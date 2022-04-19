День в истории: в Казани появились СМИ, подростковые клубы и еще больше дорожных ям

Чем примечательна дата 19 апреля?

Фото: Курт Воннегут и Рита Ковалева-Райт / litfund.ru

Сегодня, 19 апреля, День подснежника, День юридической службы Министерства внутренних дел России, День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Также 19 апреля — День российской полиграфии. В этот день вышел первый номер «Казанских известий», началось печатание первой русской датированной книги, Александр II занялся цензурой. Родились: переводчица Рита Райт-Ковалева, политик Али Хаменеи, теннисистка Мария Шарапова, актер Сергей Баталов, певица Умка. Скончались: поэт Джордж Байрон, автор эволюционной теории Чарльз Дарвин и физик Пьер Кюри. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Как профессор математики и физики запустил первое казанское СМИ

19 апреля 1811 года вышел первый номер газеты «Казанские известия», которая считается родоначальницей казанской периодической печати. Сначала газета выходила еженедельно, а с 1815 года — по два раза в неделю. Инициатор издания Иван Запольский — профессор прикладной математики и опытной физики в Казанском университете. В 1820-м газета была преобразована в журнал «Казанский вестник», который просуществовал до 1832-го.

Фото: culture.ru

19 апреля 1921 года Губернский музей был переведен в отдел музеев Академического центра Народного комиссариата просвещения ТАССР и переименован в Центральный музей ТАССР. Теперь же это Национальный музей Республики Татарстан.

19 апреля 1989 года в Казани создали городское объединение «Подросток», в который вошли внешкольные учреждения клубного типа. Создание такой инфраструктуры отдыха детей и подростков было вызвано борьбой с явлением, получившим название «казанский феномен». Специально для них в жилых домах были выделены помещения, в основном подвального типа.

Фото: Инна Серова

19 апреля 2021 года «Реальное время» опубликовало материал о дорожных ямах в Казани. Сообщалось, что наконец начали латать прошлогодние выбоины на дорогах. На ямочный ремонт, по информации исполкома, в этом году будет потрачено 93 млн рублей, и затронет он всего 45 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.



Федоров, Мстиславец и партнеры

19 апреля 1563 года в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца. В связи с этим стартовало печатание первой русской датированной книги «Апостол». Она стала образцом для последующих изданий. В результате Иван Федоров и Петр Мстиславец вошли в историю как русские первопечатники.

Фото: rusmuseumvrm.ru

19 апреля 1865 года Александр II провел цензурную реформу и принял «Временные правила по делам печати», по которому газеты и журналы могли выходить без разрешения властей. При этом их материалы могли получить предостережение. После третьего издание запрещалось к выпуску. Цензура сохранялась лишь для брошюр и небольших сочинений, а российские и иностранные книги могли выпускаться свободно, но в случае нарушения издатели отвечали перед судом. Позже появились и новые правила, например, с 1873 года министру внутренних дел было предоставлено право запрещать периодическим изданиям касаться вопросов государственной важности, если их обсуждение было найдено неудобным — за это издания закрывали на 3 месяца.

19 апреля 1898 года родилась Рита Райт-Ковалева, советская писательница и переводчица, известная, как переводчик Сэлинджера, Бёлля, Кафки, Воннегута. Первые переводы Райт часто выходили анонимно. Известно, что в эти годы она перевела несколько рассказов английского писателя Вильяма В. Джекобса, роман Эптона Синклера «Юг и Север». Также переводчица много лет занималась переложением Маяковского на иностранные языки, кроме того, она, будучи близкой знакомой поэта и семейства Бриков, документировала жизнь поэта.



Фото: kremlin.ru

Пришел Али Хаменеи — а было ли это в «Симпсонах»?

19 апреля 1939 года родился аятолла Али Хаменеи, иранский политик и религиозный деятель, президент Ирана (1981—1989), глава государства (с 1989). Он был одним из ключевых деятелей Исламской революции, войдя после революции в состав высшего органа власти — Революционный совет. Али Хаменеи возглавлял страну в течение практически всей ирано-иракской войны. В годы его руководства страной Корпус стражей исламской революции перешел из народного ополчения в элитную гвардию, за что Хаменеи заработал популярность среди военных.

19 апреля 1987 года впервые на Шоу Трейси Ульман появляется семья Симпсонов с первой короткометражной серией под названием Good night на телеканале FOX. Мини-серии выходили в эфир в течение трех сезонов. В 1989 году Симпсоны перекочевали в собственный сериал, транслируемый телекомпанией FOX Network как еженедельное шоу. Первой показанной серией с традиционной продолжительностью стала «Симпсоны жарятся на открытом огне».

