День в истории: открылся казанский цирк, вышла газета «Казанский Телеграфъ», появился Тель-Авив

Сегодня, 11 апреля, Международный день освобождения узников из фашистских концлагерей и День борьбы с болезнью Паркинсона. В США отмечается день домашних животных, в Коста-Рике — день национального героя, а в Нидерландах проходит парад цветов в Амстердаме. 11 апреля российский император Александр II утвердил герб России, произошел взрыв на станции «Октябрьская» минского метрополитена, The Beatles выпустили сингл From Me to You, который стал их первой песней, занявшей первое место в английском хит-параде. Родились писатель Сергей Лукьянов, футболист Георгий Ярцев, ученый Николай Девятков. Умерли режиссер Леонид Быков, писательница Анна Кэтрин Грин, нидерландский футболист Вилде Тео Де. Подробнее — в обзоре «Реального времени».