Казань ожидают Кубки Гальперина и Ромашиной

Тренер СК ВВС «Синтез» о контурах предстоящего сезона в плавании

Три новых турнира по водным видам спорта, возможность показать свои лучшие секунды по итогам чемпионата России, и олимпийские планы Александра Красных. Эти и другие темы в эксклюзивном интервью «Реальному времени» обсудил тренер СК ВВС «Синтез» Алексей Кузнецов.

«Никто из сборников не покинул состав национальной команды»

— Алексей, как повлияли на вас санкции, которые сейчас переживает российский спорт.

— На конец апреля мы ожидаем проведение в Казани чемпионата России, если говорить о санкциях, то он должен был стать отборочным для участия на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, и чемпионат Европы в Риме. Сейчас же он просто станет отбором в состав сборной России по тем же принятым нормативам. В этом надо искать свои плюсы, поскольку ранее спортсмены не всегда выходили на пик формы на чемпионате страны, памятуя о том, что далее последует «мир» или «Европа», а сейчас могут стартовать, демонстрируя свою лучшую форму. Так как нынешний олимпийский цикл получается укороченным, до старта в Париже сейчас всего два с небольшим года, то никто из сборников, насколько мне не известно, не покинул плавание, и планирует попробовать свои силы еще раз.

Отменили первенство мира по плаванию, но вместо него в конце июля в Казани пройдет «Кубок Содружества», куда точно приедут беларусы, и стран СНГ, и также будут разыграны полуфинал Кубка России и первенство страны. Помимо этого, в планах весь календарный план плавания провести в Казани, это значит, что у нас будет проведен и ноябрьский чемпионат страны на короткой воде. Есть идея сделать некий «Кубок трех чемпионов», включить сюда еще соревнования по синхронному плаванию на призы «Светланы Ромашиной», который ранее уже проходил в Казани, и добавить «Кубок Глеба Гальперина» по прыжкам в воду, и по плаванию.

— Чем сейчас занят Александр Красных?

— Сейчас он отдохнул, после олимпийского четырехлетия, и подумал, что еще есть желание пойти на новый олимпийский цикл. Начал подготовку к чемпионату России, находясь в своей тренировочной группе в Санкт-Петербурге. На следующей Олимпиаде ему будет всего 29 лет, это не предельный возраст для современного плавания. У нас в сборной есть спортсмены старше Александра, та же Юлия Ефимова, которая в свою очередь, моложе некоторых лидеров мирового плавания. Сама Юлия на Олимпиаде отвечала на вопрос, что не показала свой лучший результат, что «Посмотрите на венгерку Катинку Хосшу (скоро будет 33 года, Ефимовой 3 апреля исполнилось 30, поздравления Юлии от СК ВВС «Синтез» и «Реального времени»), южноафриканца Чада ле Кло, японца Дайю Сето, все они возрастные спортсмены». А возрастные, особенно на спринтерских дистанциях, выходят за счет наработки стартов, которых не было. Это на открытой воде, на 800 или 1500 тысячи метров вольным стилем, где можно стартовать пару раз за год, и ты будешь понимать, как плыть по дистанции, когда ты нарабатываешь временные отрезки по сотне метров, и просто складываешь их.

На следующей Олимпиаде Красных будет всего 29 лет, это не предельный возраст для современного плавания. Фото: minsport.tatarstan.ru

А полтинник, сто метров, надо плыть по другому. Например, Кайл Чалмерс из Австралии проплыл шесть раз на этапах Кубка мира, и на шестом, казанском, установил новый рекорд мира на 100 метров вольным стилем. Кстати, эта схема очень подходит для европейских пловцов, поскольку там часто проходят соревнования, те же «Маре Нострум» или «Игры в Риме», состоящие из семи этапов, им там удобно передвигаться между городами и странами, чем россиянам. Нам также присылали календари этих соревнований, но по понятным причинам мы не могли так часто выезжать на подобные простартовки.

«Российские пловцы, выступающие в студенческом чемпионате Америки, не отстранены»

— Какие международные соревнования наши пловцы потеряют в нынешнем сезоне?

— Чемпионаты мира, Европы по водным видам спорта, казанский ЧМ на короткой воде, этапы Кубка мира, и непонятна ситуация с International Swimming League, профессиональной лигой плавания. Вообще, чтобы не запутаться, легче заглядывать назад, а не смотреть вперед. Те же университетские соревнования в Америке, где выступают представители России, к примеру, не отстранены. Сейчас в США прошли очередные студенческие старты, и на них выступал Андрей Минаков, проходящий там обучение, и еще целый ряд пловцов сборной страны. Там порядка 15 россиян, ранее еще был Григорий Тарасевич из сборной Татарстана, который там же в Америке проходит тренировочные сборы, приезжая в Россию исключительно на соревновательный период.

— Для наших зрителей этот американский чемпионат был примечателен тем, что женские соревнования выиграла Лиа Томас, бывший ранее мужчиной Уиллом Томасом. Как ты относишься к трангсендерам в современном спорте?

— Я отношусь к этому нейтрально. Там надо разбираться с научной точки зрения, каковы показатели гормонов, того же тестостерона, когда человек может выглядеть, как мужчина, но при этом быть представительницей слабого пола. С этим пусть разбираются ученые. В свою очередь, хочу сказать, что наука сейчас плотно вошла в спорт, и ушла достаточно далеко. Если посмотреть со стороны на участников международных стартов, то там все ходят с планшетами, какими-то доп.устройствами, активно общаются в плане научного подхода к тренировочному и соревновательному процессам. Что касается стандартного подхода в российском спорте, то зачастую у нас тренер — это мама-папа, врач-массажист, диетолог-психолог, начальник команды и, в последнюю очередь, тренер. Поэтому, когда я приходил на работу начальника команды сборной Татарстана, то объявил, что сделаю всю сопутствующую работу, чтобы тренеры могли заняться непосредственно своей, тренерской. Вершиной нашего сотрудничества было, я считаю, серебро Александра Красных на Олимпиаде.

— Это хорошо, как пиковый результат, но сразу за ним мы обнаружили, что на чемпионатах Европы и мира на короткой воде вообще не было участников из Татарстана. А на момент начала твоей работы в сборной, на домашнем чемпионате мира в Казани, было четыре представителя в сборной. Однако, затем Эрнест Максумов сбавил, Ирина Приходько закончила, и на выходе остался только Александр Красных: один за всех.

— Не могу сказать причин, по которым результаты Максумова, также выступающего за СК ВВС «Синтез» столь ярко стартовавшего, пошли на спад, это должно быть общение с его тренером, но, в целом, возвращаясь к науке, отмечу, что у нас, к сожалению, ограничен такой важный этап подготовки, как прохождение временного медицинского осмотра. Это дает возможность понять, в каком функциональном состоянии находится тот или иной спортсмен. Сейчас, дай Бог, президент Татарстана Рустам Минниханов подпишет соответствующее распоряжение на финансирование, мы будем иметь возможность заниматься этим на уровне ЦСП. И это станет огромным плюсом для всего нашего спорта, включая плавание, потому, что вести спортсмена с медицинской точки зрения необходимо с самых ранних лет. По Эрнесту необходимо проверить его состояние, и ответить на определенные вопросы, например, по весу. Он как с 2016 года весил определенное количество килограмм, так и весит. А для движения вперед спортсмен обязательно должен прибавлять в мышечной массе. Если вспомнить наших звезд прошлого, тот же Александр Попов был способен прибавить за пол-года до семи-восьми кило сухой мышечной массы.

Для движения вперед спортсмен обязательно должен прибавлять в мышечной массе. Фото: Максим Платонов

— Да-да, это всем известные показатели жироанализатора Tanita.

— Именно. Чтобы достичь понимания мы, при содействии с ЦСП, встречались с представителями федерации тяжелой атлетики, рассказывавшими, как составлять тренировочный процесс, работу с весами, составлять рацион питания, которое расписано персонально на каждого спортсмена. И уже это позволяет добиться определенных показателей, поскольку рацион питания серьезно влияет на процесс восстановления. Плюс тренировочный процесс в тренажерном зале, так называемая «суша». Я мог наблюдать со стороны, как проходит тренировочный процесс у команды «Энергостандарт», выступающей в профессиональной лиге плавания, где выступали и Ле Кло, и наши Минаков, Климент Колесников, и видел воочию — сколько времени парни уделяют работе в тренажерке. Ранее такую ставку на работу в спортзале не делали, потому, что была «эра костюмов», и они позволяли скрыть определенные физические недостатки спортсменов.

