В России зафиксированы массовые сбои в работе Telegram

В России зафиксировали массовые сбои в работе мессенджера Telegram. О проблемах с сервисом сообщили свыше 1,5 тыс. пользователей за последний час. Об этом сообщили в Downdetector.

Основная часть пользователей сталкивается с проблемами в мобильном приложении, а 25% жалуются на трудности с получением оповещений и доступом к сайту. Также зафиксированы сбои в работе личного кабинета.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Наибольшее количество обращений поступило от жителей Татарстана, Нижегородской и Самарской областей.



Кроме того, в некоторых регионах фиксируются массовые сбои в мессенджере WhatsApp*.

Ранее в Дагестане и Чечне заблокировали Telegram из-за беспорядков.

Зульфат Шафигуллин