шаги не должны допустить геополитического сближения Китая и России. По мнению издания The National Interest, усиление сотрудничества России и Китая может стать настоящим кошмаром для внешней политики США в том случае, если оно превратится в полномасштабный военно-политический союз между Москвой и Пекином.

Более того, многие американские эксперты считают, что Вашингтон допускает серьезную ошибку, недооценивая взаимодействие между Москвой и Пекином, в результате чего, американская внешняя политика начинает терять те объективные преимущества, которыми она ранее обладала.

Заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн рассказал о перспективах укрепления сотрудничества между Россией и Китаем. Фото: Синьхуа

Китай продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с Россией

Заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн рассказал о перспективах укрепления сотрудничества между Россией и Китаем:

— Вне зависимости от изменений международной обстановки Китай, как и раньше, будет укреплять стратегическое взаимодействие и осуществлять взаимовыигрышное сотрудничество с Россией, а также совместно защищать общие интересы двух сторон, — заявил Лэ Юйчэн, слова которого приводит МИД Китая.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая в первом квартале текущего года вырос в годовом исчислении на 28,7%, достигнув $38,17 млрд. По итогам 2021 года торговля между двумя странами выросла на 35,8%, достигнув рекордной отметки в $146,88 млрд.