Власти США пока не определили виновных в масштабной кибератаке на соцсеть X

Американские власти до сих пор не определили, кто стоит за масштабной кибератакой на социальную сеть X, принадлежащую бизнесмену Илону Маску. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Официальный представитель администрации США, знакомый с ходом расследования, сообщил агентству, что американские власти пока не установили лиц, ответственных за атаку, из-за которой тысячи пользователей столкнулись с проблемами при доступе к соцсети.

Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает все кибератаки на американские компании с максимальной серьезностью.

Напомним, что в понедельник Илон Маск заявил о мощной кибератаке на X, отметив, что у хакеров были «IP-адреса из района Украины». Однако эксперты по кибербезопасности предостерегают от поспешных выводов, подчеркивая, что IP-адреса не являются однозначным доказательством причастности к атаке.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее издание The Jerusalem Post сообщило о том, что ответственность за кибератаку взяла на себя группа пропалестинских хакеров под названием Dark Storm. Однако эта информация пока не получила официального подтверждения.



Рената Валеева