Казанские студенты создали беспилотник «Аватар» с рекордной дальностью полета

Фото: Максим Кокунин

В Казани студенты авиационного института разработали беспилотник-разведчик под названием «Аватар», который способен вести разведку на расстоянии до 40 км. Проект получил поддержку от Народного фронта, сообщили в ТАСС.

Беспилотник весит всего 3 кг и имеет размах крыла 1,8 метра. Он оснащен тремя камерами:

операторской для визуального контроля;

тепловизором;

камерой с 30-кратным зумом, расположенной снизу фюзеляжа.

Реальное время / realnoevremya.ru

Подъем «Аватара» осуществляется одним человеком: достаточно запустить его с руки и включить режим автозапуска. После набора высоты управление дрона переходит на пульт. Инженер команды Даниил уточнил, что такая конструкция позволяет сократить численность экипажа, что делает процесс более удобным.

Для повышения безопасности оператора антенна с ретранслятором может быть вынесена на 50 метров от места запуска. Это обеспечивает управление дроном на безопасном расстоянии, что особенно важно в условиях разведывательных операций.



Анастасия Фартыгина