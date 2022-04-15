«Нам пришлось несколько раз обращаться к президенту»: работники ГИПО получили ключи от квартир

На очереди — проект строительства отдельного дома для работников АО «ПОЗИС» и АО «Зеленодольский завод им. Горького»

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанские оборонные предприятия, участвующие в программе социальной ипотеки, выбили себе право выбирать место под строительство жилья для своих работников. Своеобразную релокацию из застраиваемого ЖК «Салават купере» осуществило НПО «Государственный институт прикладной оптики». Сегодня утром семьи работников ГИПО заселились в новый многоэтажный жилой дом в Дербышках. На очереди — проект строительства отдельного дома для работников АО «ПОЗИС» и АО «Зеленодольский завод им. Горького». Детали — в материале «Реального времени».

Избавиться от «рабства» в «Салават купере»

Татарстанские предприятия — участники программы социальной ипотеки начинают постепенно избавляться от многолетнего «рабства» при выкупе соципотечных квартир для своих работников. Как стало известно «Реальному времени», оборонные предприятия «Ростеха» пробили себе возможность строить жилье в непосредственной близости от места работы, освободившись от необходимости переезжать в застраиваемый ЖК «Салават купере» в пригороде Казани. Одним из первых альтернативную локацию для строительства соципотечного жилья сумело отвоевать НПО «Государственный институт прикладной оптики», входящее в холдинг «Швабе». С подачи «Ростеха» руководство предприятия договорилось с властями города об обмене земель, получив в результате участок под строительство отдельного жилого дома для своих работников.

Девятиэтажный дом на 62 квартиры, куда сегодня заселились семьи работников ГИПО, находится в непосредственной близости от места их работы. Им достаточно пройти 10—20 минут пешком до заводской проходной. Кроме того, рядом находятся детские сады, школа, а также стадион «Ракета».

Девятиэтажный дом, куда сегодня заселились семьи работников ГИПО, находится в непосредственной близости от места их работы

— Лучшего варианта не найти, — радовались новоселы, добавляя, что вряд ли бы переехали на другой конец города, в «Салават купере».

Земельный участок в Дербышках отвоевывали почти 9 лет

Правда, переговоры о строительстве соципотечного дома для работников ГИПО в Дербышках длились достаточно долго, и не обошлось без вмешательства президента Татарстана. Как рассказал «Реальному времени» генеральный директор АО «НПО «ГИПО» Виллен Балоев, впервые этот вопрос подняли еще в 2013 году на совещании Рустама Минниханова с руководством «Ростеха», но к достижению взаимовыгодных договоренностей с властями Казани пришли лишь в 2020 году.

— Дом строился целевым назначением, чтобы решить проблему закрепления специалистов, — рассказал Балоев. — В ходе реализации проекта нам пришлось несколько раз обращаться к президенту, чтобы решить сложные вопросы, связанные со строительством жилья в шаговой доступности от нашего предприятия.

Генеральный директор АО «НПО «ГИПО» Виллен Балоев рассказал, что впервые вопрос о строительстве подняли еще в 2013 году

Камнем преткновения оказалось выделение земельного участка в Дербышках.

— Оно [выделение земельного участка] всегда было сложным, так как не сразу удается выделить тот участок и вариант, который устраивал бы всех, — рассказал Виллен Балоев. — Это участок находился в муниципальной собственности, и решался вопрос о передаче в фонд ГЖФ с тем, чтобы фонд мог развивать этот проект.

Новоселы ГИПО: купить коммерческое жилье не смогли бы никогда

Лишь после окончания сделки с городскими властями ГЖФ смог приступить к строительству дома. Его особенность в том, что в нем будут проживать только работники казанского оборонного предприятия без подселения «бюджетников». Жилье досталось им по цене в 57 700 рублей за 1 кв. м, а средняя сумма ежемесячного платежа составляет от 20 до 27 тысяч рублей (на двухкомнатную и трехкомнатную квартиру соответственно, — прим. авт.). Кроме того, дом с индивидуальным отоплением, а это значит, что сумма коммунальных платежей будет ниже обычного. По словам работников-новоселов, покупка коммерческого жилья им не по карману.



Жилье досталось заводчанам по льготной цене в 57 700 рублей за 1 кв. м

— Конечно, этим [строительством дома] мы не решим всю жилищную проблему, — рассказал генеральный директор АО «НПО «ГИПО». — Мы по-прежнему остаемся заинтересованными в реализации программы социальной ипотеки, очередь у нас сохраняется, — добавил Балоев. Правда, каким образом дальше будет строиться жилье, он не уточнил.

Альтернативные участки готовит ПОЗИС и Зеленодольский завод Горького

Руководство ГЖФ заинтересовано в расширении локальных участков для строительства жилья по программе социальной ипотеки в Казани. По словам заместителя исполнительного директора ГЖФ Булата Гильманова, предприятия ОПК активно участвуют в программе, но хотят строить жилье рядом с местом работы.

— У каждого из предприятий ОПК есть финансовые обязательства, установленные Минфином РТ. Они их выполняют, но выбирают квоту на жилье неохотно в связи с тем, что микрорайон «Салават купере» находится далеко от их места работы, — рассказал он.

По словам Гильманова, они накапливают определенную сумму с тем, чтобы построить отдельный дом, но при этом должны иметь подготовленный участок. Но если вопрос стоит остро, тогда выбирают выделенную им квоту. Как правило, это единичные сделки, на одну-три семьи в год.

По словам заместителя исполнительного директора ГЖФ Булата Гильманова, предприятия ОПК активно участвуют в программе, но хотят строить жилье рядом с местом работы

Дом для работников ГИПО был построен за полтора года. Его генподрядчиком выступило СМП-3000.

— Это новый подрядчик. Мы его испробуем на маленьких площадках. Если он зарекомендует себя хорошо, можно будет на другие объекты ставить, — рассказал заместитель исполнительного директора ГЖФ.

Весь кластер «Ростеха» участвует в программе социальной ипотеки: КАМАЗ, Зеленодольский завод им. Горького, ПОЗИС.

— Как раз сейчас ведем проект, будет строиться отдельный дом для них. Он будет располагаться рядом с заводом ПОЗИС. Дом рассчитан на 161 квартиру. Сейчас проект находится на этапе проектирования и согласования проектно-сметной документации. Думаю, что на следующий год его также реализуем, — сообщил Гильманов.

Получить оперативный комментарий у зеленодольских предприятий не удалось.

1 / 21 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов