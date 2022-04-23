Что означают слова Набиуллиной о «структурной трансформации» экономики России?

Аналитик ФГ «Финам» разъясняет, о каких серьезных переменах предупреждала россиян главный рулевой финансового регулятора страны

Снижать инфляцию в России «любыми методами» не планируется, заявила на этой неделе председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, предупреждая, что уже летом экономику страны ждут серьезные перемены. «Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во II — начале III квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса», — сообщила она. По словам главы Банка России, нас ждет непростой период из-за антироссийских санкций. Внешние ограничения в первую очередь ударили по финансовому рынку, но сейчас все больше сказываются на экономике. Что означают для россиян слова шефа главного финансового регулятора, в авторской колонке для «Реального времени» разъясняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Российскую экономику может отбросить далеко назад

События последних двух месяцев могут существенно изменить структуру российской экономики. Сильно связанная с западной экономикой в последние десятилетия, она может оказаться отброшенной далеко назад из-за разрыва экономических, финансовых, производственных, транспортных цепочек.

Об этом напомнила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в начале недели в Госдуме. Пока санкции ощущались в основном в финансовом секторе, но уже во II и начале III квартала запасы продукции закончатся, и в условиях постоянно ужесточающихся ограничений на импорт, международные расчеты и логистику многим компаниям придется перестраивать сложившиеся модели бизнеса: искать новых внешнеторговых партнеров, перестраивать логистические цепочки или переходить на производство ранее импортировавшихся компонентов внутри страны.

Евросоюз являлся крупнейшим внешнеторговым партнером России — на него в 2021 году приходилось 36% внешнеторгового оборота страны. В частности, на ЕС пришлось более половины российских экспортных поставок нефти и нефтепродуктов, более 60% поставок газа, почти 30% поставок угля и 35% поставок алюминия. На Китай в 2021 году приходилось около 18% внешнеторгового оборота РФ, в том числе почти 14% по экспорту из России и 25% по импорту в нашу страну. Основные продукты экспорта в Китай — сырая нефть, уголь, древесина. На страны ЕАЭС в прошлом году приходилось лишь 8,8% внешнеторгового оборота России.

Даже в отсутствие прямого эмбарго на российскую нефть экспортировать ее стало значительно сложнее. Фото: wikipedia.org

Об отказе от российских энергоресурсов пока заявили страны, на которые приходилась относительно небольшая доля экспорта: США, Великобритания (с конца года), Канада, Австралия. ЕС уже ввел эмбарго на поставки российского угля и твердого топлива (с августа), импорт продукции черной металлургии и в рамках готовящегося шестого энергопакета обсуждает поэтапный отказ от импорта российской нефти. Глава МИД ФРГ заявила, что Германия намерена полностью отказаться от российской нефти к концу 2022 года. Но даже в отсутствие прямого эмбарго на российскую нефть экспортировать ее стало значительно сложнее из-за отказов со стороны части потребителей, нефтетрейдеров, контейнерных перевозчиков, трудностей со страхованием и расчетами, что отражается на значительном расширении ценового дисконта российской нефти Urals к Brent — с исторических $2—3 до $35 за баррель.

Высокая зависимость от импорта

По импорту также основным торговым партнером России являлся ЕС, в частности, по поставкам медикаментов, арматуры, машин и оборудования. США и ЕС были основными экспортерами самолетов в Россию — теперь запрещены не только поставки самолетов, но и комплектующих к ним, а также ремонт, обслуживание и страхование. Китай занимает второе место в структуре импорта в Россию и первое место в поставках электроники, в том числе телефонов.

В валютной структуре внешнеторговых расчетов Россию по экспорту в 2021 году на доллар США приходилось 54,5%, на евро — 29,7%, на российский рубль — 14,3%, на другие валюты — 1,5%. Г-жа Набиуллина подтвердила: «Cанкции отрезали нас от расчетов в резервных валютах, всю нашу экономику, банки. И здесь нам нужно развивать платежи в нацвалютах». В перспективе ЦБ видит перспективу трансграничных расчетов в использовании цифрового рубля.

Предложение товаров на российском внутреннем рынке существенно зависит от импорта как готовой продукции, так и сырья, комплектующих, оборудования. Forbes ссылается на свежий доклад ВШЭ «Новые контуры промышленной политики», из которого следует, что зависимость от импорта в конечном потреблении выше 50% в товарах текстильной промышленности и фармацевтики, в электрооборудовании, авто, компьютерах, прочих машинах и оборудовании. В бумажной и химической продукции, а также в металлопродукции ее уровень варьируется от 30% до 50%. При этом импортная зависимость от Евросоюза и Северной Америки наиболее высока в машинах и оборудовании (40%), лекарствах (34,5%), автомобилях (28,3%), резиновых и пластмассовых изделиях (24,6%). Сейчас, помимо прямых санкционных запретов поставок ряда товаров в Россию, имеет место добровольный уход многих иностранных компаний с российского рынка, а также трудности с логистикой (запрет ЕС и Великобритании захода судов под российским флагом в свои порты затрудняет доставки товаров в Россию и с других континентов, запрет въезда на территорию ЕС грузового транспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии, зеркальный ответ со стороны Белоруссии).

