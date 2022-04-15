Киберспорт и Dota 2 в России живы. В Казани стартовал NewPeopleCyberCup
Как в Казани открывали крупнейший киберспортивный турнир
Пока мировой спорт для российских спортсменов поставлен на паузу, а киберспортсмены вынуждены выступать без российского, в Татарстане продолжают популяризировать компьютерного спорта и Dota 2, в частности. Сегодня в Казани стартовал крупный турнир NewPeopleCyberCup с кибеспортсменами из Поволжья и других регионов России. О том, как турнир открывали куратор по развитию киберспорта России Амир Хамитов и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов — в видеоотчете «Реального времени».
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