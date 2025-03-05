«Иннополис» и научный центр из Сахалина откроют производство беспилотников

В дальнейшем планируется внедрить искусственный интеллект

Фото: Максим Платонов

«Иннополис» вместе с научно-производственным центром «Крылья Сахалина» откроют производство и сервисное обслуживание беспилотников InnoVtol. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Сахалинской области.

— Инновационный вуз Татарстана совместно с НПЦ «Крылья Сахалина» планирует запустить производство и сервисное обслуживание собственных беспилотников InnoVtol. Летом 2024 года дроны успешно прошли испытания, выполняя роль авиапочты между медучреждениями Южно-Сахалинска, Корсакова и Долинска. Сегодня четыре таких беспилотника активно используются сахалинским научно-производственным центром, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уточняется, что за год в Сахалине планируют налетать 4,7 тыс. часов беспилотниками для решения народно-хозяйственных задач. В дальнейшем планируется внедрить искусственный интеллект, что расширит возможности дронов по мониторингу и выявлению различных нарушений. Также будет расширена техническая команда для предоставления качественных сервисных услуг.

— «Иннополис» усилит подготовку специалистов в сфере искусственного интеллекта и инфобезопасности, а также станет партнером в создании высокоуровневых образовательных программ. Как центр промышленной робототехники, университет «Иннополис» разрабатывает роботизированные ячейки для производства. Их внедрение на сахалинских предприятиях возможно с господдержкой. Производственная площадка НПЦ «Крылья Сахалина» позволит локализовать выпуск таких решений для всего Дальнего Востока, — говорится в сообщении зампреда областного правительства Вячеслава Аленькова.

Елизавета Пуншева