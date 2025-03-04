«Яндекс Книги» назвали главные книги зимы

Самой популярной стала «Atomic Heart. Далекое светлое будущее»

Фото: Реальное время

Зимой 2024—2025 года пользователи «Яндекс Книг» активно читали и слушали книги. Самой популярной стала «Atomic Heart. Далекое светлое будущее». Роман основан на игре, сюжет которой разворачивается в альтернативной истории СССР.

Среди других популярных художественных книг — «Вегетация» Алексея Иванова, «Рождество в книжном магазине» Рэйчел Бертон, «Быть вместе» Дебби Танг и «Ресторан 06:06:06» Ю Джин Пома. Книга Натальи Красновой «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить» тоже вошла в список. Из классики в топе оказался рассказ Льва Толстого «Набег».

Репортаж о презентации книги Алексея Иванова «Вегетация» читайте здесь.

Нон-фикшен пользователи выбирали для саморазвития и мотивации. Популярностью пользовались «30 привычек за 30 дней» Деймона Захариадиса и «Уставшие» Алены Владимирской.

Русскую классику этой зимой чаще слушали в аудиоформате. Владельцы Яндекс Станций включали «Евгения Онегина» Александра Пушкина, «Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Войну и мир» Льва Толстого и «Тараса Бульбу» Николая Гоголя.

Ира Полярная / Предоставлено издательством «Альпина. Проза»

В детском сегменте среди лидеров оказались «Ежик в тумане» Сергея Козлова, «Русские народные сказки про животных» Александра Афанасьева и «Казахские волшебные сказки». Популярны были и книги современных авторов — «Съедобные сказки» Марии Трауб и «Женькин клад» Игоря Носова.

По статистике сервиса, 53% аудитории используют сразу три формата — электронный, аудиокниги и бумажные издания. Кроме аудиокниг, в сервисе доступна функция виртуального рассказчика. Она позволяет озвучивать книги, у которых нет профессионально записанных версий.

Этой зимой через виртуального рассказчика чаще всего слушали нон-фикшен. В топе оказались «Говори красиво и уверенно» Евгении Шестаковой, «Спокойствие. Стоицизм — путь мудреца» Мэттью Ван Натта и обновленное издание «Пиши, сокращай 2025» Максима Ильяхова. Также пользователи выбирали «Зеленую лампу» Александра Грина и «Зарю всего» Дэвида Гребера.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова