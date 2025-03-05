Баканов и Мезенцев обсудили проекты в космосе для Союзного государства

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев встретились в Москве, чтобы обсудить совместные проекты в космической сфере. В ходе переговоров «Роскосмос» представил три новые программы и один проект на сумму 6,33 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Баканов подчеркнул, что сотрудничество с Беларусью является приоритетом для России. Он подчеркнул важность совместных научных исследований и технологических разработок, а также интеграции российско-белорусской системы дистанционного зондирования Земли.

Дмитрий Мезенцев добавил, что взаимодействие между «Роскосмосом «и Нацакадемией наук Белоруссии приносит значимые результаты. На данный момент реализовано семь программ на общую сумму 8,57 млрд рублей, а восьмая программа, связанная с разработкой космических аппаратов, находится в стадии реализации.

Мезенцев также сообщил, что с 2026 года результаты программ будут включены в Реестр собственности Союзного государства для их внедрения и коммерциализации. Это позволит более эффективно использовать достижения совместной работы.

В 2024 году на российском космическом корабле «Союз МС» в космос отправилась первая женщина-космонавт Беларуси Марина Василевская, что подчеркивает успехи в российско-белорусском космическом сотрудничестве.

Напомним, что Юрия Борисова освободили от должности гендиректора госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос». На его место назначили Дмитрия Баканова. Ранее он был замминистра транспорта России.



Анастасия Фартыгина