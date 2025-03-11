«Таттелеком» подвел итоги деятельности в 2024 году

Группа компаний «Таттелеком» подвела итоги своей деятельности в 2024 году, согласно РСБУ. В Группу входят такие компании, как ПАО «Таттелеком», ООО «ТМТ» (бренд «Летай»), ООО «ТТК Диджитал» и ООО «МИГ».

Чистая прибыль по ПАО «Таттелеком» составила 1,5 млрд рублей (1,3 млрд рублей в 2023 году), ООО «ТМТ» — 375 млн рублей (452,1 млн рублей в 2023 году). Совокупная прибыль этих двух компаний составила 1,9 млрд рублей (годом ранее — 1,8 млрд рублей).

Выручка по Группе за прошлый год составила 11,4 млрд рублей (10,5 млрд рублей в 2023 году). При этом выручка ПАО «Таттелеком» достигла 9,5 млрд рублей (8,8 млрд годом ранее), по ООО «ТМТ» — 2,2 млрд рублей при 2 млрд рублей в 2023 году.

«По итогам 2024 года зафиксирован рост выручки компании и абонентской базы в среднем на 7%. Важную роль в этом сыграли заблаговременные вложения в инвестиционные проекты и платформенные решения, которые мы начали еще в 2020 году», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.