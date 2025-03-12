В России зафиксированы массовые сбои в работе Telegram
В России зафиксировали массовые сбои в работе мессенджера Telegram. О проблемах с сервисом сообщили свыше 1,5 тыс. пользователей за последний час. Об этом сообщили в Downdetector.
Основная часть пользователей сталкивается с проблемами в мобильном приложении, а 25% жалуются на трудности с получением оповещений и доступом к сайту. Также зафиксированы сбои в работе личного кабинета.
Наибольшее количество обращений поступило от жителей Татарстана, Нижегородской и Самарской областей.
Кроме того, в некоторых регионах фиксируются массовые сбои в мессенджере WhatsApp*.
Ранее в Дагестане и Чечне заблокировали Telegram из-за беспорядков.
Справка
* принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации
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