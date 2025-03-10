В Рамадан вблизи мечетей увеличилась зона покрытия 4G

Всего за прошедший месяц «Летай» модернизировал и построил 21 точку связи в Татарстане

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

«Летай» в феврале увеличил скорость передачи данных на базовых станциях (БС) рядом с мечетями. Так, перед священным для мусульман месяцем поста покрытие 4G расширили в Казани возле медресе на ул. Мазита Гафури, на территории мечетей в Набережных Челнах, Буинске, в селе Хасаншаих Арского района. Теперь мусульмане, собирающиеся в молельные дома в Рамадан, имеют доступ к быстрому интернету.

Всего за прошедший месяц оператор модернизировал и построил 21 точку связи в Татарстане. В итоге качество мобильной связи выросло на торговых площадках, в жилых комплексах и колледжах. В столице республики модернизировали площадки на перекрестке улиц Ямашева и Фатыха Амирхана, где сосредоточены торговые точки, и рядом с железнодорожной станцией Вахитово, неподалеку от которого строят ЖК «Яналиф».

Улучшили характеристики сети «Летай» и в 20-м, 26-м и 27-м комплексах Набережных Челнов, где в зоне востребованности абонентов находятся поликлиники и молодежный центр «Заман». Мобильный интернет ускорился до двух раз в районе медицинского и механического колледжей, а также на ул. Комарова в Зеленодольске.

Локально в 1,5 раза скорость передачи данных возросла для балтасинцев. Теперь местные жители делятся медиафайлами быстрее. Кроме того, обрывы и задержки соединений сократились в Нурлате, Мамадыше, Альметьевске, Апастово, Алексеевском и Кукморском районах.



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