Татарстан занял 6-е место по количеству заявок на регистрацию ПО в 2024 году

Фото: Реальное время

В 2024 году российские разработчики подали более 40 тыс. заявок на регистрацию программного обеспечения и баз данных в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Это на 13% больше, чем в прошлом году, и на треть превышает уровень 2022 года. Об этом сообщили в ТАСС.

Согласно данным Роспатента, в числе лидеров по количеству поданных заявок находятся Москва с 12 тыс., Санкт-Петербург с 6 тыс. и Московская область с 1,6 тыс. заявок. Татарстан занимает 6-е место с 1,1 тыс. заявок.

Реальное время / realnoevremya.ru

Количество заявок на регистрацию IT-программ продолжает расти. Например, в 2021 году было подано 22 тыс. заявок, в 2022 году — 26,5 тыс., а в 2023 году — почти 30 тыс. В этом году ожидается еще больший рост.

— С января по декабрь 2024 года мы уже видим прирост на 10,4% по сравнению с прошлым годом, — подчеркнули в пресс-службе Роспатента.

Анастасия Фартыгина