АвтоВАЗ с 4 по 24 апреля находится в корпоративном отпуске, а в ближайшие месяцы планирует вернуться к выпуску «упрощенных» моделей. Фото: info.avtovaz.ru

По данным СМИ, в Калуге остановились все автомобильные заводы: вслед за Volkswagen и Volvo паузу взял и производитель Peugeot и Opel. Владелец этих брендов автоконцерн Stellantis объяснил свое решение проблемами с логистикой и невозможностью доставки необходимых деталей. АвтоВАЗ с 4 по 24 апреля находится в корпоративном отпуске, а в ближайшие месяцы планирует вернуться к выпуску «упрощенных» моделей автомобилей с минимальным количеством импортных комплектующих.

«Структурная трансформация» — болезненный процесс для экономики и потребителя

Таким образом, «структурная трансформация», о которой говорит Набиуллина, — это вынужденный процесс, который может стать весьма болезненным для экономики и потребителя. Вариантов не так много — поиск альтернативных поставщиков из стран, не присоединившихся к санкциям, импортозамещение, откат к прежним моделям производства, не соответствующих современным требованиям комфорта, экологии (а возможно, и безопасности). Альтернативой насыщению внутреннего рынка может стать дефицит товаров на полках и остановка производства, которые будут приводить к сокращению производства и занятости и новому витку спада в экономике, а впоследствии, не исключено, и к распределительной системе.

Сейчас ситуация вынуждает в ускоренном темпе переориентировать экспорт и импорт «с запада на восток» и проводить реальное импортозамещение, где это возможно.

Структурная трансформация может состоять из нескольких звеньев:

Насыщение внутреннего рынка товарами в условиях санкций и разрыва логистических цепочек поставок, которые могут привести к быстрому вымыванию ассортимента. Здесь могут помочь переориентация товарных потоков на третьи страны, хотя заменить высокотехнологичный импорт будет проблематично, в том числе из-за угрозы вторичных санкций. Переориентация экспортных поставок сырья в ЕС на альтернативные рынки (АТР, Африка, Латинская Америка) и на внутреннюю переработку. Выстраивание финансовых потоков, при котором можно было бы проводить внешние расчеты с помощью национальных валют и платежных систем, защищенных от санкций. Меры для обеспечения технологического импортозамещения (создание новых производств, которые позволят избежать деградации российской промышленности на среднесрочном масштабе).

Алексей Кудрин недавно оценил длительность первой фазы адаптации российской экономики в 2 года, если санкции сохранятся на текущем уровне. Фото: Роман Хасаев

О необходимости импортозамещения разговоры ведутся уже в течение многих лет, но практический результат явно ниже ожиданий. Часть производств действительно была перенесена в Россию, но в процессе производства используются импортные сырье, комплектующие, оборудование, технологии. И в короткие сроки полностью локализовать этот импорт вряд ли возможно. Наиболее благоприятным вариантом была бы замена импортных поставок на товары, производимые в третьих странах или параллельный импорт. Но, как показывает опыт прошедших двух месяцев, это очень непросто, особенно в условиях, когда поставщики и банки третьих стран опасаются вторичных санкций, обострились проблемы транспортировки и расчетов.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин недавно оценил длительность первой фазы адаптации российской экономики в 2 года, если санкции сохранятся на текущем уровне. Однако пока надежды на скорое урегулирование конфликта на Украине невелики, и это грозит новыми санкционными мерами.

В то же время на полную структурную трансформацию, включающую импортозамещение высокотехнологичной продукции, может потребоваться гораздо более длительный период. Так, ЦБ в работе «Структурная трансформация экономики Китая: успех или неудача?» рассматривает примеры структурной трансформации разных стран, которые занимали 25—30 лет и более. Стратегическая программа «Сделано в Китае», которая является одним из примеров трансформации экономики, рассчитана на 2015—2025 годы.

Сейчас также непонятно, как изменится экономическая модель России в период трансформации, в том числе с точки зрения взаимоотношений бизнеса и государства. Так, Олег Дерипаска говорит о необходимости отказа от госкапитализма и возвращении к рыночной конкурентной экономике на базе приоритета частной собственности. Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан предположил, что, возможно, сложится система «НЭП 2.0» — со свободой предпринимательства для малого и среднего бизнеса и усилением контроля государства над крупным бизнесом, который будет нуждаться в поддержке в условиях санкций (как вариант, попытка воссоздать «Госплан 2.0»). Однако он пояснил и то, что НЭП является неустойчивой системой, т.к. рыночный механизм (цены) будет конфликтовать с директивным механизмом управления, и рано или поздно придется делать выбор (исторически в СССР он был сделан в пользу плановой экономики).

Ольга Беленькая