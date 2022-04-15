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Киберспорт и Dota 2 в России живы. В Казани стартовал NewPeopleCyberCup

16:00, 15.04.2022

Как в Казани открывали крупнейший киберспортивный турнир

Киберспорт и Dota 2 в России живы. В Казани стартовал NewPeopleCyberCup
Фото: Максим Платонов

Пока мировой спорт для российских спортсменов поставлен на паузу, а киберспортсмены вынуждены выступать без российского, в Татарстане продолжают популяризировать компьютерного спорта и Dota 2, в частности. Сегодня в Казани стартовал крупный турнир NewPeopleCyberCup с кибеспортсменами из Поволжья и других регионов России. О том, как турнир открывали куратор по развитию киберспорта России Амир Хамитов и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов — в видеоотчете «Реального времени».

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Видео Камиля Исмаилова
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