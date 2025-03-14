МВД предупредило о новых мошеннических рассылках в «Телеграме»
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупреждает пользователей «Телеграма» о распространении фишинговых ссылок с «кликбейтными» заголовками. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
— Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель — похищение денег, — говорится в сообщении МВД.
В качестве примера ведомство приводит распространившееся в некоторых телеграм-каналах сообщение о якобы завершении СВО в 2025 году. Переход по подобным ссылкам может привести к заражению устройства вредоносным программным обеспечением или краже личных данных.
Правоохранители поясняют, что «кликбейт» апеллирует к эмоциям, таким как страх, любопытство, удивление, и часто использует недосказанность, создавая эффект срочности.
— Сейчас его используют новостные порталы, блогеры, маркетологи и, конечно, мошенники. А мы предлагаем проверять источник информации, прежде чем тратить время (и деньги) на очередную «сенсацию». Ведь часто за кричащим заголовком закономерно скрывается лишь шум, — заключают в ведомстве.
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