«Спринт это такая тема, что никогда не говори никогда»

— Начав с Максумова, мы перешли на научную стезю. Возвращаясь к пловцам: как сейчас дела у Никиты Королева?

— Насколько я знаю, Никита решил завершить спортивную карьеру. Пока закончили с плаванием и Глеб Карасев с Эмилем Мухаметзяновым, которые сейчас находятся в Америке, занимаются каким-то бизнесом. Возвращаясь к Королеву, ему 28 лет, он посчитал, что это много, чтобы конкурировать с молодежью. При этом, спринт это такая тема, что никогда не говори никогда. Есть целый ряд историй, когда пловцы возвращались в бассейн, после небольшого отдыха. Самый яркий сейчас — это американец Энтони Ирвин. Ему в мае исполнится 41 год, ярко начав, он участвовал на Олимпиадах 2000 и 2004 года. А затем пустился во все тяжкие: наркотики, попытка суицида, прошел семь кругов ада, вернулся в бассейн на роль тренера, а ему предложили вернуться в спорт. Он так и сделал, и выступает до сих пор. Бразилец Сантос в 39 лет установил рекорд мира. Дара Торрес, начала в 17, закончила в 41 год, дважды возвращаясь в спорт, после рождения детей. В спорте есть еще принцип компенсации, когда организм отдыхает, и спортсмен, возвращаясь, показывает еще более быстрые секунды. Я знаю это по себе, поскольку заканчивал в 2008 году, а затем прошел медобследование в 2013, и мои показатели были даже лучше, хотя прошло пять лет, я вернулся в плавание, и поплыл еще быстрее.

К примеру, сейчас вернулась в плавание Ирина Приходько, еще одна участница ЧМ-2015. Она попробовала себя на длинных дистанциях вольным стилем, затем уходила из спорта, испытывая определенные проблемы со здоровьем, решила их, и вернулась в спорт. Сейчас успешно стартовала на ПФО.

— Как дела у Егора Куимова, юниора Реналя Назипова, тут еще вопрос в плане его физических кондиций.

— Третий пловец спортклуба ВВС «Синтез» Куимов готовится к домашнему чемпионату страны, на котором, как я уже говорил, не будет главного фаворита Минакова. Впрочем, конкурентов хватает, это Михаил Вековищев, Александр Кудашев, Александр Харланов, Александр Садовников.

Третий пловец спортклуба ВВС «Синтез» Куимов готовится к домашнему чемпионату страны. Фото tisbi.ru

У Реналя Назипова на его коронной дистанции 100 метров вольным стилем просто огромная конкуренция, не только в мире, но и в стране. В этом плане необходимо сказать добрые слова в адрес федерации плавания России, которая составила резервную сборную страны, куда попал и Назипов. Это возможность для ребят, которые находятся на переходном этапе из юниорской сборной во взрослую. Реналю немного не хватает росточка для спортсмена экстра-класса, он вырос до 182 сантиметров, и пока что излишне худощав, а в спринте просто необходима мышечная масса. Надо её наращивать, плюс брать другими качествами. К примеру, Мария Темникова или Илья Дружинин конкурентоспособны за счет такого известного в нашем виде спорта козыря, как плавучесть. Понятно, что Назипов будет сейчас матереть, прибавлять в массе, и необходимо будет перекладываться на немного другую технику плавания.

— Эдуард Валиахметов завоевал две бронзы на чемпионате России на короткой воде, и пока это последние личные медали наших спортсменов.

— Это хороший результат, даже учитывая отсутствие на том чемпионате Ильи Бородина, выступавшего на тот момент на стартах профессиональной лиги. Сейчас будет интересная борьба на дистанциях 200 и 400 метров комплексом, поскольку часть сборников находится в Америке, и не приедет в Казань. Знаю Эдуарда не первый год, он парень боевой, дело свое делает качественно.

Кстати, не в связи с Ириной Приходько, которая опробовала длинные дистанции в связи с тем, что хотела пробиться в состав эстафетной команды 4 по 200 метров вольным стилем, но опосредованно с этим у меня есть сенсационная новость.

(Продолжение следует)

Джаудат Абдуллин