Мошенники изобрели новую схему обмана в WhatsApp*

Мошенники изобрели новую схему обмана россиян, предлагая «аренду» аккаунтов WhatsApp* за 200 рублей в день. Цель — получение полного контроля над аккаунтом для кражи личных данных или вымогательства денег. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора продукта «Защитник» МТС Андрея Бийчука.

— Мошенники придумали новую схему обмана, связанного с арендой аккаунтов в мессенджерах. Суть в том, что предлагается сдавать в пользование личный аккаунт WhatsApp за небольшую плату — примерно 200 рублей в день. Вроде бы легкий способ заработать, но на деле это ловушка, — пояснил эксперт.

Схема начинается с размещения объявлений в телеграм-каналах, на форумах и сайтах с вакансиями, предлагающими легкий заработок. Жертвам предлагают передать временный доступ к WhatsApp*, объясняя это необходимостью для работы, регистрации на сервисах или общения с иностранными клиентами. Далее, под различными предлогами, жертву просят подтвердить вход с нового устройства, отправить код из SMS или даже временно передать SIM-карту.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Получив контроль над аккаунтом, злоумышленники начинают писать знакомым владельцам, представляясь им, и просить срочно перевести деньги, занять в долг или предоставить личные данные. Имеющиеся в переписке голосовые сообщения могут быть использованы для клонирования голоса, а паспортные данные и адреса — для шантажа.

Бийчук подчеркивает, что в случае совершения преступных действий через аккаунт, разбираться с последствиями придется именно владельцу номера. Обещанная плата за «аренду» аккаунта, как правило, не выплачивается.

В конечном итоге WhatsApp* обнаруживает подозрительную активность и блокирует номер, который невозможно восстановить из-за жесткой политики мессенджера в отношении спамеров. Эксперт призывает россиян быть бдительными и ни под каким предлогом не передавать доступ к своим аккаунтам в мессенджерах.

Накануне председатель Следкома России Александр Бастрыкин выступил с инициативой создать специальное агентство, которое будет заниматься борьбой с телефонным мошенничеством.

Рената Валеева