День в истории: открылся казанский цирк, вышла газета «Казанский Телеграфъ», появился Тель-Авив

Чем примечательна дата 13 апреля?

Сегодня, 11 апреля, Международный день освобождения узников из фашистских концлагерей и День борьбы с болезнью Паркинсона. В США отмечается день домашних животных, в Коста-Рике — день национального героя, а в Нидерландах проходит парад цветов в Амстердаме. 11 апреля российский император Александр II утвердил герб России, произошел взрыв на станции «Октябрьская» минского метрополитена, The Beatles выпустили сингл From Me to You, который стал их первой песней, занявшей первое место в английском хит-параде. Родились писатель Сергей Лукьянов, футболист Георгий Ярцев, ученый Николай Девятков. Умерли режиссер Леонид Быков, писательница Анна Кэтрин Грин, нидерландский футболист Вилде Тео Де. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Открытие первого цирка в Казани

11 апреля 1576 года скончался святитель Варсонофий Великий. Он был погребен в Преображенском монастыре архиепископом Казанским Тихоном. Варсонофий являлся основоположником Спасо-Преображенского монастыря, расположенного в Казанском кремле. Он освятил первый каменный теплый храм в монастыре во имя святителя Николая Ратного, а впоследствии — и главный храм в честь Преображения Господня.

Фото: wikipedia.org

11 апреля 1893 года типография «Товарищества А.А. Печенкина и Ко» выпустила первый номер газеты «Казанский Телеграфъ». Основателями газеты стали супруги Ильяшенко, которые взяли на себя обязанности редактора и издателя. Особое внимание в газете уделялось общественной, политической, культурной и хозяйственной жизни, а также публикациям произведений талантливых публицистов, писателей и критиков. Благодаря этому в газете можно изучать историю России с 1893 по 1913 год.

11 апреля 1890 года в самом центре Казани открылся первый стационарный цирк, который был расположен в районе нынешнего Черного озера, на Чернышевского. Открыли его братья Дмитрий и Аким Никитины. В 1928 году взамен Никитинского цирка на этом же месте возвели новое здание. Цирк был назван в честь восьмой годовщины Татарской АССР, но спустя 30 лет из-за аварийного состояния был закрыт, ну а через несколько лет появился новый — в виде летающей тарелки.

С 11 по 17 апреля 1990 года в Казани проходила первая сессия нового Верховного совета Татарской АССР, на которой председателем Верховного совета Республики Татарстан был избран Минтимер Шаймиев. За него проголосовало 70,6% избирателей. 17 апреля 1990 года народные депутаты приняли решение по составу Совета министров и утвердили в должности его председателя Мухаммата Сабирова.

11 апреля 2021 года «Реальное время» рассказывало об открытом письме 104 отставных адмиралов, адресованном «Великому турецкому народу». Наш колумнист Булат Ногманов написал тогда, чем закончилась ситуация, и привел тексты писем, которыми обменялись отставные адмиралы и Минобороны Турции.

Премьера фильма «Я шагаю по Москве» и атака на «Машину времени»

11 апреля 1964 года в московском кинотеатре «Россия» впервые показали фильм режиссера Георгия Данелии и сценариста Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве». Тогда же одноименная композиция стала своеобразным гимном шестидесятников. Главную роль в фильме исполнил Никита Михалков.



11 апреля 1982 года в «Комсомольской правде» появилась статья «Рагу из синей птицы» с резкой критикой творчества музыкальной группы «Машина времени». Автором статьи был некий Николай Кривомазов. Группа подверглась жесточайшей критике за нежелание петь «нужные» песни. После этого, по воспоминаниям Андрея Макаревича, редакцию завалили письмами с сообщениями типа «Руки прочь от «Машины».



Фото: wikipedia.org

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

11 апреля 1909 года на берегу Средиземного моря к северу от города Яффа произошло важное событие, получившее в истории современного Израиля название «Ракушечная лотерея», когда среди 66 дольщиков товарищества «Ахузат Байт» были разыграны участки земли общей площадью 11 гектаров. Этот день принято считать днем основания города Тель-Авива.

11 апреля планета отмечает Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Связано это с тем, что в этот день в 1755 году родился английский врач Джеймс Паркинсон, известный по своей работе 1817 года «Эссе о дрожащем параличе». Дать имя этому состоянию в честь коллеги предложил Жан-Мартин Шарко, учитель Зигмунда Фрейда и основатель нового учения о психогенной природе истерии.